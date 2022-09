Intel lanzará muy pronto las tarjetas gráficas Arc A750 y Arc A770

En una reciente entrevista Tom Petersen y Ryan Shrout, el equipo de la división gráfica de Intel, han confirmado que el lanzamiento de las Arc Alchemist A750 y A770 se producirá muy pronto, y que esto incluye los modelos de 8 GB y de 16 GB de la Arc A770. Ambas tarjetas gráficas ofrecerán un rendimiento claramente diferenciado, ya que según las últimas pruebas que hemos visto, la Arc A750 estará un poco por encima de la GeForce RTX 3060, y la Arc A770 debería quedar entre la GeForce RTX 3060 y la GeForce RTX 3060 Ti.

Los primeros rumores decían que la Intel Arc A770 iba a estar más bien al nivel de la GeForce RTX 3070, cosa que al final no se va a cumplir, ya que está confirmado que de media quedará algo por debajo de la GeForce RTX 3060 Ti. Obviamente el rendimiento variará en función de cada juego concreto, pero no, dicha tarjeta gráfica encajará más dentro de la gama media, y no dentro de la gama alta. Obviamente, su precio será acorde a esta realidad, y eso es una buena noticia, ya que al final implica que habrá más donde elegir en la concurrida gama media, y a precios más competitivos.

Otro apunte interesante que hizo Petersen es que la serie Arc-A de Intel no puede «cambiar dramáticamente su rendimiento», es decir, que si se produce alguna mejora en el rendimiento de esta serie va a ser más bien pequeño. Por otro lado, Intel tampoco puede cambiar el coste de sus GPUs, pero sí que puede controlar el precio de venta, ajustándolo para que sea más económico aunque a cambio tenga que reducir los ingresos por unidad vendida. Esto es lo que va a permitir al gigante del chip ofrecer un valor competitivo, esa buena relación precio-prestaciones de su serie Arc-A.

Ya sabemos que en términos de rendimiento bruto las Arc A750 y Arc A770 van a posicionar dentro de la gama media, pero la verdad es que por tecnologías soportadas ambas tarjetas gráficas van a ser muy interesantes. Ambas cuentan con hardware dedicado a acelerar trazado de rayos, las unidades RTU, y también con matrices XMX, que aceleran IA y la tecnología XeSS, el conocido reescalado inteligente del gigante del chip. A todo lo anterior debemos unir la compatibilidad con el códec AV1 y con la tecnología ResizableBAR.

Y hablando de ResizableBAR, Intel ha sido muy sincera sobre este tema y ha dicho que es un requisito imprescindible para que las Arc A750 y Arc A770 puedan desarrollar su potencial real, tanto es así que Intel ha dicho que si no contamos con un equipo compatible con dicha tecnología es mejor que busquemos otro tipo de soluciones gráficas, ya que la pérdida de rendimiento sin dicha tecnología ronda el 40%.

Finalmente Petersen también confirmó que el lanzamiento de las Arc A750 y Arc A770 está muy cerca y que llegará a países clave de Europa, como Alemania, aunque su disponibilidad inicial va a ser muy limitada. Con respecto a la Intel Arc A380, este reconoció que no fue buena idea hacer un lanzamiento limitado a China, y que este movimiento se debió no a un problema de stock, sino más bien a que realmente no estaban del todo listos para efectuar un lanzamiento a nivel mundial. En el vídeo adjunto podéis encontrar la entrevista completa.