EVGA anuncia que no venderá gráficas NVIDIA GeForce RTX 4000

EVGA es uno de los ensambladores de gráficas NVIDIA más conocidos, sin embargo, la empresa ha anunciado que se retira de dicho mercado y culpa al gigante verde de su decisión. Esto quiere decir que, salvo que las circunstancias cambien bruscamente, no veremos gráficas dedicadas Ada Lovelace (RTX 4000) procedentes de EVGA ni de generaciones posteriores de NVIDIA.

Parece que EVGA no ha quedado nada contenta con la situación que ha tenido que gestionar con la todavía presente generación, Ampere. En el canal de YouTube Gamers Nexus han comentado que el ensamblador ha tenido que vender sus RTX 3080 y RTX 3090 con “pérdidas de cientos de dólares” para mantenerse competitivo frente a los modelos Founders Edition procedentes de la propia NVIDIA. Llegados a este punto, merece la pena recordar la mejora experimentada por las Founders Edition en las últimas generaciones, lo que ha disparado su atractivo y por ende su demanda por parte de los consumidores.

El anuncio oficial de EVGA, publicado en sus foros, tampoco es que explique mucho sobre los motivos de su decisión al haberse limitado a decir que “no llevará las tarjetas gráficas (NVIDIA) de próxima generación”, que “continuará apoyando los productos de generación actual existentes” y “continuará proporcionando los productos de la generación actual”. O sea, que seguirá, al menos por ahora, comercializando las gráficas Ampere (RTX 3000) con normalidad.

Según cuentan los canales Gamer Nexus y JayzTwoCents, EVGA habría afirmado presuntamente que NVIDIA no ha sido un buen socio al no decirle cuánto tendría que pagar para obtener sus GPU antes de anunciar públicamente el precio de referencia de la RTX 3080. En consecuencia, el ensamblador no fue capaz de calcular fácilmente cuánto tendría que cobrar a los consumidores por sus versiones de la gráfica.

Otro asunto que parece haber molestado a EVGA es que NVIDIA habría enviado los drivers para aprovechar al máximo las gráficas Ampere antes a los periodistas que al ensamblador. Esto se sumaría a una presunta insistencia por parte del gigante verde de mantener a EVGA a oscuras en torno a cuántas GPU podría integrar en sus propios diseños y productos.

Ante el revuelo que ha generado la decisión de EVGA, NVIDIA ha salido al paso a través de uno de sus portavoces, Bryan Del Rizzo, quien ha dicho en declaraciones para el medio The Verge que la compañía “tuvo una gran asociación con EVGA a lo largo de los años y continuará apoyándolos en nuestra generación actual de productos. Deseamos a Andrew y a nuestros amigos de EVGA todo lo mejor”. Esas palabras denotan que desde NVIDIA ya tienen asumido el divorcio.

El abandono del ensamblaje de gráficas NVIDIA por parte de EVGA apunta a ser todo un palo para la empresa, que al parecer va a intentar mantenerse para no despedir a nadie. Sin embargo, está claro que tiene que moverse, ya sea reduciendo su tamaño o expandiéndose a otros sectores o marcas, si quiere cumplir dicho objetivo. Por el momento no se tiene constancia que vaya a dedicarse al ensamblaje de otras marcas de gráficas y en su sitio web todavía dice que es “uno de los principales socios autorizados de NVIDIA en ventas de canales en toda América del Norte”, así que es posible que todo esto sea una maniobra para mejorar las condiciones del acuerdo, si bien la empresa se muestra muy tajante en sus foros.

NVIDIA, posiblemente la compañía de hardware más querida entre los gamers, no tiene una reputación tan buena cuando se trata de trabajar con ella. Hace dos años el gigante verde montó una polémica cuando bloqueó a Hardware Unboxed después de pedir al medio que cambiara su línea editorial y que probara las funciones que ella indicara si quería seguir recibiendo sus gráficas.

Independientemente de lo que realmente ha ocurrido entre NVIDIA y EVGA, lo cierto es que el gigante verde disfruta, desde hace años, de una fuerte posición dominante. Sus gráficas son empleadas por el 76% de los usuarios de Steam y son prácticamente imprescindibles para trabajar en inteligencia artificial o con Blender a nivel profesional. Una posición tan buena y dominante es toda una invitación a la práctica de ciertas prácticas abusivas que hemos visto en otras ocasiones.