Philips amplía su catálogo de monitores serie 500

Philips ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos monitores para ampliar su serie 500. Una gama «todo-terreno» para tareas de trabajo, ocio y en general cualquier uso informático.

Los monitores son los periféricos más importantes de un PC y el auge del teletrabajo, de los eventos, actividades en la web, las redes sociales y el entretenimiento on-line, exigen modelos cada vez más capaces y de mayor calidad. Y no digamos ya de los especializados en juegos. Philips quiere aportar su tecnología al sector con dos modelos que apuestan por la polivalencia.

Philips 27E1N5600HE

Es el más interesante de los dos presentados. Tiene su base en un panel IPS de 27 pulgadas de diagonal, con resolución nativa QHD (2560 x 1440 píxeles), ángulos de visión de 178 grados y una frecuencia de actualización de 75 Hz que sumado al soporte para la tecnología de sincronización AMD FreeSync le habilitará también para jugar.

Equipado con un conector USB tipo C con suministro de energía, el monitor permite a los usuarios cargar su dispositivo compatible mientras transfiere datos y a la vez, ver vídeo de alta resolución, todo con un solo cable.

Para garantizar el trabajo colaborativo, incluye una cámara web integrada de 5 megapíxeles que además cuenta con sensor IR para trabajar con Windows Hello en tareas de autenticación. Está equipada con un interruptor físico para mejorar la privacidad cuando no se utiliza, y cuenta con un micrófono con cancelación de ruido y dos altavoces estéreo integrados de 5 vatios para completar el apartado multimedia.

Para ajustar la configuración de manera rápida y sencilla, dispone de una tecla EasySelect Menu Toggle para , mientras que que el sistema de gestión de cables integrado permite liberar el escritorio. Cuenta con tecnologías LowBlue Mode y Flicker-free para mejorar el uso en exposiciones prolongadas y una base ergonómica para ajustar altura, giro y pivote. Cuenta con entradas HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 y el mencionado USB-C 3.2 Gen 1 (subida, suministro de alimentación de hasta 65 W).

Estará disponible a mediados de junio con un precio de 439 euros.

Philips 24E1N5300HE

Si buscas el mismo enfoque polivalente y tecnologías del anterior en un tamaño y precio más reducido, el segundo monitor de los presentados por Philips te gustará. Tiene el mismo puerto USB tipo C para una conectividad sin complicaciones con un solo cable y la cámara web de 5 MP para videoconferencia y el plus de seguridad que supone la compatibilidad con Windows Hello.

También incluye la misma base ergonómica y los altavoces estéreo para que no tengas que usar altavoces externos. También las tecnologías LowBlue Mode contra la molesta luz azul y el Flicker-free anti-parpadeos. La diferencia con el anterior radica en su pantalla de 24 pulgadas y su resolución FHD. Como su hermano mayor, tiene un brillo máximo de 300 nits, una relación de contraste 1.000:1, los mismos puertos de entrada y un hub con cuatro puertos USB 3.2.

También estará disponible a mediados de junio con un precio de 319 euros.