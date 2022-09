El Huawei MatePad E Go es un dispositivo interesante para los que buscan un 2 en 1 de cierto nivel con Windows. Un nuevo intento de reflotar el sistema de Microsoft para ARM del que fuera en su momento el primer fabricante que comercializó un Windows 10 sobre ARM con el Matebook E 2019.

No abundan los tablets con Windows. Realmente, la oferta es contada salvo lo que llega de la misma Microsoft con los Surface Go. (Dejamos a un lado los Surface Pro porque esa serie ya escala al grupo de portátiles). Microsoft lleva una década intentando posicionar Windows sobre ARM sin conseguirlo. El éxito de Apple con el cambio de arquitectura a favor de ARM debe ser un acicate para que Microsoft y sus socios insistan. Desde Huawei llega una nueva propuesta.

Huawei MatePad E Go

Está basado en un tablet con panel IPS multitáctil de 12,3 pulgadas de diagonal, con resolución de 2560 x 1600 píxeles y frecuencia de actualización de 120 Hz. Soporta lápices ópticos y cuenta con funda con teclado para aumentar la productividad en el escritorio.

En su interior hay novedades de interés con el Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3. Es un SoC que debería lograr un rendimiento superior a los ARM anteriores usados para tablets Windows, al tiempo que mantiene la buena autonomía que han ofrecido este tipo de equipos.

Su capacidad de memoria y almacenamiento no está nada mal para un 2 en 1 de gama media: hasta 16 GB de RAM LPDDR4x y SSD PCIe de 512 GB. La tableta cuenta con dos puertos USB tipo C y se entrega con un cargador USB tipo C de 65W. Su sistema de audio incluye un conector de 3,5 mm, altavoces estéreo y 4 micrófonos.

También dispone de una cámara principal de 13 MP en la parte trasera, mientras que la frontal para videoconferencia es de 8 MP. Tiene un sensor de huellas dactilares integrado en el botón de encendido que siempre viene bien en tareas de seguridad. En cuanto a conectividad inalámbrica vemos Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 y opcionalmente 4G LTE en versiones seleccionadas. El Huawei MatePad E Go tiene unas dimensiones de 284 x 184 x 8 mm y pesa 710 gramos.

Preinstala Windows 11 Home y se está comercializando en China por un precio al cambio de 600 dólares en una configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de capacidad. Con el tablet, se entrega un teclado desmontable y un lápiz óptico sensible a la presión Huawei M-Pencil.