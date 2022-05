Android 13 profundizará en Material You y mejorará la privacidad y la seguridad

Otra de las grandes estrellas de la conferencia I/O 2022 de Google ha sido Android 13, la futura versión del archiconocido sistema operativo del que recientemente ha aparecido la segunda beta. La compañía ha mostrado algunas cosas interesantes a nivel de características, además de que las versiones de desarrollo y las filtraciones suelen ofrecer bastante información útil.

La primera cosa que sobresale de Android 13, o al menos así será de cara a los usuarios finales (que no tienen por qué entender qué partes lo componen internamente ni cómo funcionan), será que los esquemas personalizables de Material You estarán disponibles como temas preestablecidos y se están expandiendo para cubrir el reproductor multimedia y las aplicaciones de terceros, una senda que la compañía aparentemente empezó a marcar a principios de año.

Gracias a Material You, el sistema será capaz de hacer coincidir la combinación de colores con la imagen o elemento empleado como fondo de pantalla en el dispositivo. Los controles para la multimedia recibirán un trato similar y su color dependerá de la extracción de los colores de la carátula del álbum en reproducción.

Continuando con temas estéticos, aquellos a los que no les importa o no quieran la coincidencia de los colores con el tema empleado en el teléfono tendrán a su disposición una serie de esquemas de colores preestablecidos entre los que podrán elegir. La apertura de Material You hacia los iconos de las aplicaciones de terceros debería de ir mejorando poco a poco la consistencia de las interfaces y no es descabellado pensar que Google lo imponga en un futuro.

La privacidad de los mensajes RCS de Mensajes de Google (Google Messages) se verá reforzada en Android 13 con el cifrado de extremo a extremo en las conversaciones grupales, una característica que será introducida más adelante y que ya está presente en los diálogos (conversaciones uno a uno). RCS es el estándar que apunta a sustituir a los veteranos SMS y MMS y según Google ya cuenta con 500 millones de usuarios solo a través de su servicio de mensajería.

Otro aspecto que será mejorado en Android 13 es la seguridad del propio sistema operativo. La compañía está introduciendo más restricciones sobre los datos personales y las características a los que pueden acceder las aplicaciones. Dentro de poco veremos a las aplicaciones pedir permiso hasta para enviar notificaciones y un nuevo selector de fotos que permite restringir las imágenes y los vídeos a los que pueden acceder las aplicaciones, el cual reemplazará al otorgamiento único del permiso sobre toda la biblioteca. La concesión de permisos para acceder a los ficheros distinguirá entre los de imágenes (fotos, imágenes y vídeos) y sonido (música y audio) en lugar de hacerlo de forma indiscriminada.

En futuros lanzamientos de desarrollo se añadirá una nueva página en la configuración de la seguridad y la privacidad para recopilar en un solo lugar toda la información crítica sobre la privacidad de los datos. La intención de la compañía es alentar a los usuarios para que aborden cualquier problema de seguridad que pueda surgir.

En cuanto a emparejamiento e interconectividad, la intención es que Android 13 soporte para este otoño el emparejamiento a través del estándar Matter de casas inteligentes, mediante el cual se pretende que el sistema sea capaz de agregar dispositivos inteligentes (o más bien supuestamente inteligentes) para el hogar de forma fácil y rápida. El soporte para el estándar Bluetooth LE Audio (audio de bajo consumo) es otra característica que está en camino.

Otra cosa que se espera añadir es la configuración de los idiomas del sistema por aplicación, algo que a buen seguro agradecerán las personas que recientemente se han desplazado a otro país y trabajan en el idioma del sitio en el que están, pero que emplean el del lugar de procedencia a la hora de contactar con amigos y familiares.

Continuando con más cosas, la nueva versión del servicio Google Wallet para Android estandarizará la forma en la que se guarda y se accede a recursos como las llaves de automóvil y los registros de vacunación, que se suman a las tarjetas de pago, las entradas a eventos, billetes de transporte, tarjetas de embarque e identificaciones de estudiante.

Android 13 apunta a ser sobre todo una evolución en materia de consistencia de interfaces, seguridad y privacidad. Lo primero queda como algo más bien subjetivo, pero lo segundo y lo tercero dependerá en buena medida de lo que ofrezcan los fabricantes de dispositivos a través de las excesivas libertades que les ha concedido Google. Desgraciadamente, la fragmentación sigue siendo muy acusada y al final las ROM personalizadas terminan ofreciendo la mayoría de las veces un mejor soporte que los propios fabricantes de smartphones.