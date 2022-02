Activar Windows es una tarea que no todo el mundo tiene que hacer. Es común que al comprar un equipo nuevo, este venga con su licencia y no tengas que hacer nada más que arrancar y usar. Pero también es común, afortunadamente cada vez más, que se vendan ordenadores sin un sistema operativo preinstalado y, de querer usar Windows, sea necesario instalarlo… y activarlo.

Y es que cualquiera puede descargar una imagen de instalación oficial de Windows, instalarla y usarla, pero más pronto que tarde hay que activar Windows para seguir usando el sistema. De hecho, incluso durante el periodo de prueba, en el que puedes usar Windows sin activarlo, existen restricciones en cuanto a las funcionalidades disponibles. Pero, de una manera u otra, tendrás que activar Windows.

Llegados a este punto, hay dos vías para activar Windows: comprar una licencia original o la otra, la de siempre, una de la que tradicionalmente se ha aprovechado Microsoft para que la hegemonía de su sistema operativo no se vea puesta en duda ni por un segundo: el pirateo de Windows, durante muchos años, la forma de facto para instalar el sistema en PC.

Sin embargo, todo eso ha cambiado y lo puedes ver a menudo en estas mismas páginas: conseguir una licencia original de Windows a un precio asequible se ha convertido en un mero trámite al alcance de cualquiera, lo cual es una muy buena noticia: puestos a usar Windows, qué mejor que hacerlo de manera legal, sin exponerse a los riesgos de cracks, keygens y demás malware en potencia.

Cómo activar Windows con una licencia original

Una vez tengas la licencia (un código de 25 caracteres, letras y números, separados en grupos de 5 caracteres), puedes introducirla durante el proceso de instalación, o una vez hayas instalado el sistema. No importa hacerlo antes o después. Se hace igual en Windows 10 o Windows 11, aunque las capturas que puedes ver a continuación son del primero.

Una código de licencia para activar Windows es tal que así (me lo he inventado, no pierdas el tiempo intentándolo):

AK47O-007EM-20Y22-V12V4-CD63J

Si vas a instalar Windows y deseas introducir el código de activación durante el proceso de instalación del sistema, el paso para hacerlo es el primero, justo después de elegir el idioma. En caso contrario, basta con que elijas la opción «No tengo clave del producto» y ya completarás este paso una vez la instalación haya concluido.

Para activar Windows desde el escritorio, abre la configuración del sistema desde el menú de inicio y no tiene pérdida: abajo de todo verás un enlace con lo propio: «Windows no está activado. Actívalo ahora». Pulsa sobre él y…

… en el siguiente paso, pulsa sobre el enlace que pone «Cambiar la clave del producto»…

… introduce en esa ventana emergente la clave para activar Windows…

… dale a activar…

… ¡hecho!

Ya puedes disfrutar de tu Windows con plenitud, sin darle más vueltas. El proceso, como has visto, es realmente sencillo.