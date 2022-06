Cajas de botín y explotación del consumidor, una triste realidad que necesita una estricta regulación

Las cajas de botín son una de las formas de monetización más utilizadas en los principales juegos de tipo «free to play», de hecho incluso juegos que tienen un modelo de micropagos más amigable para el usuario y que no caen en la dinámica «pay to win», como Guild Wars 2, recurren a este elemento de una forma u otra.

Puede que alguno me haya levantado la ceja y se pregunte dónde tiene Guild Wars 2 las cajas de botín, y la respuesta es muy sencilla, en los cofres del León Negro. Estos cumplen todos los requisitos para ser considerados como cajas de botín porque se abren con una llave que se puede comprar con dinero real, y tienen una determinada posibilidad de soltar objetos de menor o mayor valor. Al final, no dejan de ser una forma de juego que puede salirnos muy rentable, o precisamente todo lo contrario.

Otros juegos como la serie FIFA, Overwatch o el recién estrenado Diablo Immortal también utilizan las infames cajas de botín, una forma de monetización que lleva tiempo generando polémica, y que ha dado pie a que algunos países decidieran tomar medidas radicales contra ellas porque:

Esa falta de control permitía a los desarrolladores y publicadores hacer casi cualquier cosa con las cajas de botín, pero poco a poco la conciencia hacia las cajas de botín ha ido cambiando, y algunos países como Bélgica y Holanda decidieron prohibirlas. Esto, sin embargo, no ha frenado a los grandes del videojuego, que no dudan en seguir utilizando dicho método de monetización. Recientemente os contamos que Blizzard ha preferido mantener las cajas de botín en Diablo Immortal y no lanzar dicho juego en ambas países.

Aprovechando la reciente polémica que ha generado Diablo Immortal por su apuesta por las cajas de botín, el Consejo de Consumidores de Noruega decidió mover ficha en aras de una regulación más estricta de dicho método de micropagos, y de momento ha conseguido el apoyo de 20 organizaciones y 18 países.

En su campaña contra las cajas de botín, este organismo noruego ha publicado un interesante vídeo donde explican como este sistema está diseñado para explotar al jugador, ya que utiliza técnicas de manipulación para hacer que gaste grandes cantidades de dinero sin una garantía de que conseguirá un objeto, o un producto, de un valor comparable.

El Consejo de Consumidores de Noruega cree que las cajas de botín pueden existir, pero que es necesario establecer unos límites para que se haga un uso adecuado de las mismas. Estas son sus directrices:

En líneas generales estoy de acuerdo con esos cinco puntos, aunque entiendo que el punto tres es uno de los más complicados ya que, técnicamente, cualquier videojuego puede acabar siendo utilizado por menores. Habría que definir muy bien el grado de probabilidad a partir del cual se aplicaría la prohibición, pero incluso en ese caso seguiría siendo complicado.

Si esas cinco sugerencias no se cumplieran, el organismo noruego recomienda prohibir directamente las cajas de botín. A título personal debo decir que solo he utilizado los cofres del León Negro de Guild Wars 2 en algunas ocasiones, con llaves que he conseguido en el juego o con llaves que he comprado cambiando oro del juego por gemas, algo que requiere de bastantes horas de juego, y nunca he conseguido para con un valor comparable al oro invertido. Curioso, ¿verdad? Y eso que llevo prácticamente una década jugando a Guild Wars 2, para que veáis lo «bien hechas» que están las cajas de botín.

