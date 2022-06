Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y, contraviniendo la regla no escrita de anteponer los contenidos de riguroso estreno a todo lo demás, está semana la cabecera es para la nueva temporada de The Boys, habida cuenta de lo flojo que es el material que ha llegado en los últimos siete días. Esta es una de las semanas más flojas en lo que llevamos de año, de hecho, y quizá tenga que ver con…

Amazon Prime Video

… Con que en Amazon Prime Video se estrena la tercera temporada de The Boys, una de las series con más tirón de los últimos años. Es más, se trata del único exclusivo que recala en la plataforma esta semana, al margen de lo que entra en catálogo.

La cuestión es que decir The Boys, es decir bastante para los tiempos que corren. La primera temporada fue toda una sorpresa para tratarse de una serie de superhéroes en un mercado atiborrado de fotocopias insulsas de gente con todo tipo de poderes; la segunda temporada mantuvo el nivel, aunque el factor sorpresa lo perdió… Y ¿qué cabe esperar para esta tercera temporada de The Boys? ¡Más de lo mismo? ¡Sí!

Los guionistas de la serie hablaban de carta blanca de Amazon para recrear cuantas locuras se les ocurrieran y si bien solo se han estrenado los tres primeros capítulos en Prime Video, son suficientes para ratificar que están cumpliendo con la palabra dada. ¿Es The Boys un divertimento intrascendental? Por supuesto. Pero ello no quita que siga siendo ese pequeño desahogo que ninguna otra producción del palo se atreve a ser. Que no es poco.

Entra en catálogo:

Amenazados en la red

Captain Fantastic

Clifford. El gran perro rojo

Dame tus ojos

Desierto de fuego (Salt and Fire)

Infiltrado

Judy and Punch

La lista

Libéranos del mal

Más allá de la ley

Nightcrawler

Rehén letal

The Great (T1-T2)

The Silencing

Titán

Tomb Raider

Un ladrón honesto

HBO Max

Seguimos con HBO Max, que estrena poca cosa, pero bien avenida, que se suele decir. Y si no te gusta el material exclusivo, echa un vistazo a lo nuevo que entra en catálogo.

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore es, por descontado, lo más destacado de todo lo que entra en HBO Max esta semana. La nueva y tercera película de la nueva saga del universo de Harry Potter se estrenó en cines el pasado abril, resultando un sonoro fracaso que no puede ser achacado únicamente a factores como el reemplazo de Johnny Depp por Mads Mikkelsen a razón del mismo tema por el que el Capitán Jack Sparrow está en boca de todos estos días, o por ocurrencias al servicio de la galería como hacer del venerable Dumbledore un personaje homosexual. Es todo mucho más sencillo: desde la primera Animales fantásticos hasta la última, son una basura que solo se salva por el dineral que se han dejado recreando efectos mágicos en el mundo creado por J. K. Rowling.

Más contenidos exclusivos:

El pequeño Tom (T1). «Las desventuras de un niño y los consejos cuestionables que recibe de los bien intencionados adultos que le rodean.»

(T1). «Las desventuras de un niño y los consejos cuestionables que recibe de los bien intencionados adultos que le rodean.» Spring Awakening: Those You’ve Known. «Largometraje documental que cubre los preparativos entre bastidores de la puesta en escena del 15º aniversario de «Spring Awakening» con el reparto original, contando los orígenes y la perspectiva tras 15 años en torno a este innovador musical.»

Entra en catálogo:

Backstage (T2)

Chris Gethard: Career Suicide

Con la cabeza llena de miel

Crepúsculo

Días de Gallos

Dunkerque

El ambiguo origen del coronavirus en Wuhan

El jardín de bronce

Grindhouse (Death Proof)

La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 1

La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 2

La saga Crepúsculo: Eclipse

La saga Crepúsculo: Luna nueva

Looney Tunes: De nuevo en acción

Pares y nones (T2)

Reinas

Richard, la cigüeña

Somos los Miller

Somos ositos (T1)

Un pequeño favor

Weeds (T1-T2)

Netflix

Claro que para sorpresas el menú de Netflix para esta semana, plagado de series de medio pelo que ni siquiera a tenido a bien promocionar de la manera más básica. Lo más llamativo a priori es la segunda temporada del concurso ¡El suelo es lava!, muy de estas fechas aunque sin Ramón García y la vaquilla no es lo mismo; la serie política Borgen: Reino, poder y gloria o la película de acción de tercera división Interceptor, con Elsa Pataki al frente.

Contenidos exclusivos:

Borgen: Reino, poder y gloria (T1). «La carrera de Birgitte Nyborg, ministra de Asuntos Exteriores, peligra cuando la pugna por el petróleo de Groenlandia amenaza con convertirse en una crisis internacional.»

(T1). «La carrera de Birgitte Nyborg, ministra de Asuntos Exteriores, peligra cuando la pugna por el petróleo de Groenlandia amenaza con convertirse en una crisis internacional.» Club de mamás (T1). «Cinco madres de una comunidad vinculada a un competitivo colegio tantean los límites de la amistad mientras la envidia y los secretos toman el control de sus vidas.»

(T1). «Cinco madres de una comunidad vinculada a un competitivo colegio tantean los límites de la amistad mientras la envidia y los secretos toman el control de sus vidas.» Dos veranos (T1). «Unos amigos íntimos se reúnen para pasar unas lujosas vacaciones juntos… años después de que algunos de ellos agredieran sexualmente a una de las integrantes del grupo.»

(T1). «Unos amigos íntimos se reúnen para pasar unas lujosas vacaciones juntos… años después de que algunos de ellos agredieran sexualmente a una de las integrantes del grupo.» Eirik Jensen: ¿Policía o delincuente? (T1). «Cuando el mejor policía de Noruega es sospechoso de tráfico de drogas, los investigadores dudan: ¿es un buen agente… o un cerebro criminal? Una docuserie fascinante.»

(T1). «Cuando el mejor policía de Noruega es sospechoso de tráfico de drogas, los investigadores dudan: ¿es un buen agente… o un cerebro criminal? Una docuserie fascinante.» El reto de Summer (T1). «Expulsada del colegio y exiliada en Australia, una rebelde adolescente neoyorquina revoluciona el círculo más cercano de un joven surfero… y siembra el caos a su paso.»

(T1). «Expulsada del colegio y exiliada en Australia, una rebelde adolescente neoyorquina revoluciona el círculo más cercano de un joven surfero… y siembra el caos a su paso.» ¡El suelo es lava! (T2). «Los equipos cruzan habitaciones llenas de lava saltando de silla en silla, y colgándose de cortinas o de lámparas de araña. No es broma.»

(T2). «Los equipos cruzan habitaciones llenas de lava saltando de silla en silla, y colgándose de cortinas o de lámparas de araña. No es broma.» Interceptor . «La última oficial que queda en una remota base de defensa antimisiles se enfrenta a unos terroristas decididos a lanzar 16 armas nucleares contra Estados Unidos.»

. «La última oficial que queda en una remota base de defensa antimisiles se enfrenta a unos terroristas decididos a lanzar 16 armas nucleares contra Estados Unidos.» Las alas de la ambición (T1). «Una joven becaria que comienza a trabajar para una veterana presentadora de informativos se enfrenta al lado oscuro de la ambición, la envidia y el deseo por ser visto.»

(T1). «Una joven becaria que comienza a trabajar para una veterana presentadora de informativos se enfrenta al lado oscuro de la ambición, la envidia y el deseo por ser visto.» Norm Macdonald: Nothing Special . «En su último especial de comedia, Norm Macdonald reflexiona sobre los casinos, el canibalismo y por qué hay que estar preparado para todo lo que te pasa en la vida.»

. «En su último especial de comedia, Norm Macdonald reflexiona sobre los casinos, el canibalismo y por qué hay que estar preparado para todo lo que te pasa en la vida.» Una madre perfecta (T1). «Una madre convencida de la inocencia de su hija empieza a descubrir inquietantes verdades a medida que la línea que separa a la víctima del verdugo se desdibuja.»

(T1). «Una madre convencida de la inocencia de su hija empieza a descubrir inquietantes verdades a medida que la línea que separa a la víctima del verdugo se desdibuja.» Yuri Marçal: Ledo Engano. «Desde para compartir su opinión sobre la familia, la raza y la religión hasta explicar una disputa de Internet, el humorista brasileño Yuri Marçal no se corta ni un pelo.»

Entra en catálogo:

100 días con la Tata

American Assassin

Apostando al límite

Barbie y sus hermanas

Contraband

De perdidos al río

Dreamgirls

El Inquebrantable: Camino hacia la redención

El juego de Ender

En el filo de las olas

Fastest

Greenberg

Imagine

Ked­i­bone

La cumbre escarlata

La es­tra­te­gia del si­len­cio

La última fortaleza

Layer Cake (Crimen organizado)

Los padres de él

Lost in Translation

Malverde: El Santo Patrón (T1)

Mujeres, de Coque Malla

Noche de venganza

Ojalá fuera cierto

Only Good Things

Punisher 2: Zona de guerra

Qué pelo más guay

Se armó el Belén

Secrets of the Tribe

Siempre a mi lado

Smoking Club (129 normas)

Superagente canino

The Good Ground

The Price of Fairness

Upgrade (Ilimitado)

Virgen a los 40

Volverás en mis sueños

Disney+

Tres cuartos de lo mismo sucede en Disney+, que mientras mantiene pegado al personal con la serie de Obi-Wan Kenobi, calienta motores para el próximo refrito del Universo de Marvel con material previo de Ms. Marvel.

Contenidos exclusivos:

Stargirl en Hollywood . «La segunda parte del éxito de Disney+ ‘Stargirl’, una adolescente de voz aterciopelada cuya bondad obra maravillas en la vida de los demás, sigue a la protagonista desde Mica, Arizona, a u nuevo mundo llego de música, sueños y posibilidades.»

. «La segunda parte del éxito de Disney+ ‘Stargirl’, una adolescente de voz aterciopelada cuya bondad obra maravillas en la vida de los demás, sigue a la protagonista desde Mica, Arizona, a u nuevo mundo llego de música, sueños y posibilidades.» Tini Tour 2022 . «Star+ LIVE presenta uno de los más esperados conciertos de ‘TINI Tour 2022’ en directo desde el Hipódromo de Palermo en Buenos Aires y con una increíble pues en escena con todos sus éxitos y grandes invitados.»

. «Star+ LIVE presenta uno de los más esperados conciertos de ‘TINI Tour 2022’ en directo desde el Hipódromo de Palermo en Buenos Aires y con una increíble pues en escena con todos sus éxitos y grandes invitados.» Todo lo que un fan necesita saber de Ms. Marvel. «Todo lo que un fan necesita saber de ‘Ms. Marvel’ es un corto documental que nos muestra lo que hay detrás de la rompedora serie original ‘Ms. Marvel’.»

Entra en catálogo:

Ciudades perdidas (T1)

Colegio Abbott (T1)

(T1) D. Wade: una vida inesperada

El colapso (T1)

Fire island

Free Spirits

Guru of Go

Los secretos de la ciudad pirata

No Crossover: The Trial of Allen Iverson

Pollos lunáticos del espacio (Corto)

The Magic Moment

The Orville (T3)

Apple TV+

Por último, lo único nuevo que encontrarás esta semana en Apple TV+ es la segunda temporada de una de sus series del montón, Physical

Contenidos exclusivos: