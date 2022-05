El iPod Touch ha muerto, ¡larga vida al iPod!

Es probable que más de una persona se haya sorprendido no por esta loa y despedida al iPod Touch, no, sino porque en realidad pensaba que el reproductor multimedia portátil de Apple ya había salido de su catálogo hace tiempo. Sin embargo no es así, hasta hoy mismo, Apple ha seguido ofreciendo el último reproductor de una larga y memorable estirpe de dispositivos que, en su momento, cambiaron el paradigma de los reproductores de MP3 y, además, fueron probablemente el principal responsable del éxito de la compañía desde mitades de la primera década de este siglo.

La primera generación del iPod fue presentada por Steve Jobs el 23 de octubre de 2001, y era revolucionario por la enorme capacidad de almacenamiento que ofrecía, de nada menos que cinco gigabytes, y por su original y práctico sistema de manejo. Poco después Apple presentó un nuevo modelo que duplicaba la capacidad, alcanzando los 10 gigabytes, pero su alcance fue bastante limitado, pues esta primera generación de iPod solo era compatible con Mac. Aún así, su popularidad se disparó.

Era imaginable que Apple no volvería a tropezar en la misma piedra. Así, la segunda generación de iPod, que fue presentada en julio del año siguiente, marcó el inicio de la compatibilidad con Windows y, de su mano, la llegada de iTunes, el software para gestionar la biblioteca de música del iPod. Dos fueron los hitos de iTunes, el primero fue llevar a Windows la escuela de diseño de Apple en lo referido a reproductores de MP3 (en aquellos tiempos Winamp seguía siendo el rey de la colina). El segundo, y que aún perdura en la actualidad, fue la creación de la tienda de música digital más importante de la historia.

Aunque los iPod de segunda y tercera generación contribuyeron a popularizar aún más el reproductor portátil de Apple, fue con el de cuarta generación en sus versiones Photo y Color, presentadas en 2004 y 2005, cuando las calles de medio mundo se poblaron de personas con los característicos y muy reconocibles auriculares blancos, que durante años fueron una imagen icónica del iPod. Con capacidades de entre 20 y 60 gigabytes, este dispositivo supuso la primera toma de contacto con Apple para millones de usuarios.

La sexta fue la última evolución del iPod original y, de hecho fue la que le asignó el apellido «Classic» a todos estos modelos. Y es que la familia creció sustancialmente con la llegada de nuevas líneas, como el aún más portable iPod Mini, el muy pequeño Nano y el modelo más pequeño y ligero, que no contaba con pantalla, el iPod Shuffle. Pero todo cambió con la llegada del iPod Touch que, en rigor, era y ha seguido siendo hasta ahora un iPhone sin teléfono (y con alguna otra limitación).

El iPhone lo cambio todo en Apple y aunque las diversas familias de iPod, a excepción de Classic y Mini, recibieron algunas revisiones con el Touch ya en el mercado, el foco se centró en este nuevo modelo, que heredaba diseño e interfaz del smartphone de Apple. Poco a poco, pero de manera inexorable, comenzó el declive. La séptima y última generación del Nano fue presentada en 2012 y adoptaba bastantes elementos del Touch, como la pantalla ocupando casi todo el frontal y el botón Home. La última generación del Shuffle se introdujo en 2010, si bien es cierto que se produjeron reediciones con distintos colores en 2012 y 2015.

El iPod Touch, por su parte, ha alcanzado las siete generaciones, con la última presentada en mayo de 2019. No obstante, y a medida que las opciones para hacerse con un iPhone han ido creciendo, también hemos podido ver cómo este modelo, el más avanzado, también iba perdiendo participación en un mercado ya tan decadente, hoy en día, como lo es el de los reproductores de MP3.

Los smartphones y los servicios de streaming han cambiado el modo en el que consumimos música. Llevar encima una selección limitada de música (por amplia que ésta pueda ser), tener que gestionar su contenido, etcétera, son usos que desentonan con la comodidad y la inmediatez que proporcionan servicios como Spotify, Apple Music y demás, siempre accesibles… siempre que tengas conectividad en ese momento, claro.

La despedida del iPod Touch es oficial, la propia Apple ha publicado un comunicado al respecto, en el que analizan la historia de su reproductor y hacen balance de la misma. Es interesante conocer su versión, claro, pero resulta todavía más interesante, para quienes en su momento fuimos usuarios de iPod, recordar nuestras propias historias con el que, sin duda, ha sido uno de los dispositivos más icónicos y exitosos de la historia de Apple.

En mi caso, como en el otros muchos, mi primera vez fue con un iPod de cuarta generación, y hasta el final me mantuve fiel a la familia Classic prácticamente hasta el final de la misma. Sin embargo, cuando di el salto de Blackberry a iPhone (hasta entonces usaba una poco fiable Storm), poco a poco empecé a reducir el uso del reproductor, hasta que a los pocos meses acabó guardado en un cajón del que tardó mucho en volver a salir… y fue por una mudanza.

Lo que es indudable es que, para muchas personas, el iPhone fue la continuación lógica de iPod. De no ser por el fulgurante éxito del reproductor de Apple, en sus múltiples variantes, es bastante probable que la historia de los de Cupertino hubiera sido muy, muy distinta. Hoy, el gran éxito de Apple se representa con el iPhone, pero en su momento ese papel elle correspondió al iPod, que además fue el responsable de ir abriendo camino. Puede sonar un poco extremo, lo sé, pero tengo muy serías dudas sobre si existiría el iPhone de no haber existido previamente el iPod.

¿Tú has tenido algún iPod? Y, si es así, ¿qué modelo?, ¿qué recuerdos guardas de él?, ¿qué hizo que dejaras de emplearlo (y esta pregunta se extiende también si has usado otros reproductores de MP3)? ¿Conoces a alguien que siga usando este tipo de dispositivos a día de hoy?