¿Todavía usas Windows pirateado? ¿Por qué? Actualmente es más sencillo y barato que nunca adquirir una licencia de Windows cien por cien original y con validez de por vida, esto es, la activas cuando quieras y la usas tanto tiempo como desees, sin límites. ¿Por qué ibas a poner en riesgo tu equipo y tus datos usando software cuya fiabilidad no está garantizada? ¡No tiene sentido!

En serio: no tiene sentido. Por 12 euros puedes conseguir una licencia de Windows con todas las de la ley, lista para activar o, si lo prefieras, para guardártela y activarla cuando mejor te venga, puede ser hoy o el año que viene. Lo que no te puedes pensar tanto es cuándo comprarla, porque aunque estas ofertas se repiten de ven en cuando, no duran mucho.

Por cierto, quien dice Windows 10 por 12 euros, dice Windows 10 Home por 11,5 € o Windows 10 Pro por 13,5 €, Windows 11 por 18,5 €, Microsoft Office desde 23 € y hasta paquetes con sistema operativo y suite ofimática incluidos a unos precios que te van a hacer dudar de si comprarlos incluso aunque ya los tengas originales. Para más datos, echa un vistazo:

¿Cómo son posibles estos precios, cuando Microsoft vende las licencias de sus productos por cientos de euros? Gracias a un increíble combinación de factores: se trata de licencias OEM que tiendas como BZFuture adquieren al por mayor para poder venderlas a un precio mínimo… y a que estás leyendo MC, y es que solo introduciendo nuestro cupón de descuento podrás llevarte esos artículos a esos precios.

El proceso de compra es simple: sigue el enlace del artículo que más te interese y regístrate en la tienda como harías en cualquier otro sitio. Acto seguido continúa con el proceso de compra y verás una casilla en la que puedes introducir un «código de promoción». Es ahí donde debes poner «MUY», que funcionará a modo de cupón de descuento, reduciendo el precio un 20%.

Una vez aplicado el descuento, verás que el precio por fin coincide con el mostrado. En el siguiente paso realizas el pago y en unos instantes tendrás acceso a la clave con la que canjear tu licencia original de Windows o Microsoft Office, ya sea en el apartado de cliente de la misma tienda, o en la dirección de correo electrónico con la que te registraste.

¿Cómo funciona el proceso de activación?

Una vez tengas la licencia lo único que tienes que hacer es usarla para activar, por ejemplo, tu sistema operativo Windows. Se trata de un proceso muy sencillo que te explicamos paso a paso en este artículo de ayuda. O te la guardas para cuando la vayas a necesitar, porque como hemos repetido, son licencias válidas de por vida, tanto para su uso como para activarlas cuando lo desees.

En una instalación de Windows 10 ya existente, escribe “Activar Windows” en el recuadro de búsqueda de la barra de inicio y, en la lista de resultados, escoge “Ver si Windows está activado”, aunque ya sabes de antemano la respuesta a esa pregunta. Pero lo importante no es la respuesta, sino la ventana en la que se mostrará dicha información.

Busca, en en la misma, el enlace “Cambiar la clave de producto” y, en el recuadro que se abrirá, escribe la clave de Windows 10 que acabas de comprar:

Haz click en siguiente, sigue los pasos que te indicará el asistente y, al concluir, tu instalación de Windows 10 ya estará activada y lista para que le saques el máximo partido.

Si hablamos de una instalación nueva el proceso es todavía más sencillo, y es que a lo largo del proceso de instalación, en un momento el asistente te pedirá la clave de activación de Windows 10. Es en este paso del proceso:

Escribe ahí la clave, que será validada de inmediato por el instalador, sigue con el proceso y, al finalizar, tu copia de Windows 10 ya estará activada y de por vida.