Si te interesó conocer cómo desactivar la «reproducción in situ» de YouTube, quizás te interese otro retoque que puedes darle a YouTube para eliminar un elemento que, personalmente, me parece más molesto que otra cosa, y que no es sencillo sintetizar en un titular.

Sin embargo, seguro que sabes a qué me refiero: entras por ejemplo en nuestros Novedades VOD, que hemos publicado hoy mismo con todas las novedades que llegan a las principales plataformas de vídeo bajo demanda, y te pones a ver un tráiler. Cuando lo pausas, emerge un diálogo donde se recomiendan «más videos» para ver, relacionados con el que estás viendo o con tu historial en el servicio.

Entiendo que al igual que sucedía con la característica que menciono al principio del artículo, esta que nos ocupa es cuestión de gustos y puede que haya a quien le guste tenerla ahí. No es mi caso. De hecho, siempre la cierro, porque se puede cerrar, pero no deshabilitar de manera definitiva, que es lo que me escama. ¿Por qué? Pues porque los gurús de YouTube así lo han querido.

Por si acaso no te acabas de acordar, así se ve:

Y, por cierto, esto solo pasa en los vídeos de YouTube incrustados en páginas web, no cuando estás en el mismo YouTube.

En cualquier caso, a mí no me gusta nada tanto «amontonamiento», por no decir que muchas veces pauso un vídeo para ver algo en concreto y me toca cerrar expresamente la ventanita de marras… si además no pulsas sobre el vídeo inmediatamente después y le das a la tecla de espacio o de intro vuelve a aparecer la ventanita, porque lo toma como el último elemento en el que pusiste el foco… Es un incordio.

Total, que lo quito de en medio. Aunque no es tan fácil como acudir a las opciones de YouTube, porque como ya he dicho, no existe tal opción. Por el contrario, hay que tirar de bloqueador de publicidad, preferiblemente, de los que permiten bloquear elementos visuales de las páginas web. Es tan sencillo como añadir la siguiente línea a los filtros personalizados en, por ejemplo, uBlock o similares:

youtube.com##.ytp-scroll-min.ytp-pause-overlay

Y, colorín colorado, este cuento quizás no haya acabado, porque YouTube aplica cambios a boleo -este no es el caso- y cuando no me gustan, no me gustan. Otro reciente fue el de quitar el contador de «no me gusta» porque sí… Y lo volví a poner, claro.