Twitter, Elon Musk, una OPA hostil y la píldora venenosa

Elon Musk ya ha protagonizado algún que otro culebrón en Twitter durante los últimos años. Ya nos hemos acostumbrado a sus excesos verbales, a sus bravatas de y a los deslices que provocan investigaciones por parte de la SEC. Sin embargo, lo que no esperábamos hasta hace unas semanas era que la propia red social fuera la protagonista de uno de esos momentos estelares del fundador de Tesla y de SpaceX.

Como ya te contamos hace un par de semanas, Elon Musk amplió su participación accionarial en Twitter, elevándola hasta el 9,3% de los títulos de la compañía. Además, junto con la compra, se anunció que el multimillonario pasaría a ser miembro de la junta directiva de la red social. Sin embargo, un detalle importante quedó flotando en el aire, y era que la entrada de Musk a la junta directiva estaba condicionada a que su participación nunca llegará a superar el 15%.

Finalmente, como ya te contamos, Elon Musk declinó unirse a la junta directiva y, pocos días después, anunció su intención de hacerse con el control accionarial de Twitter, con una compra de acciones valorada en 43.000 millones de dólares. ¿Para qué convertirte en un miembro de la junta directiva si directamente puedes comprar la empresa y hacer con ella lo que te venga en gana? Parece que Musk realmente tiene mucho interés en hacerse con la red social y aplicar en la misma su plan de medidas.

No iba, sin embargo, a ser tan fácil. Ya con las caretas fuera, con un Musk tuiteando (sí, lo hizo en la propia Twitter) que una de las medidas que pensaba tomar era reducir el salario de los miembros de la junta a cero dólares, quedó claro que esta OPA (oferta pública de adquisición) es de carácter hostil y, en consecuencia, los directivos actuales han decidido hacer frente a la misma utilizando un interesante mecanismo, denominado de manera común poison pill (píldora o pastilla venenosa).

Board salary will be $0 if my bid succeeds, so that’s ~$3M/year saved right there

— Elon Musk (@elonmusk) April 18, 2022