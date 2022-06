Notkia es un Nokia 1680 convertido en un mini-PC con Linux

Por ahí hay hackers y técnicos que dedican su tiempo a transformar dispositivos en cosas sorprendentes. Ese es el caso de una persona que se hace llamar Remu NotMoe, que ha cogido un móvil Nokia 1680 para convertirlo en un mini-PC Linux llamado Notkia.

El Nokia 1680 fue comercializado en el año 2008 y es un móvil más bien básico con soporte para llamadas, envío y recepción de menajes de texto y soporte para redes 2G. Como dispositivo clásico que es, la pantalla es pequeña y cuenta con un teclado numérico físico. Su conversión en Notkia no solo ha pasado por cambiar el software, sino también todas o casi todas sus “tripas”.

Para convertir el Nokia 1680 en Notkia, Remu NotMoe ha extraído las entrañas originales del móvil para sustituirlas con un PCB personalizado y otros componentes. Eso sí, la carcasa, el teclado numérico y otros botones se han conservado, por lo cual el experimento tiene un aspecto que no ha cambiado en comparación a cuando era un móvil “puro”.

El PCB personalizado cuenta con un procesador Ingenic X100E, el cual es MIPS, de un solo núcleo y de 1GHz. A nivel de memoria incorpora 64MB de RAM, 32MB de flash NOR y 4GB de NAND flash SLC. La pantalla sí ha sido sustituida, ya que la original era TFT y funcionaba a una resolución de 128×160 píxeles, mientras que la nueva es IPS LCD y con una resolución nativa de 240×320 píxeles. Obviamente, para que la nueva pantalla cupiera, ambas tienen un tamaño de 2 pulgadas.

Otras características de Notkia son un puerto USB Type-C (aunque no se sabe si es 2.0 o de la tercera generación), una cámara Waveshare OV5640 de 5 megapíxeles con autofoco, un sintetizador de música Yamaha MA-3 con soporte para tonos de llamada, un micrófono analógico MEMS (Sistemas Micro Electromecánicos), un módulo AMPAK con soporte de Wi-Fi 4 y Bluetooth 4.0 LE, un transceptor LoRa Semtech SX126x, además de una batería BL-5C.

Notkia funciona con un Linux estándar, más concretamente Debian 11 Bullseye, pero Remu NotMoe no ha sido capaz de encontrar un módulo de 4G LTE lo suficientemente pequeño como para que cupiera en el dispositivo, así que, al menos de momento, no puede realizar llamadas de teléfono ni emplear el Internet móvil. Para el soporte auriculares hay que conectar vía inalámbrica o empelar un adaptador de USB Type-C a jack 3,5mm, ya que los modelos que van directamente por USB Type-C no están tan muy extendidos. El mini-PC tiene un módulo de GNSS, pero no ha sido probado.

Todos los detalles de Notkia están publicados por Remu NotMoe en Hackster y HackADay. El proyecto ha sido enviado al servicio de crowdfunding Crowd Supply, dedicado a la financiación de hardware de código abierto. En caso de salir adelante, es probable que en un futuro Notkia acabe comercializado de algún modo, aunque no se espera que sea un producto masivo.