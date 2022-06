Fallece Dave Smith, creador de MIDI

Parece que los obituarios relacionados con la música empiezan a ser una terrible tradición de los viernes. Y es que después de despedirnos de Vangelis y de Andrew Fletcher hace catorce y siete días respectivamente, hoy toca el turno de Dave Smith, figura muchísimo menos mediática que los anteriores pero, aunque no lo creas, clave precisamente para que ambos músicos, al igual que otros muchos, pudieran reescribir la relación entre la música y la electrónica.

Y es que, como recordarás, al despedirnos de Vangelis hablamos también de lo importante que fue la década de los setenta para la música electrónica, con el boom de los sintetizadores que ya venían ganando presencia desde tiempo atrás, pero en esta década experimentaron una enorme evolución, en parte causa y en parte efecto de la popularización de la electrónica musical. Y un hito a este respecto fue el Prophet-5, el primer sintetizador polifónico programable basado en un microprocesador, el mítico Zilog Z80, responsable años más tarde de la generación de la llegada masiva de los ordenadores a nuestras casas.

El mítico Prophet-5 fue creado por Sequential Circuits Inc. (SCI), una empresa fundada por Dave Smith en 1972 y que, desde el primer momento, bebió de la revolución tecnológica que acababa de iniciarse y, tras diseñar algunos modelos de sintetizadores para terceros, acometió el ambicioso proyecto de crear un sintetizador tecnológicamente puntero, pero además económicamente bastante más asequible de lo que era común en aquel momento. Si los ordenadores basados en el Z80 popularizaron la informática doméstica, el Prophet-5 diseñado por Dave Smith hizo algo similar en lo referido a la música electrónica.

No obstante, y aunque las aportaciones de Dave Smith al mundo de los sintetizadores fueron visionarias (tanto que muchos consideran que se adelantó demasiado a su tiempo), si hay algo por lo que es especialmente recordado es por lo ocurrido durante el NAMM Show (una de la ferias más importantes y veteranas del sector musical) de 1983. En dicho evento Dave Smith en una exhibición pública conectó dos sintetizadores entre sí, un Prophet-600 y un Roland Jupiter 6. Acababa de nacer MIDI.

Efectivamente, el estándar de conexión de instrumentos y dispositivos musicales que cambió por completo la relación entre música y tecnología tiene un padre, Dave Smith, que allá por 1982, tras un tiempo trabajando con Ikutaro Kakehashi (Roland) y Tom Oberheim (Oberheim Electronics) le propuso a la industria, seguramente sin imaginar el alcance que llegaría a tener su creación, el sistema que desde entonces se ha empleado, y se sigue utilizando, para conectar instrumentos musicales a ordenadores y estaciones de trabajo, ya sea en estudios de grabación profesionales o en la casa de muchos aficionados a la composición y a la interpretación musical.

Como indicaba antes, Dave Smith fue considerado por muchos una persona avanzada a su tiempo, algo que puede ser muy positivo, pero que también puede tener unas consecuencias tremendamente negativas. Con Sequential Circuits Inc. siguió diseñando y comercializando sintetizadores, pero puso el foco en las posibilidades que ofrecía lo que años después se popularizaría como DAW (Digital Audio Workstation). El problema es que era demasiado pronto, por lo que el mercado no pudo absorber lo que él ofrecía y, finalmente, se vio obligado a vender la empresa a Yamaha en 1987, tras declararse en bancarrota.

En sus años de actividad, SCI diseñó nada menos que 19 dispositivos, muchos de los cuales contaban con funciones que, tremendamente innovadoras en aquel momento, posteriormente fueron adoptadas por la industria musical, demostrando que Dave Smith tenía una visión muy clara del potencial evolutivo de las funciones y las herramientas digitales en la composición musical. Mucho de su legado en este sentido se traduce en herramientas y funciones plenamente vigentes hoy en día.

Y aún firmaría otro momento de gloria al diseñar, ya al servicio de Korg, el inolvidable Korg Wavestation, para cuyo diseño contó con la colaboración de parte de su equipo original en SCI. Posteriormente fundaría una nueva compañía, Dave Smith Instruments, con la que diseñó otros modelos de sintetizadores que también lograron bastante popular. Pero esto sin olvidarse de la sinergia entre instrumentos, dispositivos y ordenadores.

Esto dio lugar a que uno de sus sintetizadores, el recordado Six-Trak, estuviera diseñado para ser empleado en conjunción con un Commodore 64, algo que lo llevó, un tiempo después, en 1993, a firmar el histórico Reality de Seer Systems, recordado por muchos como el primer instrumento virtual de la historia. Algo que hoy es habitual, es decir, conectar un teclado al PC y emplear diversos instrumentos con el mismo, tiene su primer gran precedente en aquel momento. Y también podemos relacionar la elección del Breadcom por Smith con el posterior éxito de los Commodore Amiga entre muchos compositores.

La generación de Vangelis puso la banda sonora a la revolución de la informática, pero al mismo tiempo que él y otros muchos de su generación estaban componiendo, Dave Smith alumbraba las bases de una conexión mucho más directa entre ambos mundos. Si la música se inspiraba en la informática y la tecnología, ¿por qué no establecer los canales necesarios para que una pudiera nutrirse de la otra no solo de manera inspiracional, sino de una manera práctica. ¿Por qué conformarse con influenciarse cuando podrían complementarse? Ese es el sendero que Dave Smith empezó a trazar.

Con la adopción del Z80 para el diseño del Prophet-5, Dave Smith ya dejó muy claro que era bastante consciente de lo que estaba ocurriendo en el mundo de los integrados, pero el antes y el después quedó marcado con su demostración de la NAMM Show de 1983. Ya han pasado 39 años desde aquello, y aunque MIDI ha evolucionado desde entonces, del mismo modo que lo han hecho los instrumentos y dispositivos, de no ser por la visión avanzada a su tiempo de Smith, la historia habría podido ser muy distinta.

En este tercer viernes de obituario tecnológico-musical no despedimos a un compositor que haya firmado algunas creaciones que hayan pasado a la historia de la música. No, hoy despedimos a Dave Smith, sin cuya influencia la música y la electrónica no habrían llegado a formar un uno que ha perdurado hasta hoy en día.

Imágenes: Pete Brown / Clusternote / Matt Perry / Vintage Synth Explorer