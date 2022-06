Cómo saber si un contacto ha leído tu mensaje en WhatsApp

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios en Internet, sin duda es la privacidad. Un deseo de mantener tantos datos personales ocultos como podamos que se puede ver reflejada en aplicaciones del día como WhatsApp, en la que podemos esconder la fecha y hora de nuestra última conexión o incluso ocultar si hemos leído o no los mensajes recibidos por otros contactos.

Sin embargo, este segundo puede llegar a suponer un pequeño problema cuando tenemos un poco de urgencia para confirmar si alguien ha leído o no un mensaje importante, razón por la que cada vez más gente busca métodos ajenos a la aplicación para tratar de asegurarse esta información. Aunque fiarse de aplicaciones de terceros no siempre es una idea, ya que puede acabar implicando la instalación de algún malware y la vulnerabilidad no sólo de nuestras conversaciones, sino de los datos del teléfono.

Es por eso por lo que hoy queremos enseñaros este pequeño truco con el que podremos saber si un contacto ha leído tu mensaje en WhatsApp, aunque tenga desactivada la función del doble check azul, y sin la necesidad de realizar ninguna instalación. Tan sólo necesitaremos el propio WhatsApp y un poco de picaresca.

Y es que aunque muchos no lo sepan, por mucho que desactivemos el doble check azul de nuestra cuenta, todavía existe una manera en la que se podrá ver si hemos leído o no un mensaje, e incluso la hora concreta en la que se ha hecho: los grupos. A pesar de que en los chats individuales, los usuarios puedan quitar los leídos, los chats grupales siguen manteniendo esta información.

Por ese motivo, todos los mensajes aquellos que compartan un grupo de amigos con el receptor del mensaje pueden escribir por ellos para comprobar si están pendientes al móvil. Una vez hecho esto, tan sólo tendremos que seleccionar nuestro mensaje durante unos segundos para abrir las opciones del mismo, hacer clic en el símbolo de los tres puntos situado en la parte superior derecha, y seleccionar «Info.». El caso de que estemos utilizando WhatsApp Web, tan sólo tendremos que hacer clic en la flecha que aparece en la parte superior derecha de nuestro mensaje, y seleccionar la opción de «Info. del mensaje».

Dentro de la información de este mensaje, podremos ver qué usuarios han recibido nuestro mensaje, y cuáles de ellos lo han leído, junto con la hora exacta en la que se ha producido cada acción.

Si bien por supuesto este truco tiene la pequeña limitación de si podemos o queremos compartir la información de este mensaje con otras personas o no, sin duda se trata de un método bastante sencillo y rápido para asegurarnos si alguien está pendiente o no de su teléfono, y un buen método para asegurarnos que un mensaje