El Xperia 5 IV es el nuevo smartphone de Sony para creadores de conteindo

Sony ha abierto las reservas de la nueva generación de uno de sus smarpthones, el Xperia 5 IV, con una fecha de lanzamiento prevista para mediados de septiembre. Se trata de un dispositivo de diseño compacto dirigido principalmente a creadores de contenido tanto en formato vídeo como fotos, a pesar de no ser precisamente lo más top de la marca.

La serie Xperia 5 no es la de mayor rango de los smartphones de Sony y es más, comparada con la Xperia 1 es más modesta, pero eso no quiere decir que a nivel de características no vaya muy sobrada para cualquier usuario común, ya que el Xperia 5 IV tiene un precio de 1.049 euros.

Profundizando en las características, el Xperia 5 IV incorpora una pantalla OLED de 6,1 pulgadas que soporta una resolución de 2.520×1.080 píxeles, un ratio de aspecto de 21:9, una tasa de refresco de 120Hz y que está protegida con Gorilla Glass Victus. El procesador o SoC es un Snapdragon 8 Gen 1 y a nivel de memoria incluye en su configuración base 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno para datos.

La batería es de 5.000mAh y con soporte de carga rápida de 30 vatios, aunque aquí sería importante recordar que el uso de un procesador Snapdragon 8 Gen 1 en lugar de la variante 8+ podría ser un factor que termine mermando la autonomía del dispositivo. Otras características destacables son la certificación IP68 de resistencia al agua e IP65 de resistencia al polvo, una ranura para microSD, conexión para 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, y un conector jack de 3,5mm para los auriculares o altavoces “de toda la vida”. Las dimensiones son de 156 x 67 x 8,2 milímetros y el peso de unos 172 gramos.

Si el Xperia 5 IV quiere ser un smarpthone atractivo para los creadores de contenido, obviamente tiene que equipar como mínimo una combinación de cámaras competente en la parte trasera. En ese frente incorpora una configuración triple, siendo todas las cámaras de 12 megapíxeles. Sony ha optado aquí por un tamaño de píxel más grande y un rendimiento más rápido en lugar de una resolución más alta con el agrupamiento de píxeles, que es lo que suele preferir la mayoría de los fabricantes.

La cámara principal es una panorámica de 24 milímetros, apertura de f/1.7 y con un sensor de 1/1,7 pulgadas; la cámara gran angular es de 16mm, apertura de f/2.4 y con sensor es de 1/2,5 pulgadas; mientras que el teleobjetivo es de 60 milímetros y apertura de f/3,5. La combinación es capaz de grabar vídeos hasta 4K y 120 fotogramas por segundo con HDR, pero no hay soporte de zoom de periscopio.

Sony ha optado en esta ocasión por emplear biseles más grandes para las partes superior e inferior del smartphone, así que la cámara delantera, que es de 24 milímetros, 12 megapíxeles, apertura f/2.0 y es capaz de grabar vídeo hasta 4K y 30fps, está situada encima de la pantalla en lugar de dentro.

El Xperia 5 IV vendrá con Android 12, pero Sony ha anunciado dos actualizaciones mayores del sistema operativo y tres años de actualizaciones de seguridad, así que, si la compañía cumple con su palabra, debería de recibir las versiones 13 y 14 del sistema operativo de Google.