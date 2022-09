Cómo simular tu ubicación en Android sin root

Simular la ubicación en Android es una función popular que te permite gastar bromas a tus amigos y familiares falsificando las coordenadas GPS de tus dispositivos. Sin embargo, si no estás familiarizado con cómo simular la ubicación, no podrás hacerlo.

Si tienes curiosidad por saber cómo simular la ubicación en Android , entonces estás en la página correcta, sigue leyendo. Aquí, en este artículo, conocerás el método más sencillo para hacerlo. ¡Vamos a verlo!

¿Qué significa permitir simular la ubicación en Android?

Antes de sumergirnos en los métodos para simular la ubicación en Android, ¿entiendes lo que significa permitir simular la ubicación en Android?

En palabras simples, es el proceso a través del cual se puede configurar una ubicación de forma manual, independientemente de la ubicación detectada por el GPS en el dispositivo. Esta opción se encuentra en las opciones de desarrollador de Android y es útil para probar el dispositivo en función de diferentes parámetros.

Mucha gente lo está usando actualmente, ya que les brinda muchos beneficios. Además, esta función no está disponible para usuarios de iPhone, solo los usuarios de Android pueden beneficiarse de ello.

¿Cómo permitir una ubicación simulada en diferentes marcas de dispositivos Android?

En esta sección te ayudaremos a conocer los pasos útiles para poder simular la ubicación en diferentes marcas en dispositivos Android:

Samsung:

Para todos los usuarios de Samsung, los pasos para simular la ubicación son:

Ve a la sección de depuración de la opción de desarrollador. La opción de aplicación de ubicación simulada está allí, haz clic en ella. Selecciona una aplicación de suplantación de identidad para habilitar automáticamente esta función.

LG:

Para todos los usuarios de dispositivos LG, el paso para simular la ubicación es:

Ve a las opciones de desarrollador en su dispositivo LG. Selecciona permitir ubicación simulada. Habilita la función ahora; depende totalmente de ti cuándo desee seleccionar la aplicación de suplantación de identidad para usarla.

Huawei:

El usuario de Huawei puede encontrarlo un poco complicado porque hay una capa adicional de la interfaz de usuario. Para ellos los pasos para simular ubicación en Android son los siguientes:

Ve a la configuración y Haz clic en la información del software. Haz clic en el número de compilación «7 veces» para llegar a las opciones de desarrollador. Conecta tu teléfono al PC con la ayuda de un cable USB y desbloquea el dispositivo haciendo clic en confiar en él. Aquí puedes solicitar desbloquear el dispositivo, mencionar el código y hacer clic en confiar en este equipo.

Cómo simular la ubicación en Android sin root

Si no estás de humor para utilizar root, hay una opción disponible para simular la ubicación en Android sin ello. Simplemente puedes considerar usar iMyFone AnyTo para cambiar la ubicación en Android y obtener algunas otras ventajas.

Esta herramienta está especialmente diseñada para todos los usuarios de Android que necesitan simular la ubicación de Android. Es fácil de usar e incluye muchas funciones a través de las cuales puedes cambiar tu ubicación en cualquier lugar en muy poco tiempo.

Características:

Permite al usuario cambiar de ubicación en cualquier parte del mundo en poco tiempo.

Es compatible con dispositivos Android e iOS.

Se integra con juegos de realidad aumentada que funcionan bajo un modelo de seguimiento de ubicación.

Es útil para acceder a contenido bloqueado por geolocalización.

Permite a los usuarios cambiar de ubicación en aplicaciones como WhatsApp o Snapchat fácilmente.

Pasos para simular la ubicación en Android GPS con iMyFone AnyTo:

1. Obtén iMyFone AnyTo para PC y completa el proceso de instalación. Después de iniciar la aplicación, haz clic en «Comenzar«.

2. Conecta tu teléfono al PC con la ayuda de un cable USB y desbloquea el dispositivo haciendo clic en confiar en él. Aquí puedes solicitar desbloquear el dispositivo, mencionar el código y hacer clic en confiar en este equipo.

3. Habilita el modo de teletransporte a través de la esquina superior derecha del mapa y acerca o aleja para seleccionar una ubicación en particular.

4. Aparecerá entonces una barra lateral que te pedirá que seleccione el destino, haz clic en la opción «Mover» y eso es todo, tu ubicación cambiará dentro de un tiempo.

Qué puedes hacer después de burlarte de la ubicación de Android

Son muchos los beneficios disponibles después de simular la ubicación en Android, incluyendo:

Actualizaciones locales y detalles del pronóstico del tiempo que pertenecen a otras ubicaciones.

Descargar software o acceder a funciones que están prohibidas en tu país y disponibles en otros países.

Es útil para utilizar aplicaciones de citas, ya que las personas pueden cambiar la ubicación y conectarse con personas de otros países.

Las aplicaciones de medios están limitadas a ubicaciones específicas, por lo que puedes acceder fácilmente después de simular ubicaciones si están prohibidas en tu país.

Simular la ubicación es útil para lograr que las aplicaciones de juegos centradas en la ubicación accedan a un mayor control.

Configurar una ubicación con fines de prueba y comprobar el funcionamiento de una aplicación se pueden realizar fácilmente después de simular la ubicación en Android.

Conclusión

Simular la ubicación en Android es divertido y se puede usar para muchas cosas. Es importante entender que están prestando atención a los pasos correctos para que no haya ningún problema. Si no estás seguro del método que mejor te puede servir para simular la ubicación en diferentes marcas de dispositivos Android, no te preocupes y considera iMyFone AnyTo. Como ya hemos visto, esta aplicación es suficiente para simular la ubicación en Android sin root y sin complicaciones.