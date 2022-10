Samsung Galaxy S23 apunta a incluir baterías y cámaras similares a la generación anterior

Samsung Galaxy S23 es la próxima generación de smartphones tope de gama de la marca surcoreana, la cual ha sido tradicionalmente la gran rival del iPhone de Apple. A través del medio neerlandés GalaxyClub nos hemos hecho eco de algunas especificaciones que han sido filtradas, pero ya se sabe con estas cosas: mientras no haya información oficial, lo prudente es coger esto con pinzas.

De la serie Galaxy S23 de Samsung aparecerán tres modelos, de los cuales hemos podido saber algunos detalles. Para empezar, el Plus (Galaxy S23+) incorporará una batería de 4.700mAh, lo que supondría 100mAh más que el smartphone equivalente de la generación anterior. Por su parte, el Galaxy S23 Ultra mantendría la batería de 5.000mAh empleada por el S22 Ultra. Es importante tener en cuenta que, viendo la complejidad que han alcanzado los smartphones, mantener la misma batería o similar no tiene por qué suponer la obtención de la misma autonomía.

Los futuros smartphones emblema del gigante surcoreano apuntan a ser continuistas en cuanto a cámaras. Toda la serie incorporaría en la parte frontal una de 12 megapíxeles. La gran angular de la parte trasera no variaría mucho en comparación con la generación anterior al menos en materia de resolución, con unos modelos estándar y Plus que incorporarían una de 12 megapíxeles, aunque la puerta parece estar abierta para que el Ultra lleve una mejor sin que se descarte que al final termine usando la misma. El teleobjetivo, con 10MP y zoom óptico x3, es otro punto en el que Samsung mantendría una apuesta más bien continuista para los modelos estándar y Plus como mínimo.

De confirmarse estas informaciones, Samsung parece tener bastante perfiladas las especificaciones de los modelos de estándar y Plus de Galaxy S23, mientras que en torno a la Ultra hay aparentemente más misterio. Una vez más, recordamos que estas son filtraciones y no datos oficiales, así que puede que nos llevemos más de una sorpresa en una presentación que podría producirse a principios de 2023, con unos dispositivos que serían lanzados al mercado a finales de enero o principios de febrero.

Además de la serie de smartphones Galaxy S23, Samsung se encontraría en estos momentos trabajando en el SoC Exynos 2300, de gama alta, y en el sensor de cámara ISOCELL HP3, que tendría una resolución de 200 megapíxeles.