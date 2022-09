Twitter ya está probando el botón de edición de tweets

Probablemente la mejor de las tomaduras de pelo del april fools de este año fue la de Twitter, que publicó un mensaje con el texto «we are working on an edit button«. Debido a la fecha, todos entendimos que se trataba de una broma, claro, pero en realidad la broma era hacerlo pasar por broma, pues lo cierto es que sí que estaban trabajando en ello desde hacía ya algún tiempo. Solo unos días después, Elon Musk quiso «tirarse el rollo», atribuyéndose el mérito de que la función de edición de mensajes iba a ser real gracias a él… algo que fue respondido por la propia red social, en lo que podemos considerar como el primer encontronazo entre ambas partes.

Durante los meses que han transcurrido desde entonces hemos ido sabiendo más sobre la esperada función de edición de tweets. Supimos, y esto me pareció una noticia excelente, que se conservará el historial de ediciones de los mensajes, evitando de este modo la manipulación del sentido de los mensajes una vez que hayan podido alcanzar un alto número de interacciones. Este fue uno de los primeros aspectos relacionados con la edición de mensajes que pudimos ver cómo se mostrará. Un montón de información concentrada en el mes de abril.

Desde entonces hemos tenido muchas noticias sobre Twitter, tanto en relación con el culebrón de la compra-no compra por parte de Elon Musk, como sobre otras funciones, pero el botón de edición no había vuelto a protagonizar titulares ni a dejarse ver hasta hace un mes. No obstante, cuando hace un mes supimos que la red social iba a subir los precios de Twitter Blue, pensamos que era una señal de dos aspectos importantes de la función de edición de tweets: que ésta estaba ya cerca de llegar, y que al menos al principio solo estaría disponible para los suscriptores de esta modalidad de pago.

if you see an edited Tweet it’s because we’re testing the edit button

this is happening and you’ll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022