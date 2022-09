Cinco cosas que debes saber sobre los Ryzen 7000 de AMD

En nuestro análisis de los Ryzen 9 7900X y Ryzen 5 7600X tuvimos la ocasión de ver todas las claves de esta nueva generación de procesadores de AMD, y también de la plataforma que la acompaña, conocida como AM5. En líneas generales los resultados de rendimiento fueron muy positivos, y la verdad es que no tuve ningún problema ni con la placa base ni con la BIOS, quizá porque la placa base que utilicé, una GIGABYTE AORUS Master X670E gozaba de una mayor maduración.

No obstante, entiendo que el análisis es muy extenso y que filtrar tanta información puede ser complicado incluso a pesar de las gráficas y de las imágenes que lo acompañan, y que lo explican de una manera mucho más visual. Por ello he querido dar forma a este artículo donde voy a compartir con vosotros cinco cosas que debéis saber sobre los Ryzen 7000 de AMD, y que te ayudarán a tener más claro todo lo que ofrecen y cómo posicionan estos nuevos procesadores.

Para que este artículo resulte más interesante voy a compartir también con vosotros algunas conclusiones que he podido extraer tras realizar dichos análisis. Como siempre, si al terminar de leer el artículo os queda alguna duda podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla.

1.-Los Ryzen 7000 han recuperado la corona del rendimiento

Y lo han hecho tanto en monohilo como en multihilo. La mejora de rendimiento en monohilo que consigue el Ryzen 9 7900X frente al Core i9-12900K es de un 5,46% en Cinebench R23, una cifra que trasladada a juegos se traduce en una diferencia pequeña pero suficiente para dar la corona del rendimiento a esta generación y a la arquitectura Zen 4.

En multihilo los Ryzen 7000 también se han impuesto a los Core Gen12. Gracias a la mejora que ha introducido AMD a nivel de IPC y de frecuencias de trabajo el Ryzen 9 7900X, que tiene 12 núcleos y 24 hilos, es capaz de ganar al Core i9-12900K en Cinebench R23 por un 1,13%. Es una diferencia pequeña, pero importante porque este último tiene 16 núcleos y 24 hilos.

Si nos centramos en juegos los Ryzen 7000 no logran una victoria absoluta en todas las pruebas, de hecho pierden en algunos títulos y ganan en otros, pero haciendo una valoración media son un poco más potentes que los Core Gen12 de Intel.

2.-AMD ha subido el consumo, pero no es para tanto

Diversos rumores y filtraciones decían que el consumo se había disparado con los Ryzen 7000, y es verdad que este se ha incrementado frente a la generación anterior, pero no es tan alto como indicaban dichas informaciones, y al final AMD ha sido capaz de mantenerse en un nivel inferior a los Core Gen12 de Intel.

El Ryzen 5 7600X supera por poco los 100 vatios cuando trabaja a plena carga, y el Ryzen 9 7900X se mantiene, de media, por debajo de los 170 vatios de consumo también con una carga del 100%. Como he dicho, son cifras superiores a las que registraban sus equivalentes en la serie Ryzen 5000, pero se siguen manteniendo en niveles muy buenos frente a la competencia directa.

Obviamente si decidimos hacer overclock nos meteremos en niveles de consumo superiores, pero como veremos más adelante esto no merece la pena en absoluto. Por otro lado también podemos activar el modo «Eco» si nos preocupa mucho el tema del consumo.

3.-El overclock ha perdido prácticamente todo su sentido

Y por una razón muy sencilla, lo bien que escala el modo turbo en los Ryzen 7000. AMD ha lanzado estos procesadores con un excelente ajuste de frecuencias, y ha afinado al máximo para que el modo turbo pueda llegar a niveles muy elevados incluso cuando el procesador trabaja con todos sus núcleos e hilos.

Hacer overclock puede que nos permita alcanzar 100 o 200 MHz más de frecuencia comparado con el máximo del modo turbo con todos los núcleos e hilos activos, pero estaremos aumentando el consumo y las temperaturas, de trabajo, y al fijar la frecuencia del procesador a una frecuencia concreta perderemos rendimiento cuando este trabaje con pocos núcleos e hilos de forma simultánea.

Personalmente creo que lo mejor para casi cualquier usuario es dejarlos a frecuencias de stock con el PBO en automático, y esto me parece positivo porque simplifica mucho la experiencia de uso en general.

4.-Las temperaturas que alcanzan son muy altas

Era otro rumor que al final se ha confirmado. El Ryzen 9 7900X se mantiene en niveles totalmente seguros cuando trabaja con aplicaciones que no hacen uso de todos sus núcleos e hilos, como juegos por ejemplo, donde ronda los 72 grados de media. Sin embargo, cuando lo ponemos a plena carga alcanza los 95 grados y se mantiene estable en dicha cifra.

Teniendo en cuenta que dichas temperaturas se alcanzaron utilizando un kit de refrigeración líquida AIO de 360 mm, un modelo de gama alta, está claro que es un valor alto, y que con sistemas de refrigeración menos potentes podríamos acabar teniendo problemas por exceso de calor.

El Ryzen 5 7600X tiene solo 6 núcleos y 12 hilos, lo que hace que sus temperaturas de trabajo no sean tan altas, de hecho no suele superar los 70 grados trabajando con juegos, pero cuando se utiliza con carga intensiva (100% de uso de la CPU) llega a los 89 grados. Esto deja constancia de que también podríamos tener problemas si no utilizamos un sistema de refrigeración de calidad.

5.-Los Ryzen 7000 no compiten con Alder Lake-S, sino con Raptor Lake-S

Este es un detalle muy importante que debemos tener muy claro, de hecho centré mi análisis de los Ryzen 7000 en compararlos con los Ryzen 5000 precisamente por eso, porque su rival no son los Core Gen12, sino los Core Gen13, una generación de procesadores cuyo lanzamiento está previsto para finales de este mismo año.

Ya os hemos hablado anteriormente de ellos, sabemos que mantendrán la división en núcleos de alto rendimiento y núcleos de alta eficiencia, y que estarán configurados con hasta 24 núcleos y 32 hilos. Esto significa que Intel superará a AMD en conteo máximo de núcleos, aunque con matices, ya que de esos 24 núcleos solo 8 serán de alto rendimiento, los otros 16 serán de alta eficiencia. Por contra, el Ryzne 9 7950X tiene 16 núcleos de alto rendimiento.

Será interesante ver quién sale vencedor de esta «guerra» por convertirse en la generación de procesadores más potente dentro del mercado de consumo general. Mis primeras impresiones con Ryzen 7000 han sido positivas, pero si os soy sincero cada vez tengo más claro que esta vez Intel se va a llevar el gato al agua con Raptor Lake-S, aunque la diferencia entre ambos no va a ser muy grande.