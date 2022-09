Cuidado con el malware en las imágenes del James Webb

Los piratas informáticos utilizan cualquier tema mediático para distribuir malware. Incluso los más insospechados como las imágenes que la NASA va publicando del telescopio James Webb. Como en la mayoría de estas campañas, todo parte de un ataque de phishing para el que tendríamos estar alertados, pero que siguen ofreciendo una alta rentabilidad para los ciberdelincuentes.

La primera imagen publicada tomada por el James Webb fue la «imagen infrarroja del universo distante más nítida de la historia de la astronomía». Uno de los grandes objetivos del telescopio es estudiar las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo temprano tras el Big Bang y en esta captura espectacular pudimos ver el supercúmulo SMACS 0723 como debía ser hace 4.600 millones de años.

Pero hoy no toca hablar del Universo profundo y sí de ciberseguridad, porque esta imagen está siendo usada (como otras de alto impacto mediático) para infectar computadoras. Detectada por la firma Securonix y nombrada como GO#WEBBFUSCATOR no solo destaca por el gancho elegido, si no por el lenguaje usado para su desarrollo y su capacidad para evadir la detección de los antivirus.

El ataque comienza con un correo electrónico que contiene un archivo adjunto de Microsoft Office. Oculto dentro de los metadatos del documento hay una URL que descarga un archivo con un script, que se ejecuta si las macros de Word (las macros siguen siendo súper peligrosas) están habilitadas.

A su vez, descarga una copia de la imagen First Deep Field del James Webb que contiene un código malicioso disfrazado de certificado. En su informe sobre la campaña, Securonix explica que pocos antivirus pudieron detectar el código malicioso en la imagen. Por varios motivos. Una es que las imágenes de alta resolución que la NASA ha publicado vienen en archivos de gran tamaño y pueden evadir sospechas en ese sentido. Además, incluso si un programa antimalware lo marca, los revisores pueden pasarlo por alto, ya que se ha compartido ampliamente en línea en los últimos meses.

Otro aspecto interesante de este malware es que usa Golang para el desarrollo del código del malware. El nuevo lenguaje de programación de código abierto de Google ha ganado una gran popularidad porque tiene un soporte multiplataforma flexible y es más difíciles de analizar y aplicar ingeniería inversa que el malware basado en otros lenguajes de programación.

Cuidado con el Phishing

Es el segundo ataque informático por importancia (después del Ransomware) y el más longevo. Se conocen ataques desde tiempos inmemoriales y hoy como ayer siguen siendo enormemente rentables. Sí, aunque a usuarios expertos les pueda parecer increíble, seguimos cayendo en las trampas que nos plantean los delincuentes. Unas veces son en campañas bien preparadas como la que nos ocupa y otras son ataques bastantes absurdos.

En todos los casos necesitamos aplicar prudencia y sentido común porque la amenaza del phishing es patente. Lo bueno es que la gran mayoría de ataques son detectables prestando la necesaria atención con unos consejos generales como: