5 lanzadores para cambiar la experiencia con Android

Android e iOS son sistemas operativos que han nacido con espíritus opuestos. Mientras que el segundo es bastante cerrado en casi todos los frentes, cosa tradicional en Apple, el segundo es mucho más abierto, hasta el extremo de permitir la instalación o configuración de muchas modificaciones que abren la puerta a cambiar radicalmente la experiencia de usuario.

Uno de los aspectos modificables de Android es el lanzador, que puede ser entendido como la disposición del escritorio en el sistema. El sistema ofrece la posibilidad de cambiar esta parte con bastante facilidad, lo que ha animado a desarrolladoras de distinta índole, entre ellas grandes multinacionales, a publicar en la Play Store sus propias propuestas en ese sentido.

Aparte de poder mostrar una pantalla de escritorio más bonita o más fea, los lanzadores o launchers modifican cosas como la disposición de los elementos, los iconos, las transiciones entre páginas, los widgets, etc. En este sentido, Android recuerda un poco a las distribuciones GNU/Linux, que permiten la aplicación de profundas modificaciones capaces de transformar el sistema por completo.

Algunos piensan que el tema de los lanzadores ha ido muy lejos en Android debido a las capas de personalización de los fabricantes de smartphones, que se encargan de implementar los suyos con el propósito de ofrecer una experiencia de usuario propia y diferenciada de sus competidores, a pesar de que lo que hay por debajo sea lo mismo.

Como consecuencia de las grandes libertades que Google ha otorgado a los fabricantes, uno tiene bastantes opciones de encontrarse con una implementación de Android que no le guste, a pesar de que el dispositivo ofrezca una buena respuesta y tenga unas buenas prestaciones a nivel de hardware. En esos casos no viene mal echar un vistazo a la Play Store y probar algún lanzador alternativo que ofrezca una experiencia más acorde al gusto del usuario si es que no se tiene la intención o la posibilidad de probar alguna ROM alternativa, así que, aprovechando la ocasión, vamos a mencionar cinco lanzadores para Android que ofrecen una experiencia y/o características interesantes.

Microsoft Launcher

Empezamos con un exponente desarrollado por una multinacional: Microsoft Launcher. El nombre ya deja claro de dónde procede este lanzador, y es que el gigante de Redmond, después de fracasar en sus intentos de penetrar en el sector de la movilidad con un dispositivos y un sistema operativo propios, ha preferido adaptarse a lo que se ha consolidado en el mercado e intenta aportar sus pinceladas dentro del espectro Android, donde, aparte desarrollar un lanzador, tiene más libertad para el desarrollo de su propio navegador web (aunque ahora se base en Chromium) y ha publicado versiones de todas o casi todas sus aplicaciones estrella.

Microsoft Launcher es una de las opciones más conocidas dentro de su segmento. Ofrece posibilidades de personalización para el dock y el cajón de aplicaciones, distintivos de notificación, alarmas, edición de avisos e incluye integración con la ubicación, sus propios iconos, fondos de pantalla y características junto a un tema oscuro. El usuario podrá ver una carpeta en la que se sugiere la instalación de buena parte del ecosistema de aplicaciones de la compañía.

Nova Launcher

Nova Launcher es un lanzador bastante personalizable y ligero. Una vez más, nos encontramos con características de personalización a nivel de la pantalla de inicio, carpetas o cajones de aplicaciones, carpetas, búsqueda, iconos y más cosas.

Nova Launcher sobresale por sus capacidades para modificar el acabado estético del escritorio Android, pudiéndose destacar aquí el emplear el tema del sistema o establecer un tema claro u oscuro mediante la selección de una pequeña gama de colores, que además es programable a través del modo oscuro. Como buscador predeterminado emplea DuckDuckGo, el cual se proclama como respetuoso con la privacidad del usuario. Otros aspectos a tener en consideración son las modificaciones de las animaciones a la hora de abrir aplicaciones y el establecer cómo se muestran los ficheros y la carpetas en la pantalla de inicio del sistema.

Si bien la versión gratuita de Nova Launcher tiene todo lo que uno esperaría de un lanzador de terceros para Android, existe una versión Prime que cuesta 3,99 y que suministra algunas características adicionales como la ocultación de las aplicaciones, la personalización de pestañas y carpetas en el cajón, además de la posibilidad de poner las carpetas primero en los cajones.

Launcher POCO

Y otro lanzador procedente de una multinacional, en este caso de una marca con muchos usuarios en España: Xiaomi. Como bien sabrán la mayoría de nuestros lectores a estas alturas, POCO es una de las marcas del gigante chino, que cuenta con un lanzador propio disponible en la Play Store.

Launcher POCO se nutre de las líneas de diseño de Xiaomi y tiene entre sus principales características la categorización automática de las aplicaciones, cosa que puede ayudar a encontrarlas a través de la navegación táctil. El usuario también tiene la posibilidad de editar las aplicaciones contenidas en cada categoría para así organizarlas como crea conveniente. Otro aspectos por los que destaca son, según la compañía responsable, su rendimiento y precioso diseño.

Aquí nos encontramos con el clásico soporte de widgets que permite añadir cosas como relojes y la información meteorológica. Si uno es poseedor de un smartphone POCO, el lanzador ya viene preinstalado, mientras que los usuarios de otras marcadas de dispositivos deben tener al menos Android 10 para poder instalarlo desde la tienda de Google.

AIO Launcher

¿Cansado de los lanzadores que cambian la disposición de las cosas sin aportar nada revolucionario en el fondo? Si esa es tu situación, AIO Launcher es para ti, ya que este lanzador sobresale por ofrecer una gran cantidad de información y características de manera sencilla y directa, sin que el usuario tenga que ir navegando a través de las opciones y las aplicaciones.

El usuario puede consultar la hora, la información meteorológica, la cantidad de espacio de almacenamiento de datos usada y disponible, el estado de la batería, las últimas noticias, ver el valor del Bitcoin y usar la grabadora. A través de la concesión de permisos da acceso a un teclado para marcar números de teléfono y al calendario, entre otras cosas. Si se desliza el dedo hacia la derecha, el usuario podrá ver una lista de todas las aplicaciones que puede ser ordenada alfabéticamente o según ciertos criterios de tiempo, además de tener en esa misma sección el acceso a los widgets.

El caso de no querer algunos de los widgets predeterminados, lo único que hay que hacer es ejecutar un deslizamiento hacia derecha desde la pantalla principal, gesto que mostrará a la derecha las opciones de configuración y eliminación. También es posible arrastrar los widgets para ordenarlos según se quiera.

En una época en la que el software tiende a estar recargado hasta el extremo de ser complejo de usar en no pocas ocasiones, tener algo sencillo y directo como AIO Launcher es de agradecer. En el propio lanzador hay un widget que inicia el proceso de pago para la versión Premium, que puede obtenerse con un pago único de 5,99 euros o una suscripción mensual de 1,09 euros.

Olauncher. Minimal AF Launcher

Y cerramos la lista con un lanzador que es software libre, ya que su código fuente está publicado bajo la licencia GPLv3. Olauncher. Minimal AF Launcher, como bien indica su nombre, es un lanzador que destaca por su minimalismo, tanto, que no emplea iconos al menos en su forma predeterminada.

Olauncher muestra la hora, pone una lista de aplicaciones vacía e indica cómo mostrar todas las aplicaciones (deslizando hacia arriba) y a la configuración (manteniendo pulsada cualquier zona que no esté ocupada por algún widget o elemento). Si el usuario deja el dedo sobre alguno de los elementos de la lista, accederá a la lista de aplicaciones para convertir dicho elemento en un acceso directo.

Con la configuración predeterminada, si el usuario desliza hacia la derecha desde la pantalla principal accederá a la aplicación de teléfono para realizar llamadas, mientras que si desliza hacia la izquierda activará la aplicación de cámara.

Ligero, sencillo y software libre. Si uno solo usa su smartphone para lo más básico, cosa que sea probablemente el caso de la inmensa mayoría de los usuarios, Olauncher es una opción ideal.

Conclusión

Como vemos, para Android hay lanzadores que se ajustan a todos los gustos, desde lo considerado como lo “clásico” en la movilidad hasta propuestas muy minimalistas o dirigidas a ofrecer un uso rápido y directo del dispositivo, sin que sea necesario ir navegando a través de listas y opciones.

Lo expuesto aquí son solo algunas opciones, porque obviamente hay muchas más. Descubrir la mejor es cuestión de ir probando y ver cuál se ajusta mejor a los gustos y el flujo de uso del usuario.