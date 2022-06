10 aplicaciones gratuitas imprescindibles para cualquier PC basado en Windows

Las aplicaciones gratuitas se han popularizado enormemente gracias a la introducción de distintos sistemas de monetización que, en la mayoría de los casos, utilizan publicidad para generar ingresos. Con todo, también hay casos en los que estas aplicaciones ofrecen servicios o productos opcionales que son de pago, lo que les permite prescindir, en todo o en parte, de la publicidad.

El caso es que la popularización de las aplicaciones gratuitas ha tenido un impacto positivo tanto a nivel cuantitativo como cuantitativo, es decir, hoy en día podemos encontrar muchas aplicaciones de este tipo, y estas presentan también una mayor calidad. La calidad es fundamental para que sean competitivas, pero la experiencia de uso que ofrecen también es clave para que puedan convertirse en opciones más interesantes y atractivas para el consumidor frente a sus rivales directos.

Es muy fácil de entender. Imagina que dudas entre dos aplicaciones de descompresión de archivos, ambas ofrecen una interfaz sencilla y fácil de utilizar, pero una de ellas tiene un modelo de publicidad menos invasivo que hace que la experiencia sea más cómoda. Obviamente acabarás optando por esta última, siempre que ambas tengan el mismo nivel de calidad.

Tener muchas aplicaciones gratuitas entre las que poder elegir es algo muy positivo, de eso no hay ninguna duda, pero al mismo tiempo esto tiene un lado negativo, y es que hace que sea bastante complicado diferenciar aquellas que realmente valen la pena de las que no. Para ayudaros en tan ardua labor hemos querido dar forma a este artículo donde seleccionamos 10 aplicaciones gratuitas que son imprescindibles en cualquier PC basado en Windows.

Antes de empezar, os invito a que nos dejéis en los comentarios otras recomendaciones de aplicaciones gratuitas que os parezcan interesantes. Así ampliamos el valor de este artículo, y podéis compartir entre vosotros otras herramientas que os pueden acabar haciendo la vida un poco más fácil. Dicho esto, empezamos.

Diez aplicaciones gratuitas para Windows que no deberías perderte

1.-Compresión y descompresión de archivos: 7-Zip

Es todo un veterano que, francamente, no necesita presentación. Es cierto que Windows puede trabajar de forma nativa con ciertos tipos de archivos comprimidos, pero lo hace a un nivel básico, y esto implica que al final es imprescindible contar con una herramienta capaz de descomprimir en diferentes formatos.

7-Zip es una de las mejores aplicaciones gratuitas para Windows porque cumple esa función, es decir, puede comprimir y descomprimir utilizando una gran cantidad de formatos, es muy ligera y fácil de utilizar y no es nada intrusiva, lo que significa que podemos utilizarla sin tener que lidiar con publicidad inavisa ni con ningún tipo de molestia. Su interfaz es mejorable, pero intuitiva, así que no podemos ponerle ninguna pega.

Descarga 7-Zip gratis.

2.-Música en streaming: Spotify

Esta es, sin duda, la mejor aplicación para reproducir música gratis en streaming. Tiene una interfaz muy cuidada, ofrece una enorme variedad de estilos musicales y de canciones, y cubre además diferentes épocas, lo que la convierte en una opción interesante tanto para los usuarios más jóvenes como para aquellos que ya pintamos canas.

Para su monetización utiliza publicidad, y es cierto que esta puede llegar a ser un poco molesta en ocasiones puntuales, pero teniendo en cuenta toda la música que pone a nuestra dispositivo, el poco espacio que ocupa (unos 200 MB) y lo fácil e intuitiva que resulta es imposible negar que es una de las mejores aplicaciones gratuitas disponibles dentro de su clase. Puede que alguno me diga que Youtube es una buena alternativa, pero al final este también utiliza publicidad y puede mostrar anuncios de varios minutos de duración. Si no podemos saltarnos porque estamos haciendo otra cosa estaremos «condenados» a escucharlos.

Descarga Spotify gratis.

3.-Edición de archivos PDF: PDFescape

Trabajar con archivos PDF puede ser un tanto complicado, sobre todo si tenemos que realizar tareas de edición, ya que estas normalmente requieren del uso de versiones «premium» de aplicaciones que en su modelo gratuito solo permiten visualizar texto y, en el mejor de los casos, firmar documentos. Por suerte, con PDFescape tenemos este problema resuelto.

Existen dos versiones de esta aplicación, la versión online, que nos permite editar archivos PDF que pesen un máximo de 10 MB y tengan menos de 100 páginas, y la aplicación para Windows, que en su versión gratuita ofrece numerosas funciones, incluyendo la creación de archivos PDF partiendo de más de 300 tipos de archivos, la impresión y la visualización.

Utiliza gratis la versión online, o si lo prefieres descarga la aplicación gratuita.

4.-Cultura y aprendizaje: Wikipedia

Wikipedia se ha convertido en la enciclopedia más popular y utilizada del mundo, y ha sido una herramienta fundamental para alcanzar la democratización del acceso a la cultura y al conocimiento. El sueño de tener una fuente de sabiduría casi infinita, y que fuese accesible al instante y de forma gratuita por cualquier persona del mundo, sin importar su posición social o su nivel económico, se cumplió gracias a Wikipedia.

Podemos utilizarla en su versión online, pero también a través de la aplicación dedicada, que es totalmente gratuita y de código abierto, no utiliza publicidad y pone a nuestra disposición más de 40 millones de artículos en más de 300 idiomas. Creo que con estas credenciales es fácil entender por qué es una de las mejores aplicaciones gratuitas de su clase.

Podemos descargarla directamente a través de la Microsoft Store.

5.-Juegos y ocio: Steam

Puede que más de uno se haya sorprendido al ver a Steam en esta lista de mejores aplicaciones gratuitas, pero la verdad es que merece estar aquí. Esta aplicación es mucho más que una tienda de juegos en formato digital, con ella tendremos acceso a una enorme comunidad de jugadores de PC, y también podremos descargar y disfrutar de muchos juegos gratuitos.

A todo lo anterior debemos sumar, además, las garantías y la seguridad que ofrece Steam, y las promociones que celebra de forma periódica. Gracias a ellas podremos conseguir juegos que normalmente son de pago de forma totalmente gratuita, y con la tranquilidad de que nunca nos encontraremos con publicidad no deseada o con acciones invasivas.

Puedes descargar Steam gratis a través de este enlace.

6.-Gestión y uso de equipos en remoto: TeamViewer

La gestión y el uso de equipos en remoto se ha convertido en una solución muy socorrida para salir del paso en muchas situaciones. Gracias a este tipo de herramientas podemos acceder a esos contenidos o archivos que hemos olvidado llevar con nosotros, y también podemos ayudar a familiares y amigos que tengan problemas con sus equipos aunque no podamos estar de cuerpo presente.

TeamViewer es una de las aplicaciones más veteranas dentro de la gestión y uso de equipos en remoto, y se mantiene como una de las mejores porque es gratis, resulta muy fácil de utilizar, presenta un alto grado de madurez y además no importa el sistema operativo del equipo al que queramos conectarnos en remoto, es decir, este puede estar basado en macOS o en Linux. Tened en cuenta, no obstante, que TeamViewer solo es gratis en casos de uso personal.

Descarga gratis TeamViewer.

7.-Navegación web e Internet: Chrome

Entiendo que cada uno tiene su navegador favorito, y que por tanto es probable que algunos no estéis de acuerdo con esta elección, pero lo que resulta innegable es que, al final, Chrome es una de las mejores aplicaciones gratuitas de su categoría. Este navegador es muy rápido, tiene una interfaz muy sencilla e intuitiva, permite instalar una gran cantidad de extensiones y cuenta con un amplio abanico de funciones avanzadas que nos harán la vida más fácil.

No es perfecto, también soy consciente de ello, no en vano llevo utilizándolo muchos años. Su consumo de recursos (RAM sobre todo) es elevado, pero lo compensa ofreciendo un rendimiento excelente y un alto nivel de prestaciones.

Puedes descargar Chrome gratis a través de su web oficial.

8.-Ofimática y trabajo: LibreOffice

Microsoft Office es una de las soluciones de ofimática más utilizadas a nivel internacional, pero para poder disfrutar de todo su potencial no tenemos más opción que pasar por caja. Si no podemos, o no queremos, gastar dinero en una herramienta de este tipo no pasa nada, ya que gracias a LibreOffice podemos disfrutar de un ecosistema de ofimática muy completo sin gastar un céntimo.

LibreOffice tiene una excelente madurez, es estable y compatible con la mayoría de los archivos y formatos que se utilizan en Microsoft Office, y cuenta con una gran variedad de herramientas que nos permitirán editar textos, trabajar con hojas de cálculo, crear presentaciones y mucho más. Es importante destacar también que sus requisitos son muy bajos, lo que significa que podemos utilizar esta suite en equipos con pocos recursos sin ningún problema.

Descarga gratis LibreOffice.

9.-Almacenamiento en la nube: Google Drive

El almacenamiento en la nube se ha convertido en una solución muy socorrida para realizar copias de seguridad totalmente inmunes a los problemas a nivel local. Así, por ejemplo, si hacemos una copia de seguridad en la segunda unidad de almacenamiento de nuestro PC puede que nos libremos de un fallo en la primera unidad, pero seguimos corriendo un riesgo importante si se produce un fallo general que afecte a ambas.

Hacer una copia de seguridad en la nube nos libra por completo de este problema, y gracias a Google Drive podemos acceder a una de las mejores plataformas que existen, tanto por rendimiento como por funciones y prestaciones. Solo por descargar la aplicación y empezar a utilizarla podremos disfrutar de un total de 15 GB de almacenamiento gratuito, suficiente para guardar esas fotos que tanto nos importan.

Podemos descargar Google Drive gratis a través de este enlace.

10.-Edición de imágenes: Paint.NET

Editar imágenes puede resultar un poco complicado, sobre todo si estamos empezando y no tenemos la más mínima idea de lo que estamos haciendo. Por suerte, existen aplicaciones gratuitas que ofrecen una interfaz sencilla e intuitiva, y que nos permiten realizar tareas de edición básica en cuestión de segundos aunque no tengamos experiencia.

En este sentido, Paint.NET es una de las mejores herramientas de su clase, ya que supera en gran medida al Paint clásico que viene con Windows, pero al mismo tiempo no resulta cargante, es decir, no apabulla al usuario con una enorme cantidad de opciones confusas y poco útiles. Si buscas algo superior, GIMP debería ser tu elección, ya que es una de las mejores aplicaciones gratuitas de software libre que existen.

Consigue Paint.NET gratis haciendo clic aquí.