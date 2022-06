Windows, macOS y Linux acaparan hoy la totalidad de PCs de consumo, pero ha habido épocas donde otros sistemas operativos tuvieron su tiempo en la historia. RISC OS forma parte de ese grupo de «alternativos» y pudo llegar a ser mucho más importante de lo que fue teniendo en cuenta que gobernó la computadora original con chip ARM.

RISC OS ha cumplido 35 años y en The Register se han hecho eco del aniversario. Publicado inicialmente como el sistema «Arthur», había sido desarrollado por Acorn Computer para su línea de computadoras de escritorio Archimedes comercializadas en junio de 1987 y estaba especialmente diseñado para funcionar en el chip ARM de 32 bits que usaban. Decían de estas máquinas que eran radicales y muy rápidas, «cargando grandes programas en el tiempo que se tarda en parpadear».

Su recorrido comercial fue escaso porque Acorn Computer se retiró del mercado de computadoras en el año 2000 y escindió su departamento de chips ARM. Pero el sistema sigue vivo y una de sus bifurcaciones, la diseñada para el modo de 32 bits de los chips ARM, ahora es propiedad de RISC OS Developments que lo liberó hace unos años como licencia de código abierto y hoy cualquier puede usarlo y modificarlo.

RISC OS Developments se encarga de su mantenimiento y desarrollo, y ofrece descargas para una variedad de hardware ARM actual, como las computadoras Titanium o una versión especial denominada RISC OS Direct que se ejecuta en casi todas las versiones de la computadora de placa única Raspberry Pi.

Si tienes curiosidad, pero no tienes este tipo de hardware, existe un emulador FOSS llamado RPCemu que puede ejecutar las versiones modernas de RISC OS. Obviamente, no le pidas que funcione como los actuales ya que como sistema desarrollado en los 80 no soporta SMP y solo funciona con un núcleo de CPU.

RISC OS y ARM

Es difícil adivinar qué hubiera sucedido con este RISC OS si su desarrollador Acorn Computer no se hubiera escindido en la Advanced RISC Machines que conocemos como ARM y que ha terminado convirtiéndose en una compañía imprescindible para toda la industria. Solo hay que recordar los 40.000 millones de dólares que NVIDIA estaba dispuesta a pagar por ella.

ARM hoy, tiene acuerdos de licencias con centenares de fabricantes y sus diseños de arquitectura están presentes en miles de millones de dispositivos, en el 100% de smartphones que se venden en el planeta, pero también en otros dispositivos móviles como tablets y wearables, embebidos y servidores para centros de datos que era precisamente el mayor interés de NVIDIA para su compra.

ARM también está presente en ordenadores personales Windows, Linux o Chrome OS. Y por supuesto, en el grupo más importante, en los Mac de Apple una vez que los de Cupertino decidieron reemplazar los Intel x86. Aquí Apple no es cualquiera y cuando se cita lo bien que funcionan los Mac con ARM, conviene recordar que además de su experiencia con dispositivos móviles se implicó junto a Acorn Computer en el desarrollo inicial de la arquitectura.

Precisamente, Acorn temía que la implicación de un productor de hardware como Apple echara para atrás al resto de fabricantes para usar sus desarrollos y de ahí la creación de ARM. De otra manera la historia podría haber cambiado. Como también el recorrido del RISC OS cuyo 35 aniversario recordamos.