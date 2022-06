MediaTek saca pecho con el Dimensity 9000+

Si bien Qualcomm logró desbancarse con la reciente llegada de los Snapdragon 8+ Gen 1, el fabricante taiwanés no ha querido quedarse atrás en esta ocasión. Y es que continuando con la apuesta de su última familia de chipsets, MediaTek acaba de anunciar la llegada del nuevo Dimensity 9000+, que ofrecerá una mejora notable con respecto a su predecesor logrando alcanzar los 3,2 GHz.

Según ha compartido la propia compañía, estos procesadores ofrecerán «un aumento de más del 5% en el rendimiento de la CPU y una mejora de más del 10% en el rendimiento de la GPU«, gracias a la integración de una arquitectura de CPU V9 de ARM y un proceso de fabricación de cuatro nanómetros, con una configuración Octa-Core que incluirá un núcleo Cortex X2 a 3,2 GHz, tres núcleos Cortex-A710 a 2,85 GHz y cuatro núcleos Cortex-A510 enfocados a la eficiencia; acompañados en esta ocasión de una GPU Mali-G710 MC10.

Welcome to the next level of incredible with the MediaTek Dimensity 9000+. #Dimensity9000plus delivers a boost in performance over the Dimensity 9000 & designed to power an edge in gaming, photography, videography, and performance. https://t.co/aM60lyH79P pic.twitter.com/XoYvgkFWeI

