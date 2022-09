Intel Raptor Lake-S ya está aquí: especificaciones, precios y más

Hoy era el día previsto y efectivamente, la tecnológica de referencia, la que hizo que los procesadores sean lo que son hoy en día, la creadora de algunos de los chips más importantes de la historia de la tecnología, la celebérrima Intel, ha presentado Intel Raptor Lake-S, la decimotercera generación de Intel Core, la que asienta el salto a la arquitectura híbrida que vivimos el año pasado con Alder Lake, y que responde a una AMD que, con razones para ello, se muestra más competitiva (es decir, con más ganas de competir) con sus recién estrenados Ryzen 7000.

Como decía, hoy era el día esperado para la presentación de Raptor Lake-S, pero no solo contábamos con la fecha de su anuncio. En realidad, y a lo largo de los meses, ya hemos ido conociendo más y más detalles sobre esta nueva generación, al punto de que incluso hemos podido, recientemente, confrontar las especificaciones de Raptor Lake con las de Alder Lake, para poder valorar de una manera bastante detallada el salto evolutivo entre ambas.

No obstante, nada es 100% oficial hasta que se produce su presentación, momento en el que además se libera un importante volumen de información más que interesante, como mejoras en tecnologías ya presentes en generaciones anteriores, utilidades que mejoran la gestión de los nuevos integrados, , etcétera. Y, claro, el rendimiento, el indicador más claro de salto de generación para muchos usuarios, y uno de los principales elementos de confrontación entre los distintos fabricantes desde hace ya mucho tiempo.

Debemos tener en cuenta, eso sí, que Raptor Lake tiene algo de generación puente, que no supone un gran salto tecnológico, como sí que ocurrió con Alder Lake y como esperamos que ocurra con Meteor Lake. Ojo, en este punto considero fundamental aclarar que esto no es algo necesariamente negativo, pese a que haya quienes lo connoten de ese modo. La decimotercera generación de Intel Core repite el modelo de arquitectura híbrida, pero suma a la misma todo el aprendizaje adquirido con Alder Lake, proporcionando de este modo una plataforma que combina un excelente rendimiento con una gran fiabilidad, y también con mejoras en lo referido a la eficiencia.

La principal muestra de que, como comentaba antes, nos encontramos frente a una generación de transición, la encontramos en el gráfico superior, en el que Intel recoge los puntos más destacables de Raptor Lake-S. Como puedes comprobar, «Increase» e «Increased» son dos de las palabras que más se repiten. Más rendimiento, mayor fiabilidad, mejoras, mejoras y más mejoras. Algo que, partiendo de la base de Alder Lake, que ha sido una generación fiable y de alto rendimiento desde el primer día, pues es algo a tener muy en cuenta.

Más núcleos, y más rápidos

Lo esperábamos y así ha sido. De la mano de Intel Raptor Lake-S llega Raptor Cove, una nueva arquitectura de los núcleos de rendimiento, responsable directa del incremento en el IPC que ya hemos podido ver en algunas pruebas que se han filtrado durante los últimos tiempos. Esta mejora en los núcleos de rendimiento es, claro, la responsable de que, con el modo turbo, Raptor Lake-S pueda escalar, en el modo turbo, hasta los 5,8 gigahercios.

No hay novedades en lo referido a los núcleos de eficiencia, que se mantienen en la arquitectura Gracemont. Pero donde no hay evolución tecnológica, sí que la hay cuantitativa, pues vemos que los dos chips tope de gama de esta generación integran 16 de los mismos, frente a los ocho de la generación anterior. Ahora bien, que no haya un salto evolutivo no significa que no se produzcan mejoras. Muy al contrario, estos núcleos podrán alcanzar los 4,3 gigahercios en modo turbo, frente a los 3,9 gigahercios que tenían como tope en la generación anterior.

Mejora también el soporte de memoria DDR5, ya que Raptor Lake-S cuenta con soporte nativo de DDR5 a 5.600 megahercios. A este respecto, aunque ya se sabía desde hace mucho, confirmar también que la decimotercera generación mantiene la compatibilidad con DDR4-3200, algo que, con toda seguridad, termina en esta generación.

Estas mejoras, a las que debemos sumar también el incremento en la cantidad de memoria caché, que veremos en detalle en la tabla de procesadores, proporciona según Intel una mejora en el rendimiento de Raptor Lake-S, con respecto a Alder Lake, de hasta un 15% en monohilo, que escala hasta un ostensible 41% en modo multihilo.

Los datos de evolución de generación a generación son importantes, claro, pero lo que verdaderamente espera una amplia mayoría es la comparación con el principal rival, AMD. Y a ese respecto, estos son los datos proporcionados por Intel con respecto a Ryzen, en los que también podemos ver la mejora con respecto a Alder Lake:

Decía una campaña de publicidad de neumáticos, hace ya unos años, que la potencia sin control no sirve de nada, y desde que la escuché en su momento, siempre me ha parecido un gran acierto. Las seis CPU anunciadas hoy por Intel, y que marcan el debut de Raptor Lake-S, comparten la K en su nombre, lo que nos indica que están desbloqueadas y, por lo tanto, que son aptas para el overclocking.

Y a este respecto nos encontramos una de las novedades más interesantes de esta generación, y es que las herramientas de gestión de rendimiento de los sistemas basados en Raptor Lake-S proporcionan ahora supervisión, a nivel de núcleo, del rendimiento de la CPU, así como modos de gestión simplificados, con los que podremos optimizar el rendimiento del procesador con un solo click. Por su parte, la combinación de memorias DDR5-5600 con XMP 3.0, también nos permitirá overclockear la memoria con un solo click, gracias a perfiles predefinidos y que nos aseguran que obtendremos el mejor rendimiento sin sacrificar la estabilidad y, menos aún, la seguridad de nuestro sistema.

En lo referido a mejoras de software, y como ya adelantaba mi compañero Isidro hace unos meses, también nos encontramos frente a Intel Thread Director 2.0, una revisión mayor del software responsable de organizar y distribuir la carga de trabajo del procesador entre los núcleos que lo forman. Gracias al uso de inteligencia artificial (machine learning), su funcionamiento se ha optimizado en varios niveles, lo que debería traducirse en una mayor eficiencia del proceso de orquestación.

Adicionalmente, y entendemos que gracias a la colaboración con Microsoft, Intel anuncia mejoras específicas a la hora de emplear uno de estos nuevos procesadores con Windows 11 22H2, gracias a la optimización de las tareas y servicios (ya sean iniciados por el sistema o por iniciativa del usuario) que se encuentran en segundo plano, pero que están consumiendo recursos.

Todo este conjunto de mejoras se traduce no solo en un mayor rendimiento sino, como indicaba al principio, también en una mayor eficiencia, que podemos cuantificar con la métrica de rendimiento por vatio/hora consumido. Y a este respecto, los datos ofrecidos por Intel de la comparación entre Raptor Lake-S y Alder Lake-S son más que destacables, pues como nos muestra la tabla inferior, la actual generación puede proporcionar, con un consumo de 65 vatios, un rendimiento similar al que proporcionaba la anterior con 241 vatios, casi el 400%. Sin duda, el aprendizaje proporcionado por Alder Lake y la suma de más núcleos de eficiencia tienen mucho que ver en este punto.

Intel Raptor Lake-S: especificaciones y precios

La decimotercera generación de Intel Core debuta con seis integrados aunque, para ser más exactos, podemos hablar de tres, ambos con versiones con (K) y sin (KF) GPU integrada. Veamos qué nos ofrece cada uno de ellos en detalle:

Intel Core i9-13900K: 24 núcleos y 32 hilos. 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3 GHz-5,8 GHz, modo normal y turbo, 16 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,2 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo, 68 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. GPU integrada Intel UHD Graphics 770. Tiene 24 núcleos y 32 hilos. Precio: 589 dólares .

24 núcleos y 32 hilos. 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3 GHz-5,8 GHz, modo normal y turbo, 16 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,2 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo, 68 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. GPU integrada Intel UHD Graphics 770. Tiene 24 núcleos y 32 hilos. Precio: . Intel Core i9-13900KF: 24 núcleos y 32 hilos. 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3 GHz-5,8 GHz, modo normal y turbo, 16 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,2 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo, 68 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. Sin gráficos. Precio: 564 dólares .

24 núcleos y 32 hilos. 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3 GHz-5,8 GHz, modo normal y turbo, 16 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,2 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo, 68 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. Sin gráficos. Precio: . Intel Core i7-13700K: 16 núcleos y 24 hilos . 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3,4 GHz-5,4 GHz, modo normal y turbo, 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,5 GHz-4,2 GHz, modo normal y turbo, 54 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. GPU integrada Intel UHD Graphics 770. Precio: 409 dólares .

16 núcleos y 24 hilos 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3,4 GHz-5,4 GHz, modo normal y turbo, 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,5 GHz-4,2 GHz, modo normal y turbo, 54 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. GPU integrada Intel UHD Graphics 770. Precio: . Intel Core i7-13700KF: 16 núcleos y 24 hilos . 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3,4 GHz-5,4 GHz, modo normal y turbo, 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,5 GHz-4,2 GHz, modo normal y turbo, 54 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. Sin gráficos. Precio: 384 dólares .

16 núcleos y 24 hilos 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3,4 GHz-5,4 GHz, modo normal y turbo, 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,5 GHz-4,2 GHz, modo normal y turbo, 54 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. Sin gráficos. Precio: . Intel Core i5-13600K: 14 núcleos y 20 hilos. 6 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3,5 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo, 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,6 GHz-3,9 GHz, modo normal y turbo, 44 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios.

14 núcleos y 20 hilos. 6 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3,5 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo, 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,6 GHz-3,9 GHz, modo normal y turbo, 44 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. GPU integrada Intel UHD Graphics 770. Precio: 319 dólares .

. Intel Core i5-13600K: 14 núcleos y 20 hilos. 6 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento a 3,5 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo, 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,6 GHz-3,9 GHz, modo normal y turbo, 44 MB de caché (L3 + L2) y un TDP de 125 vatios. Sin gráficos. Precio: 294 dólares.

