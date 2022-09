PlayStation VR2 no será compatible con los juegos hechos para PS VR1

Poco a poco vamos conociendo más detalles de PlayStation VR2, y el último del que nos hemos enterado posiblemente no sea del agrado de todos, ya que el próximo dispositivo de realidad virtual de Sony no será compatible con los títulos hechos para funcionar con la primera generación del producto.

El dato ha podido conocerse gracias a que Sony ha mostrado PlayStation VR2 en la Tokyo Game Show (TGS), uno de los eventos relacionados con los videojuegos más importantes del mundo. Además de eso, también ha anunciado más títulos que serán compatibles con la plataforma, entre los que están Among Us, No Man’s Sky y las entregas de la saga de aventuras Horizon.

Sony explica que los juegos hechos para la primera generación de PlayStation VR no serán compatibles con la segunda debido a que la última “está diseñada para ofrecer una verdadera experiencia de realidad virtual de próxima generación. PS VR2 tiene funciones mucho más avanzadas, como un controlador completamente nuevo con retroalimentación háptica y disparadores adaptativos, seguimiento de adentro hacia afuera, seguimiento ocular, audio 3D y 4K HDR. Esto significa que desarrollar juegos para PS VR2 requiere un enfoque completamente diferente al del PS VR original”.

La decisión tiene como consecuencia que los usuarios tendrán que tener a su disposición las dos versiones de PlayStation VR si quieren disfrutar de toda su biblioteca VR comprada para las plataformas de Sony. Dicho con otras palabras, los juegos hechos para el primer PlayStation VR solo funcionarán en dicha versión del dispositivo y los desarrollados para la segunda generación solo se ejecutarán sobre la última. Esto también impacta en los desarrolladores, que deberán de parchear o relanzar los juegos si quieren abarcar las dos generaciones.

Según la versión de Sony, PlayStation VR2, que está destinada a funcionar con PlayStation 5, ha introducido profundos cambios en los métodos de seguimiento y los controladores. Mientras que la primera generación se apoya en una cámara y en seguimiento basado en la luz, la segunda rastrea la posición de los nuevos controladores Sense usando LED infrarrojos.

La primera generación de PlayStation VR fue lanzada para PlayStation 4 y para hacerla funcionar en la consola last gen de Sony hay que emplear un adaptador especial que permite conectar la cámara.