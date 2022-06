Los motores de combustión tienen los días contados, y aunque en muchas geografías todavía no se hayan establecido plazos concretos, los múltiples movimientos para acotar la movilidad de los mismos nos deja bastante claro que, sea más o sea menos, pero su final ya ha empezado a escribirse. Y, al menos en primera instancia, este parece un movimiento bastante positivo que, no obstante, per se no es suficiente para mitigar el impacto del motor en el medio ambiente.

Informa hoy Associated Press del acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo, que plantea prohibir la venta de coches nuevos con motores de combustión a partir de 2035. Una medida que ha sido recibida con gran alegría por parte de los grupos ecologistas, pero que como cabía esperar ya ha encontrado cierta resistencia por parte del sector automotriz, que considera que no se ha tenido en cuenta el estado y los planes de despliegue de infraestructuras a la hora de tomar esta decisión.

Aunque este movimiento por parte del Parlamento Europeo es importante, esto no significa que la decisión esté tomada y sea irreversible. Todavía es necesario que sea aprobada por los estados que componen la Unión Europea. Esto, claro, puede plantear un importante desencuentro entre aquellos que ya han avanzado sustancialmente en la adopción del coche eléctrico, y otro como Alemania, cuya industria del motor podría resentirse si finalmente se impone el veto a la venta de motores de combustión a partir de 2035. Es más, podemos imaginar que el lobby ya habrá empezado a trabajar para postergar la fecha.

El principal problema de la industria del motor en Europa es que ha tardado demasiado en empezar a trabajar en la motorización eléctrica, y ya ni que decir si hablamos de los motores de hidrógeno. Todavía tienen 13 años para llevar a cabo ese viaje, pero no podemos negar que es tremendamente largo y complejo. Los motores de combustión han sido clave durante décadas para dicha industria, por lo que no les quedará más remedio que reinventarse.

¿Eliminar los motores de combustión es suficiente?

Esta es, en realidad, la gran pregunta que debemos hacernos. Es cierto que el salto a la energía limpia es una obligación moral con las próximas generaciones, y cualquier avance en este sentido debe ser bienvenido. El problema, sin embargo, es que la transición de los motores de combustión al coche eléctrico no se traduce, necesariamente, en el consumo de energía limpia.

Hace algún tiempo se viralizó una fotografía en la que podíamos ver un coche eléctrico conectado a un generador eléctrico alimentado con gasoil. Un generador que consume energía para funcionar, energía para cargar las baterías de ese coche y, adicionalmente, energía que se pierde en el proceso. Dicho vehículo, en esas condiciones, resultaba más contaminante que un coche convencional. Y si buena parte de la demanda energética que a día de hoy se satisface con combustibles fósiles, la de los motores de combustión, transiciona a eléctrica sin el incremento de fuentes limpias de electricidad… el efecto puede ser adverso.

Que no se malinterprete lo que digo, no estoy en contra de que se ponga fecha de caducidad a los motores de combustión, el problema es que la alternativa eléctrica todavía tiene que dar bastantes pasos en múltiples direcciones, y que la que para muchos apunta a ser la verdadera revolución, el hidrógeno, todavía necesitará de al menos un par de décadas para alcanzar el nivel de madurez necesario.