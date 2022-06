Tal y como esperábamos, Mojang ha publicado ya la primera release candidate de Minecraft 1.19. Ya te contamos, hace unos días, que la fecha prevista de publicación de Minecraft 1.19 es el próximo siete de junio, el martes de la semana que viene, lo que nos indica que tanto lo que vimos en la última pre-release y lo que nos encontramos en esta candidata a versión definitiva es prácticamente lo mismo, en todo caso con ajustes y optimizaciones menores. En otras palabras, las novedades de Minecraft 1.19 ya están totalmente cerradas, así que es el momento de dar un repaso a las mismas.

Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, Minecraft 1.19 viene a completar (casi, todavía queda algo pendiente) lo que inicialmente iba a ser Minecraft 1.17 Caves & Cliffs. Ahora bien, si repasamos todo lo que nos prometieron para Minecraft 1.19 en la Minecraft Live del pasado octubre, vemos que de nuevo han quedado alguno puntos pendientes.

Esto me recuerda la conversación que tuve hace unos días con un lector, acerca de las promesas de las últimas versiones, y de que Mojang quizá debería levantar el pie del acelerador en lo referido a los anuncios de novedades y, en su lugar, centrarse en completar todos los punto que nos han prometido en algún momento pero que, por las razones que sea, todavía no hemos recibido, y tampoco veremos en Minecraft 1.19.

Así, a golpe de memoria, todavía tenemos pendientes la arqueología, los cuernos de cobre, las luciérnagas, la renovación de varios biomas, cambios y mejoras en las mecánicas de combate… como puedes ver la lista es extensa, y algunas de dichas novedades podemos entender que llevan asociado mucho, muchísimo trabajo, por lo que es comprensible que Mojang se tenga que tomar su tiempo para desarrollarlas. El problema es que, quizá, deberían replantearse los grandes planes versión tras versión.

Salvo sorpresas, el anuncio de las novedades de Minecraft 1.20 llegará el próximo mes de octubre, con la celebración de la Minecraft Live de este año. Y sé que es una opinión poco o nada popular, pero dado que Mojang llega a Minecraft 1.19 con una buena lista de tareas pendientes, creo que lo más sensato sería anunciar que la próxima versión sumara parte de las novedades pendientes. Obviamente no es algo tan vistoso como lo prometido con versiones anteriores, pero sin embargo serviría para reducir algo de presión sobre el equipo de desarrollo y para cumplir lo comprometido.

Hace ya tiempo, cuando se anunció que Caves & Cliffs Update se dividía en dos partes para evitar el crunching, no dudé ni por un segundo en valorar en positivo la decisión de Mojang. Estoy totalmente en contra de este tipo de prácticas y me parece sensacional que el estudio anteponga la salud de su equipo a una fecha y una lista. Ahora bien, seguir pillándose los dedos con promesas que finalmente no se pueden cumplir, me parece un error.

Si Mohang puede solventar la lista de tareas pendientes en Minecraft 1.20, sensacional, ¿qué tienen que repartirlas entre la 1.20 y la 1.21? También me parece bien. Ahora bien, espero que no prefieran prometer una nueva gran actualización que, al final, se quede a medias y además impida que se puedan poner al día con todo lo pendiente.

Ojo, con esto no quiero decir que Minecraft 1.19 sea una actualización floja. Ni mucho menos, cuenta con bastantes más novedades que, por ejemplo, Minecraft 1.17, que sí que se quedó un tanto corta, especialmente si la comparamos con el espectacular rediseño del Nether en Minecraft 1.16. Estoy deseando que llegue el martes que viene para poder disfrutar de la versión definitiva de Minecraft 1.19, lo que planteo es que espero que Mojang se lo tome con más calma en el anuncio de las próximas versiones.

Novedades de Minecraft 1.19

Pero bueno, pasada esta reflexión sobre lo que, personalmente, espero de Minecraft 1.20, y lo que creo que serviría a Mojang para quitarse una enorme presión de encima, vamos a repasar lo que encontraremos en Minecraft 1.19, y que ya hemos podido ir viendo con las snapshots publicadas estos últimos meses.

La gran novedad de Minecraft 1.19 es, sin duda, el Deep Dark, el nuevo bioma subterráneo que solo podremos encontrar entre las capas 0 y -64, que como recordarás debutaron en la anterior actualización, y no es casual, pues en principio ambas cosas iban a llegar juntas. Por sí mismo ya resulta un aliciente para explorar las entrañas de la tierra, pero es que además, en el mismo, encontraremos dos novedades que llevamos mucho tiempo esperando: las ancient cities y el Warden.

Pudimos ver ambos elementos, por primera vez, en la snapshot experimental de Minecraft 1.19 publicada por Mojang a mitades de febrero. Desde entonces se han producido algunos cambios, pero su base sigue siendo la misma. Explorar las ancient cities es una tarea que tendremos que llevar a cabo de la manera más sigilosa posible, y que a cambio no solo nos mostrará un entorno espectacular, también nos permitirá conseguir algunos ítems únicos y, de paso, dejar volar la imaginación sobre el origen de esos lugares y esos frames como todo el aspecto del mundo de ser portales, de momento inactivos.

La razón para mostrarnos silenciosos la encontramos, claro, en el Warden, el mob más peligroso de todos los vistos hasta ahora en Minecraft. Tanto es así que, de enfrentarnos a él sin protección, podrá matarnos de un único golpe, e incluso si vamos protegidos con una armadura de netherita con extra de resistencia, unos pocos golpes también acabarán con nosotros. Sin duda, la exploración de las capas más bajas del subsuelo en búsqueda de diamantes se ha vuelto más complicada que nunca en Minecraft 1.19.

En las ciudades subterráneas de Minecraft 1.19 encontraremos también los esperados bloques de Skulk, responsables de la invocación del Warden, pero que también podremos emplear en nuestras creaciones con redstone, ya que los sensores serán capaces de activar/desactivar mecanismos detectados de manera remota.

Otra novedad importante la encontramos en un nuevo bioma, los manglares. Como su propio nombre nos indica, son zonas muy húmedas, parecidas a los pantanos, y con árboles que brotan del lecho terrestre bajo dicha masa acuática. De su mano, además, llega también el barro, que podremos recoger en dicho bioma, pero que también podremos generar con tierra y agua (en frasco). También encontraremos un nuevo tipo de árbol y de madera, el mangle, con el que podremos craftear versiones adaptadas a este nuevo material de los ítems tradicionales de madera.

También, con Minecraft 1.19, llega el aliado, un nuevo mob, este amistoso, al que tendremos que rescatar de su cautiverio, y que a partir e ese momento viajará siempre con nosotros, y recogerá el tipo de bloques dropeados que le indiquemos. Además, mediante el entrenamiento adecuado, será capaz de gestionarlos del modo que le indiquemos.

Y no nos olvidemos de las ranas y, de su mano, también los renacuajos y un nuevo tipo de bloque luminoso denominado Froglitht. Lo más interesante con ellas, no obstante, es que pueden comerse los slimes pequeños y, tras hacerlo, soltar una bola de slime. Dicho de otra manera, si encontramos un chunk en el que se generan slimes y llevamos unas cuantas ranas, podemos crear una granja de slime.

Y una novedad de Minecraft 1.19 que, personalmente, me parece un gran acierto, y de la que ya hablé hace unos meses: la barca con cofre, una barca con una sola plaza para un jugador, ya que la parte posterior la ocupa, como ya habrás deducido, un cofre. Esta nueva modalidad de barca resulta terriblemente práctica cuando te lanzas a explorar el mapa, y más aún si lo haces en solitario, pues por norma general en esas circunstancias es común acabar con el inventario lleno rápidamente.

No son pocas, como puedes ver, las novedades de Minecraft 1.19. Personalmente, ya lo dije antes, estoy deseando jugarlo, ¿y tú?