Próximos lanzamientos: juegos mayo 2022

Despidiendo este mes de abril, y como ya es costumbre a final de cada mes, una vez más volveremos a presentaros nuestro pequeño resumen con algunos de los próximos lanzamientos más interesantes para el próximo mes. Y es que las fuertes lluvias de abril parecen haber hecho germinar una gran cantidad de nuevos títulos, con uno de los meses más completos en lo que llevamos de año.

Así pues, destacando tanto grandes títulos como algunas entregas de desarrolladoras independientes, parece que este mes de mayo tendrá como gran protagonista a los juegos de estrategia, eso sí, sin dejar atrás ningún género, pudiendo encontrar juegos familiares, aventuras para uno y múltiples jugadores, e incluso alguna propuesta de lo más innovadora.

A continuación podréis encontrar el listado completo de próximos lanzamientos ordenados cronológicamente por su fecha de salida:

3 de mayo

Adios Amigos: Galactic Explorers

Abriendo nuestro listado de próximos lanzamientos de este mes, nos encontramos con este sencillo juego multijugador basado en leyes astrofísicas reales como la gravedad, las temperatura y la atmósfera. Haz piña con tus amigos y familiares o explorar este peculiar universo de estilo comic por tu cuenta.



4 de mayo

Wildcat Gun Machine

PC (Steam y Epic Games), PS4, Xbox One, Switch

Un frenético juego de exploración de mazmorras en el que te enfrentas a hordas de asquerosas bestias con la ayuda de un suculento arsenal de pistolas, robots gigantes y preciosos gatitos. Explora mazmorras laberínticas en expansión y libera robots mecánicos gigantes de los dioses mayores demoníacos. Los encuentros con enemigos son desafiantes y están diseñados específicamente, no al azar, para proporcionar rompecabezas de combate difíciles.



5 de mayo

Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters

PC (Steam)

Adéntrate en el mundo de la estrategia por turnos del clásico juego de mesa, y dirige a los Caballeros Grises, la mejor arma de la humanidad, contra las fuerzas corruptas del Caos en este juego táctico por turnos brutal y vertiginoso. Destruye y pon fin a un traicionero complot para infectar la galaxia con el Brote, una plaga cósmica capaz de pudrir mundos hasta extinguirlos.



Line War

PC (Steam)

Inspirado en títulos clásicos de estrategia en tiempo real como Command and Conquer, con un guiño al famoso juego de mesa Axis and Allies, este juego combina elementos de los géneros 4X, wargame, auto battler y tácticas en tiempo real en una experiencia estratégica única para veteranos y principiantes.



Citizen Sleeper

PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Un juego de rol narrativo inspirado en los juegos de rol de mesa, te pondrás en la piel de un trabajador de una estación sin ley en los bordes de una sociedad interestelar. Eres un durmiente, una conciencia humana digitalizada e insertada en un cuerpo artificial, y perteneces a una empresa que intenta recuperarte. Si quieres sobrevivir hasta el siguiente ciclo, deberás forjar amistades entre los variopintos y desconocidos habitantes de Eye, ganarte el sustento y moverte por las facciones de esta extraña metrópolis. Sufre el capitalismo interplanetario, explora la estación, elige a tus amigos, huye de tu pasado y cambia tu futuro.



Trek to Yomi

PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Vive una emocionante historia que narra la derrota de Hiroki, un joven espadachín que juró a su maestro en su lecho de muerte proteger la ciudad y su amado pueblo de cualquier tipo de amenaza. El samurái, sumido en la tragedia y el deber, debe enfrentarse a la vida, la muerte, diferentes fuerzas malignas, y a sí mismo para seguir adelante.



6 de mayo

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit

PC (Steam)

Entrando como un soplo de aire fresco entre los próximos lanzamientos, nos alegra ver que el género point and clic todavía no ha desaparecido, con una aventura moderna inspirada en clásicos como Broken Sword, Monkey Island, Still Life o Syberia,. entre otros. El juego destaca la historia menos explorada de Europa al mundo de los aventureros, en la que experimentaremos las historias legendarias del Gran Ducado de Lituania, mientras sacamos a la luz la rama malvada de la KGB, resolvemos acertijos, y siga las pistas para revelar los secretos del Rey que nunca fue coronado.

 

10 de mayo

We Were Here Forever

PC (Steam)

Continuando la saga de estos juegos cooperativos, en este nuevo título estaremos atrapados justo a nuestro compañero en una prisión del reino de Castle Rock. ¿Fuiste traicionado o simplemente no eres tan inteligente? Para escapar, deberemos colaborar y explorar el siniestro castillo en busca de acertijos. ¿Serás capaz de escapar junto a tu compañero, o quedaréis atrapados para siempre?



Eiyuden Chronicle: Rising

PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Un RPG de acción y construcción de ciudades ambientado en el mismo mundo de Eiyuden Chronicle. En él, se entretejen las historias que acaecieron antes de la guerra de distintos personajes que, poco a poco, se convierten en tus compañeros en Eiyuden Chronicle.



Songs of Conquest

PC (Steam y Epic Games)

Sumándose a la gran cantidad de juegos de estrategia por turnos entre los próximos lanzamientos de este mes, destaca este juego inspirado en clásicos de los años 90 y que fusiona las características de los RPG, con conflictos armados y la gestión de un reino. Aúna legiones inmensas, conjura hechizos arcaicos y conquista tierras remotas para crear un imperio sobre el que cantarán los bardos durante siglos.



Salt and Sacrifice

PC (Epic Games), PS4, PS5

Una de las propuestas que más me han llamado la atención a nivel personal dentro de los próximos lanzamientos de este mes, es la nueva entrega de los creadores de Salt and Sanctuary, que llega con un nuevo juego de acción a medio camino entre los roguelite y los Souls. Como inquisidor marcado, viajaremos por la frontera occidental persiguiendo, cazando y aniquilando a los magos que vagan por el reino, mientras mejoramos a nuestro personaje fabricando todo tipo de nuevas armas y armaduras únicas hechas con la carne y los huesos de nuestros enemigos.



11 de mayo

Brigandine The Legend of Runersia

PC (Steam)

Tras su paso por la consola portátil de Nintendo, ahora este juego de estrategia nos permitirá adentrarnos de nuevo en el continente de Runersia para conocer a sus seis grandes potencias, con más de 40 bases, 100 caballeros y 50 tipos de monstruos diferentes. Selecciona un gobernante, organiza caballeros y monstruos en tropas y conquista bases enemigas. Y es que el estilo de juego dependerá totalmente de nosotros mismos y nuestras decisiones. Diseña las mejores estrategias y lleva a tu nación hacia la conquista continental.



Source of Madness

PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Otro de los próximos lanzamientos que sin duda gustará a los fans del género roguelite, nos llega con este título de acción y desplazamiento lateral oscuro que tiene lugar en el mundo retorcido de Tierra Marga, al más puro estilo de Lovecraft, con generación procedural e IA en constante aprendizaje. Asume el papel de un nuevo acólito que se embarca en una odisea de pesadilla. Descubre los secretos cósmicos de Tierra Marga y Torre de la Locura, la misteriosa ciudadela de la luna.

12 de mayo

Cantata

PC (Steam)

Un juego de estrategia táctica basado en personajes que te coloca en medio de una guerra espiritual y pragmática por la supervivencia. Juega como uno de los nueve oficiales al mando de una de las tres facciones (Máquinas, Humanos o Alienígenas) y aprovecha los poderes y habilidades únicos de tu facción para expandir lentamente tu control sobre este mundo alienígena.

Achilles: Legends Untold

PC (Steam)

Mezclando elementos de los dungeon crawlers, los RPG y la acción de los Souls, tomaremos parte en el viaje de Aquiles, el cual se encontró en medio del secular conflicto entre los dioses Hades y Ares. Enviado para luchar contra el niño de los dioses de la guerra, Fobos, este viaje nos llevará a través de los rincones de estas tierras mitológicas para obtener artefactos y armas que nos ayudarán en nuestra misión.

Flippin Kaktus

Un título de venganza y acción en 2D con gráficos de inspiración retro y un ambiente de los años 80, que nos presenta a un curioso héroe de personalidad «punzante», con un pasado «espinoso» y un estilo de combate lleno de «brotes» de ira.

The Centennial Case: A Shijima Story

PC (Steam), PS4, PS5, Switch

Siendo quizás el título más novedoso de todo este listado de próximos lanzamientos, Square Enix nos presenta esta aventura de misterio desarrollada por Koichiro Ito (Metal Gear Solid V) como director, y Yasuhito Tachibana (The Naked Director de Netflix), como director de fotografía y director argumental. Y es que este juego presenta una jugabilidad cautivadora que combina unas fascinantes imágenes reales con enigmas que hay que resolver.

Debes examinar una serie de asesinatos cometidos a lo largo de un siglo. Los cuatro asesinatos se han producido en tres épocas diferentes: 1922, 1972 y 2022. Cada episodio consta de tres fases (incidente, deducción y solución) que te invitan a meterte de lleno en este mundo de incógnitas. Explora las distintas épocas, reúne pistas y resuelve un caso con un siglo de antigüedad.

13 de mayo

Evil Dead: The Game

Métete en la piel de Ash Williams o de sus amigos de la emblemática franquicia Evil Dead y trabajad juntos en un juego con lo mejor del cooperativo y de la acción multijugador jugador contra jugador. Y es que tomaremos parte de un equipo de cuatro supervivientes, explorando, saqueando, creando, venciendo tus miedos y encontrando objetos clave para sellar la grieta entre los mundos inspirados en las tres películas originales de Posesión infernal, así como en la serie original de televisión Ash vs. Evil Dead.

19 de mayo

Vampire: The Masquerade – Swansong

PC (Steam y Epic Games), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Uno de los próximos lanzamientos más esperados de este mes sin duda nos llega de manos de este título basado en el juego de rol de culto y desarrollado por especialistas en el género. Nos encontramos con un RPG narrativo en el que cada elección que tomemos, determinará el destino de toda la historia. Métete en la piel de 3 vampiros de más de cien años. Progresa en el juego a través de sus entrelazados destinos, lidia con sus diferentes puntos de vista y usa sus fichas de personaje para tratar de distinguir entre verdades y mentiras. Cada uno cuenta con sus propias habilidades vampíricas y disciplinas que puedes mejorar individualmente según tus preferencias.

20 de mayo

Dolmen

PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Un juego de rol de acción aterrador que combina elementos futuristas de ciencia ficción y terror cósmico. Adéntrate en este mundo alienígena hostil conocido como Revion Prime, y recoge muestras del cristal con propiedades particularmente únicas llamado «Dolmen». Experimenta un rico sistema de combate con varias armas y movimientos a tu disposición: cambia de forma fluida entre el combate cuerpo a cuerpo y a distancia para superar a los enemigos más desafiantes que ofrece Revion Prime, y aprende a controlar tu energía para sacar el máximo provecho de cada arma.

24 de mayo

Touken Ranbu Warriors

Combinando el entrenamiento Touken del icónico simulador Touken Ranbu con la acción «1 vs 1000» de la clásica saga y estilo Warriors de Koei Tecmo, en este título las espadas más famosas de la historia toman la forma de guerreros llamados Touken Danshi, unos espadachines de élite que han jurado proteger la historia de la amenaza de malhechores.

Hardspace: Shipbreaker

PC (Steam)

Sin duda uno de los títulos más curiosos de este próximos lanzamientos, es este simulador de montaje y reparaciones de naves espaciales. Gracias a la tecnología de recuperación vanguardista, podrás desarmar y cortar naves espaciales para obtener materiales valiosos. Mejora tu equipo para aceptar contratos cada vez más lucrativos y saldar tu deuda multimillonaria con LYNX Corp.

Crossfire: Legion

PC (Steam)

Un juego de estrategia en tiempo real que combina acción táctica y batallas furiosas en una versión devastada del futuro cercano. Construye, da forma y personaliza tu ejército y pon a prueba tus habilidades en los modos de enfrentamiento en línea a medida que administras recursos, consolidas una base y envías a tu ejército a aniquilar al enemigo.

26 de mayo

Sniper Elite 5

PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

La galardonada franquicia de Karl Fairburne vuelve a colarse entre los próximos lanzamientos para destapar la Operación Kraken en la Francia de 1944. Disparar con un fusil de francotirador y disfrutar de la cámara de muertes mejorada nunca había sido tan satisfactorio. Lucha en mapas inmersivos para detener la máquina de guerra nazi.

My Time at Sandrock

PC (Steam)

Un sandbox de lo más completo en el que podremos combinar aventuras y exploración, con un simulador de vida, y una gran selección de investigación y fabricación. Viaja a la desértica comunidad de Sandrock y asume el papel de un constructor principiante. Utiliza tu confiable juego de herramientas para recopilar recursos, construir maquinaria y convertir tu ruinoso taller en una instalación de producción que marche sobre ruedas para salvar a la ciudad de las fauces de la ruina económica.

27 de mayo

Kao the Kangaroo

PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Cerrando este listado de próximos lanzamientos, nos encontramos con este título inspirado en la época dorada de los juegos de plataformas 3D. Embárcate en la odisea épica de este carismático canguro, domina los poderes de estos guantes de boxeo mágicos, explora escenarios alucinantes mientras ayudas a Kao en su misión para descubrir la verdad tras la desaparición de su padre.