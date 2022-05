En estos días se está celebrando Intel Vision, y uno de los anuncios más esperados, y que ya te habíamos adelantado, era la familia Alder Lake-HX un conjunto de integrados dirigidos al mercado de los ordenadores portátiles de altas prestaciones. Y con las cartas sobre la mesa, podemos confirmar que Intel no nos ha decepcionado. Más bien al contrario, y en la senda virtuosa en la que llevan inmersos principalmente desde la llegada de esta duodécima generación, con Alder Lake-HX vuelven a superarse.

Como recordarás, el pasado mes de enero se presentaron las familias Alder Lake-H, Alder Lake-P y Alder Lake-U, con los que la duodécima generación Intel Core desembarcaba en el mercado de lo portátiles. El tope de gama lo marcó, en aquel momento, el Intel Core i9-12900H (y su hermano desbloqueado, el 12900HK), con sus 14 núcleos (seis de alto rendimiento y ocho de alta eficiencia) y 20 hilos, con una frecuencia máxima de hasta cinco gigahercios, 24 megabytes de caché L3, y todo con un consumo base (sin turbo) de tan solo 45 vatios.

Ahora, con Alder Lake-HX Intel sube un escalón más, con chips de hasta 16 núcleos (ocho de rendimiento y ocho de eficiencia) que, como ya habrás calculado de cabeza, efectivamente, ofrecen un sorprendente total de 24 hilos. Personalmente, y más teniendo en cuenta que hablamos de integrados para portátiles, me parece una auténtica barbaridad (en el buen sentido, ojo), y más aún si tenemos en cuenta que hablamos de procesadores con un consumo base de tan solo 55 vatios, es decir, 10 más que la serie Alder Lake-H. Eso sí, cuando llega el momento de darlo todo, su consumo puede crecer hasta los 157 vatios.

Como puedes ver, el tope de gama de Alder Lake-HX se lo apuntan los Core i9-12950HX y 12900HX, cuya principal diferencia es el primero soporta memoria ECC (Error Correcting Code) y es compatible con la plataforma Intel vPro. Por lo demás, y como puedes ver, ambos cuentan con 16 núcleos, ocho de rendimiento (entre 2,3 y 5 gigahercios) y ocho de eficiencia (entre 1,7 y 3,6 gigahercios) para un total de 24 hilos. Ambos cuentan con 30 megabytes de caché L3. En el apartado gráfico, la GPU integrada cuenta con 32 unidades de ejecución y es capaz de rendir a una velocidad de hasta 1,55 gigahercios.

El segundo escalón de Alder Lake-HX lo constituyen los integrados que se suman a la familia Core i7. En este grupo encontramos tres opciones, si bien dos de ellas comparten especificaciones y se diferencian entre sí por los mismos puntos que los dos Core i9 Alder Lake-HX, es decir, en el soporte de Intel vPro y la compatibilidad con memoria RAM con ECC. Son los Core i7-12850HX y 12800HX, ambos también con 16 núcleos (hasta 4,8 gigahercios) y 24 hilos, 25 megabytes de caché L3 y GPU con 32 unidades de ejecución y una frecuencia de 1,45 gigahercios.

Cierra este grupo de Alder Lake-HX el Core i7-12650HX, compuesto por 14 núcleos, seis de rendimiento (entre 2 y 4,7 gigahercios) y ocho de eficiencia (entre 1,5 y 3,3 gigahercios) para un total de 20 hilos y equipado con 24 megabytes de memoria caché L3.

Bajamos, por último, a los Alder Lake-HX Core i5, donde encontramos dos integrados. En primer lugar tenemos el Core i5-12600HX, compuesto por 12 núcleos, cuatro de rendimiento (entre 2 ,5y 4,6 gigahercios) y ocho de eficiencia (entre 1,8 y 3,3 gigahercios) para un total de 16 hilos. Integra 18 megabytes de cache L3 GPU con 32 unidades de ejecución a 1,35 gigahercios y es compatible con Intel vPro y con memoria RAM con corrección de errores ECC. Finalmente está el Core i5-12450HX, con ocho núcleo (cuatro de cada tipo) y doce hilos, 12 megas de caché L3 y GPU con 16 unidades de ejecución y una velocidad de 1,5 gigahercios.

Alder Lake-HX: Rendimiento

Vistos los nuevos integrados de Intel, que serán los responsables de los portátiles con mayor rendimiento del mercado, es el momento de revisar la propiedades que son inherentes a este nuevo conjunto de integrados, y es que las diferencias entre Alder Lake-HX y Alder Lake-H, las dos opciones para los usuarios que buscan el mayor rendimiento, no se limitan al empleo de un mayor número de núcleos, que proporcione un mayor rendimiento. Hay otras novedades muy interesantes. Eso sí, antes de entrar en las mismas, merece la pena ver la comparativa de rendimiento que muestra Intel:

Como podemos ver, Alder Lake-HX no solo plantea un significativo salto de rendimiento con respecto a su generación predecesora, representada por el Intel Core i9-11980HK, es que también se aprecia una evolución con respecto al todavía reciente Core i9-12900HK, que hasta ahora ostentaba la medalla de oro en lo referido al rendimiento. Visto este salto dentro de una misma generación, cada vez hay más expectativas con respecto a lo que veremos con la llegada de Raptor Lake.

Con Alder Lake-HX Intel pone un foco en las estaciones de trabajo dedicadas a tareas muy exigentes en entornos profesionales. Esto nos queda claro al ver el soporte de Intel vPro y de memoria RAM con ECC. Sin embargo, es evidente que una parte importante del público objetivo de esta nueva serie de chips son los gamers. Así, como muestra del rendimiento obtenido combinando un Core i9-12900HX con una GeForce RTX 3080 Titanium Mobile y 64 gigabytes de memoria RAM DDR5-4800 (no se indica el tipo de SSD empleado), Intel nos muestra estas referencias:

Novedades de Alder Lake-HX

La más destacable, sin duda, es que con Alder Lake-HX llega finalmente el soporte para PCIe 5 a los portátiles. Como ya te contamos en su momento Alder Lake supuso el debut de DDR5 y PCIe 5, pero hasta ahora solo la primera de ambas tecnologías había llegado a portátiles. Ahora, con el salto que ofrecen los integrados HX, también los portátiles podrán sacar el máximo partido a las SSD más rápidas del mercado, empleando los modos x16 o 2×8.

Otra novedad muy interesante es que todos los SKU Alder Lake-HX han sido diseñados pensando en el overclocking y, en consecuencia, dan soporte al OC de la memoria del sistema y de los núcleos de la CPU, y para tal fin podremos emplear el conjunto de tecnologías y herramientas diseñadas y actualizadas por Intel para tal fin.

Con el anuncio de los nuevos chips Alder Lake-HX, Intel también nos ha adelantado algunos de los portátiles que equiparán integrados HX, y no resulta nada sorprendente saber que hablamos de algunos de los modelos de mayor rendimiento del mercado, como puedes comprobar en la siguiente imagen.

Ya tenemos, por lo tanto, los integrados de Intel para los equipos que determinarán el estándar de tope de gama de la duodécima generación Intel Core en el mercado de los portátiles. Seguramente no tardemos mucho en empezar a ver los primeros datos de rendimiento, ya sea en prototipos o en dispositivos finales que todavía se encuentren en fase de pruebas. Será muy interesante conocer sus primeros pasos en el mundo real, y comparar los chips Alder Lake-HX con el resto de los integrados de la actual generación.

Más información: Intel