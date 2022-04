Facebook habría usado recursos internos para ocultar mensajes negativos de Bobby Kotick

Sumando todavía más leña a un caso bastante avivado ya, parece ser que ahora Meta estaría investigando si Sheryl Sandberg, actual directora operativa de Facebook y ex-pareja de Bobby Kotick, habría violado las reglas de la compañía ayudando a borrar y ocultar publicaciones negativas sobre el CEO de Activision Blizzard en la red social, anteriores, pero aparentemente relacionadas con las actuales demandas y acusaciones sobre acoso sexual en la desarrolladora.

Así lo ha compartido un nuevo informe del The Wall Street Journal, quienes además habrían descubierto algunas acusaciones adicionales como la extorsión al medio británico MailOnline. Según informan, estos estaban siguiendo una historia basada en las acusaciones hechas por una ex novia de Kotick y una orden de restricción temporal que había recibido contra él, pero Sandberg y Kotick trabajaron juntos en dos ocasiones distintas, en 2016 y en 2019, para elaborar una estrategia sobre cómo «persuadirles» para que no informase sobre la existencia de esta orden.

Una de las fuentes no identificadas del periódico, afirma que Kotick «le dijo a la gente que la Sra. Sandberg amenazó al MailOnline en 2016 al decir que tal artículo, si se publicaba, podría dañar la relación comercial de la organización de noticias con Facebook«. Una estrategia que aparentemente habría probado ser efectiva, dado que este artículo nunca llegó a ver la luz.

Por su parte, un portavoz de Meta negó que Sandberg haya amenazado a MailOnline: “Sheryl Sandberg nunca amenazó la relación comercial de MailOnline con Facebook para influir en una decisión editorial […] Esta historia intenta hacer conexiones que no existen”.

Sin embargo, la compañía ya está investigando la acciones de Sandberg, ya que si finalmente se prueba que estuviese directamente involucrada en este esfuerzo de proteger al CEO de Activision Blizzard, “se reflejaría negativamente en su reputación como defensora de las mujeres”.