Horizon Forbidden West llegará a PC y Death Stranding 2 podría ser una exclusiva de PS5

Un documento filtrado que pertenece, en teoría, a Sony nos ha permitido «confirmar» lo que era un secreto a voces, que Horizon Forbidden West llegará en algún momento a PC. No es una sorpresa, ya sabemos que la compañía japonesa ha cambiado totalmente su estrategia en lo que respecta a sus exclusivos de PS5, y que muchos de estos ya empezaron a llegar a compatibles.

Horizon Zero Dawn fue precisamente uno de los primeros exclusivos de PS4 en llegar a PC, así que no es extraño que Horizon Forbidden West vaya a correr la misma suerte. Como ya os conté en su momento, este cambio de estrategia por parte de Sony es un intento de rentabilizar al máximo la inversión que representan los exclusivos de PlayStation. Estos juegos seguirán siendo una exclusiva temporal para las consolas de Sony, pero al final llegarán a PC.

No hay un periodo concreto de exclusividad establecida para estos juegos, o al menos no se ha confirmado de forma pública, pero lo normal es que esta dure entre 6 meses y 1 año dependiendo de la importancia de cada juego. Con esto en mente, dado que Horizon Forbidden West llegó a PS4 y PS5 el pasado mes de febrero, puede que su llegada a PC se produzca a finales de este año o a principios del año que viene.

El documento filtrado también contiene una referencia a la versión de Sackboy para PC, que ha sido anunciado recientemente de forma oficial, y sabemos que de momento los juegos Rise of the Ronin y Death Stranding 2 han sido listados como exclusivos para PS5. No estoy seguro de lo que ocurrirá con el primero, pero podemos dar por seguro que Death Stranding 2 acabará llegando también a PC, y que como ocurrió con la primera entrega llegará cargado de tecnologías exclusivas de dicha plataforma (NVIDIA DLSS, Intel XeSS, AMD FSR y trazado de rayos).

De momento seguimos sin noticias de otros exclusivos de PlayStation que siguen siendo un objeto de deseo por los jugadores de PC, como por ejemplo el esperado Bloodborne y The Last of Us Part I. Sobre el primero sabemos, gracias a fuentes de confianza, que Japan Studio tuvo en sus manos una build funcional para PC antes de su cierre, pero esta acabó «en el limbo», y al final es Sony la que tiene la última palabra.

Con respecto a The Last of Us Part I, la propia Sony confirmó que tendrá una versión para PC, pero no dio una fecha concreta de lanzamiento, así que ahora mismo solo podemos esperar. Con todo, creo que la temporada navideña sería una fecha muy acertada para ponerlo en el mercado.