Cuando hablamos de sistemas operativos alternativos al enorme liderazgo que tiene el Windows de Microsoft en escritorios informáticos (cuota de mercado del 85%) señalamos el macOS de Apple y Linux como máximos exponentes. En los últimos años añadimos al Chrome OS de Google aunque no deje de ser otro Linux.

Todos ellos tienen ventajas… y algunos inconvenientes. El macOS exige la compra de una máquina de Apple porque éste no licencia el sistema a terceros y su mayor precio frente a los homólogos con Windows y un ecosistema bloqueado y limitado tira para atrás a una buena parte de usuarios. Linux (incomprensiblemente) no termina de arrancar en escritorios de consumo y Chrome OS, a pesar de sus grandes avances, todavía esta limitado en algunos campos de usos.

Sistemas operativos alternativos

Dicho lo cual. Hay vida más allá de Windows, Linux y Mac. Son poco conocidos entre el gran público y realmente no pueden competir con ellos a nivel comercial. Ni siquiera son un reemplazo completo al uso de los tres grandes. No se actualizan con tanta frecuencia, ni sirven para todo y para todos los usuarios, pero como las ‘meigas’, existir, existen.

Aprovechando el lanzamiento reciente de la nueva versión mayor de FreeBSD vamos a recordar estos «alternativos» que si bien no reemplazarán al sistema principal de un usuario de a pie, pueden dar juego en algunos campos de uso o probarse simplemente por el gusto de conocer otras cosas. Todos son de uso gratuito y la mayoría software libre, y se pueden instalar en máquinas independientes o en máquinas virtuales sin afectar a tu equipo de uso diario.

FreeBSD

La semana pasada fue liberada la versión final estable de FreeBSD 13. Este sistema es uno de los máximos representantes del grupo de alternativos y aunque no puede llamarse como tal por motivos de licencia, es un UNIX en toda regla. Aunque no hayas oído hablar de él, es seguro que has usado algunos de sus componentes, ya que debido a su licencia permisiva una parte del código se utiliza en en el mismo macOS de Apple, dispositivos como la PlayStation 4 y routers de distintas marcas.

La última versión FreeBSD 13 llega con importantes mejoras de rendimiento para CPUs de Intel, PowerPC y ARM de 64 bits. También aumenta el soporte de hardware y mejora todo el apartado de las redes y el arranque EFI, mientras que el cifrado AES-NI se incluye de forma predeterminada para compilaciones de kernel genéricas. De este tipo, «clones de UNIX», puedes encontrar otros sistemas como NetBSD, OpenBSD y PC-BSD.

FreeDOS

Otro sistema libre bajo licencia GPL que como el anterior puede auditarse, modificarse y redistribuirse, que tiene el gran objetivo de ser totalmente compatible con aplicaciones y drivers de MS-DOS. Como éste, trabaja en línea de comandos con el intérprete FreeCOM y funciona genial para ejecutar juegos retro DOS que todavía ofrecen una gran diversión. También puede usarse para ejecutar aplicaciones legado que no corren en sistemas modernos o para desarrollar código en el segmento de dispositivos embebidos.

ReactOS

FreeDOS suele venir preinstalado en equipos nuevos de algunos fabricantes (MSI, HP, Dell…) cuando no incluyen la licencia de Windows, algo que no es habitual ya que Microsoft tiene un gran control del canal OEM y abarata casi hasta la gratuidad las licencias en volumen. Más que un clon de MS-DOS, incluye características que no estaban presente en el original como FAT32, usar de nombres largos, soporte para multidioma y mejor soporte para hardware actual.

¿Buscas un «Windows sin Microsoft«? Es el objetivo de este sistema operativo de código abierto para PC x86/x64 que tiene la particularidad de ser compatible a nivel binario con aplicaciones y drivers programados para Windows.

Los responsables de ReactOS han tenido algunos ‘enganchones’ con directivos de Microsoft que le acusan de ser una «estafa» del Windows Research Kernel que Microsoft licenció a universidades bajo un acuerdo que algunos violaron ya que el código se filtró en varios sitios. Obviamente, no puede incluir código de Windows, pero ha aplicado parcialmente muchas API de Windows y colabora con el proyecto Wine para conseguir mejorar el funcionamiento de las aplicaciones.

OpenBSD

La última actualización de este sistema operativo tipo UNIX llegó en octubre de 2020 cuando se cumplió el 25 aniversario del proyecto OpenBSD. Está desarrollado integramente por voluntarios y se financia a través de contribuciones recopiladas por la Fundación del mismo nombre. Creado a partir de NetBSD para «mantener el espíritu del copyright original Berkeley Unix», está especializado en ciberseguridad y criptografía.

Autocalificado como «seguro por defecto» por su extrema revisión y supervisión del código de sus versiones, a la vez que activa la menor cantidad de servicios posibles en máquinas de producción. Se usa bastante en el segmento de la seguridad informática como sistema operativo para cortafuegos o sistemas de detección de intrusos. Multiplaforma y altamente portable (puede ejecutarse en casi una veintena de plataformas distintas de hardware), incluye emulación de binarios para FreeBSD, Linux, BSD/OS y otros. El sistema es libre y gratuito y se distribuye bajo licencias todavía menos restrictivas que la GPL – GNU de Linux.

Haiku

Un sistema libre bajo licencia MIT inspirado en BeOS (Be Operating System), mantenido por la organización sin ánimo de lucro del mismo nombre. Haiku cuenta con un micronúcleo modular propio denominado NewOS, optimizado para trabajo multimedia, con audio, vídeo, gráficos y animaciones en tres dimensiones.

Al igual que ReactOS hace con Windows, el objetivo de Haiku es trabajar con las aplicaciones de BeOS y sus controladores, si bien este último apartado está peor soportado. Basadas en este sistema, puedes encontrar dos distribuciones denominadas «TiltOs» y «Senryu», que se publican como disco duro virtual para VirtualBox.

illumos

Software libre bajo licencias MIT y BSD basado en OpenSolaris, creado a su vez desde la versión privativa del original Solaris de Sun Microsystems, compañía adquirida como sabes por Oracle. De hecho, la iniciativa partió de algunos ingenieros principales de Solaris y se propone continuar con el desarrollo y el mantenimiento del código OS/Net (ON) de Oracle de forma independiente y comunitaria.

illumos no es una distro en sí misma, porque tiene el objetivo de proporcionar el código base a partir del cual cualquiera podrá crear su propia distribución de software basada en el sistema operativo OpenSolaris. La principal distribución es realizada por el Proyecto Indiana con OpenIndiana. Nexenta, BeleniX y SchilliX como otras de las distribuciones basadas en OpenSolaris que apoyan el proyecto.

Syllable

Otro proyecto de software libre basado en AtheOS, el sistema que originalmente pretendía ser un clon de AmigaOS y al que ha terminado reemplazando Syllable. Compatible con arquitecturas x86, se ofrecen versiones cliente y servidor y aplicaciones propias como un navegador web basado en Webkit o una aplicación de correo electrónico.

Su mayor virtud reside en su eficiencia en máquinas con bajísimos recursos, desde 32 Mbytes de RAM. La instalación completa sólo ocupa 250 MB.

Bliss OS

Es un sistema de código abierto creado por desarrolladores independientes, que destaca por ofrecer una solución de escritorio basado en Android. Es el sistema operativo más popular en movilidad, pero no tiene una presencia significativa en el escritorio una vez que el atractivo Remix OS (creado por ex-empleados de Google) fue descontinuado para el mercado de consumo.

Proyectos como Android-x86 es quizá el más conocido de ese tipo. Bliss OS tiene el mismo objetivo o quizá más ambicioso. Incorpora muchas personalizaciones y mayor soporte sobre el Android para móviles, características de seguridad adicionales y mayores opciones para sincronización en todas las plataformas.

AROS Research Operating System

Otro sistema que implementa en código abierto las APIs de AmigaOS, con cuyos ejecutables es compatible a nivel binario en procesadores 68k, además de compatible a nivel de código con otras arquitecturas como x86 para la que se ofrece de manera nativa. Es portable y puede correr hospedado en Windows, Linux y FreeBSD.

MenuetOS

También conocido como MeOS su característica más destacada es que está programado completamente en lenguaje ensamblador. Está diseñado para funcionar en equipos muy básicos aunque soporta hasta 32 Gbytes de RAM. Con decirte que el sistema cabe en un disquete de 1,44 Mbytes, está dicho todo.

Aún así, se las arregla para incluir un escritorio gráfico y controladores para teclados, vídeo, audio, USB o impresoras. Soporta multitarea preventiva y en tiempo real con soporte multiprocesador. Un alternativo donde los haya que fue actualizado el pasado mes de enero.

DexOS

Un sistema operativo de 32 bits escrito para la arquitectura x86 en lenguaje ensamblador. Está diseñado para programadores que desean tener acceso directo al hardware (incluyendo CPU y gráficos) con un código bien comentado y documentado.

Todo el sistema operativo cabe en menos de 64 KB de memoria y puede arrancar desde un disquete, CD, unidad flash USB o directamente desde el disco duro. Presume de ser el sistema operativo x86 más rápido del mercado.

Visopsys

Otro sistema gratuito y libre bajo GPL que ha estado en desarrollo desde 1997, como hobby de un solo programador. Soporta arquitecturas x86, está escrito en C y ensamblador y no se basa en ningún sistema pre-eexistente, si bien utiliza código del kernel Linux, ofrece herramientas comunes de GNU y parte de la interfaz gráfica de usuario como los iconos, resultarán familiar a los usuarios de KDE Plasma.

Collapse OS

Finalizamos con una auténtica rareza, el sistema más curioso de toda la lista no ya por su código sino por su enfoque. Y es que está destinado a no ser utilizado nunca… a no ser que nuestra manifiesta inhumanidad nos conduzca al fin del mundo donde la era de la electrónica y la tecnología que conocemos forme parte del pasado y no tengamos nada mejor que usar para sobrevivir.

El desarrollador de Collapse OS imagina un futuro siniestro donde la cadena de suministro global se derrumba por una guerra nuclear, un desastre climático o ante la sed desenfrenada de las grandes tecnológicas por el control de nuestras vidas. Está escrito en ensamblador para los microprocesadores Z80 de 8 bits y debería funcionar en máquinas mínimas e improvisadas creadas con la carroña electrónica que ofrecería un mundo postapocalíptico. Está disponible en GitHub y admite colaboraciones y mejoras de otros desarrolladores. Ójala nunca lo tengamos que usar.

Como habrás visto hay ‘vida’ más allá de Windows, Mac y Linux y no faltan los sistemas operativos alternativos, que sin ser un reemplazo total para los tres grandes ni una amenaza a nivel comercial, pueden cubrir nichos de mercado concretos y tareas específicas. Todos son de uso gratuito y la mayoría software libre, y se pueden instalar en máquinas independientes o en máquinas virtuales sin afectar a tu equipo de uso diario.

No sirven para todo y para todos los usuarios, pero ahí están para quien los necesite. O simplemente por el placer de descubrir otras maneras de implementar el software principal de todo equipo informático. ¿Los has probado? ¿Usas alguno de ellos regularmente? ¿Para qué tareas? ¿Conoces otros alternativos de este tipo?