Coches autónomos: UK permitirá ver la tele - MuyComputer.com

Poco a poco, los coches autónomos van ganando una cierta presencia. Es cierto que, a día de hoy, todavía es abrumadoramente minoritaria, y que todavía tardaremos años en que se conviertan en algo común. Sin embargo, y este es un mérito que hay que reconocerle a Tesla, pues con sus más y sus menos, indudablemente es la principal responsable de haber traído la conducción autónoma al frente, haciendo así que otros muchos fabricantes tengan que pisar el acelerador en estas tecnologías.

Decía, no obstante, que todavía tendremos que esperar un tiempo, unos años, hasta que los coches autónomos empiecen a poblar las calles y carreteras de una manera representativa. Aún recuerdo cuando alrededor de 2016 y 2017, se empezó a señalar a 2020 como el año que supondría una revolución en este sentido. Sin embargo, estamos a punto de terminar el cuarto mes de 2022 y, de momento, lo más cercano que hemo visto son los sistemas de asistencia de Tesla, y muchas promesas por cumplir.

No obstante, y dado que ese futuro se acerca de manera inexorable, tiene bastante sentido empezar a plantear un marco jurídico que regule el uso de los coches autónomos. ¿Es demasiado pronto? Quizá, pero ante la duda me parece mucho más inteligente adelantar en este sentido, a esperar un tiempo, solo para descubrir que entonces los coches autónomos ya son una realidad, pero que no existe un código normativo para los mismos y que, en consecuencia, éste se tenga que elaborar a la carrera, con los múltiples problemas que eso plantea habitualmente.

Así, hoy es noticia, como podemos leer en la BBC, que Reino Unido ya está avanzando en este sentido, y uno de los aspectos más llamativos es que la norma británica permitirá al conductor ver la tele mientras «conduce» un vehículo de este tipo. Tendrá que ser, eso sí, obligatoriamente a través del sistema de información y entretenimiento del propio vehículo, no mediante cualquier otro dispositivo. Es más, el uso de los mismos, como por ejemplo del smartphone, seguirá estando prohibido, aún cuando el coche esté funcionando en modo totalmente autónomo.

Esto, que puede parecer extraño, en realidad tiene una razón de ser, y es que en cualquier momento los coches autónomos pueden requerir de la atención del conductor e, incluso, que éste tenga que tomar el control de la conducción. Así, se espera que el propio sistema de entretenimiento interrumpa la reproducción y alerte al conductor de inmediato para que éste lleve a cabo las acciones esperadas. Esto no es factible, o no al menos tan inmediato, si lo que está empleando el usuario es un smartphone, una tablet, un portátil o cualquier otro dispositivo.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que el gobierno británico se apresura al empezar a regular el uso de los coches autónomos, cuando su uso ni siquiera está autorizado en el país, o crees que hace bien adelantándose? Y con respecto a esta norma, ¿te parece sensata o piensas que es demasiado arriesgada?