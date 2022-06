Ampliando sus funciones más allá de la mensajería instantánea, WhatsApp acaba de anunciar la incorporación de una serie de actualizaciones y nuevas funciones a su herramienta de llamadas por voz, permitiendo a partir de esta semana silenciar y enviar mensajes a personas específicas presentes dentro de una llamada grupal, además de otros añadidos como un pequeño mensaje emergente en el que se mostrará el nombre y la foto de cualquier usuario que se una a la llamada en curso.

Así lo han compartido desde la propia cuenta oficial de la compañía, respaldada por una segunda publicación de Will Cathcart, actual encargado jefe de la aplicación, quien añadió una fotografía algo más ilustrativa de cómo funcionarán estas nuevas funcionalidades dentro de la aplicación.

☎️ We’ve added a few updates to a WhatsApp favorite! When it comes to group calls, now you can:

🔇 Mute others

✉️ Message specific people

🙋 See a banner when someone joins offscreen

— WhatsApp (@WhatsApp) June 16, 2022