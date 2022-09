¿Quieres un Apple Watch Ultra? Pues mejor contrata AppleCare

Hace solo dos días, Apple presentó el nuevo tope de gama de su familia de smartwatches, conocido por las filtraciones previas como Watch Pro, pero que finalmente terminó siendo el Apple Watch Ultra, un dispositivo dirigido a una audiencia muy específica, personas que llevan la práctica del deporte a un nivel profesional, ya sea por afición o por dedicarse a ello como actividad laboral. Esto explica, claro, tanto sus especificaciones y prestaciones, como su precio.

Cuando hablamos de actividades deportivas, hablamos de actividades deportivas de todo tipo, desde ciclismo hasta escalada, desde running a submarinismo, distintos tipos de actividades, pero que como denominador común conjugan el riesgo de que el reloj sufra golpes, caídas y demás incidentes que pueden afectar en primera instancia a su aspecto, pero a partir de cierto punto también a su funcionamiento, ya sea por la rotura de elementos externos o internos.

Apple es consciente de que, si quieres posicionarse adecuadamente en un mercado tan complicado, debe ofrecer un dispositivo realmente resistente. Así, la caja del Apple Watch Pro está construida con titanio y coronada con un cristal de zafiro plano que protege la pantalla de golpes, arañazos y demás posibles incidencias. Apple también ha querido garantizar el rendimiento en condiciones extremas, de modo que podrá operar con normalidad en un rango de temperaturas que va de los -20 hasta los 55 grados centígrados. Su capacidad de funcionar en condiciones de baja presión (altitud), alta temperatura, baja temperatura, choque de temperatura, contaminación por fluidos, lluvia, humedad, inmersión, arena y polvo, congelamiento/deshielo, hielo/lluvia helada, choque, vibración y más lo hacen acreedor de la prestigiosa y exigente certificación MIL-STD-810H.

Con estas condiciones ya podemos esperar una resistencia más que adecuada, pero eso no significa que sea absoluta. Una caída desde gran altura, y golpe especialmente fuerte y otros incidentes pueden, potencialmente, provocar daños que afecten al funcionamiento del reloj, en cuyo caso sería necesario recurrir al servicio técnico. Y en tal caso, más te vale haber contratado AppleCare+. ¿Por qué? Pues porque de lo contrario, el coste de reparación puede ser todavía más doloroso que el golpe recibido por el reloj.

El Apple Watch Ultra ya puede ser reservado en la web de Apple, y las primeras unidades llegarán a tiendas y clientes dentro de dos semanas, el viernes 23 de octubre. Su precio partirá de los 999 euros y, al revisar la página de reserva del mismo, podemos ver que el precio de contratación de la cobertura AppleCare+ parte de los 119 euros, y que incluye un número ilimitado de reparaciones por daños accidentales.

¿Y por qué esta recomendación de que contrates un seguro? ¿Es esto un contenido comercial encubierto? En absoluto, personalmente no suelo recomendar este tipo de seguros. Ahora bien, Apple ha hecho públicos los costes de reparación del Apple Watch Ultra con y sin AppleCare+, y se me ha puesto la piel de gallina al ver el precio de reparación si el reloj sufre algún accidente:

Sí, has leído bien, si tienes que reparar tu Apple Watch Ultra, de cualquier otra incidencia que no sea reemplazar la batería (en cuyo caso el coste es de 129 euros), la diferencia de precio entre tener AppleCare+ o no es abismal: 75 euros con el seguro, que ascienden hasta los 619 euros de no contar con dicha cobertura. Me voy a reservar lo que pienso de ese precio de reparación, aunque se puede imaginar sin hacer demasiado esfuerzo.