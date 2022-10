¿Puedes definir el metaverso? Tim Cook dice que no

Tim Cook ha sido el último CEO de una gran tecnológica en cuestionar el metaverso. Un concepto en el que se ha apoyado Mark Zuckerberg para lanzar su ambiciosa apuesta estratégica (cambio de nombre de Facebook incluido) y de paso intentar dejar atrás los desmanes de la red social en materia de privacidad.

El jefe de Apple cree que la mayoría de las personas ni siquiera podrían definir el metaverso y tampoco pasar largos períodos de tiempo viviendo dentro de él como pretende Zuckerberg. Y mucho menos ‘acabar con Internet’ tal y como la conocemos para convertirse en la próxima gran plataforma de comunicación a escala.

Marc Zuckerberg quiere convertirse en el «rey del metaverso« y quizá lo consiga, pero puede encontrarse bastante según Cook. «Siempre pienso que es importante que la gente entienda qué es algo”, explica Cook a la publicación holandesa Bright, «y realmente no estoy seguro de que la persona promedio pueda decirte qué es el metaverso«.

Cook también expresó su escepticismo de que la gente quiera pasar largos períodos de tiempo en mundos virtuales: «La realidad virtual es algo en lo que realmente puedes sumergirte. Y eso se puede usar convenientemente, pero no creo que quieras vivir toda tu vida de esa manera. La realidad virtual es para períodos establecidos, pero no es la mejor forma de comunicarse».

Los comentarios de Cook lo convierten en el último CEO de alto perfil en expresar su escepticismo sobre el metaverso. El CEO de Snap ya indicó que la compañía evita usar el término porque es «bastante ambiguo e hipotético» y que si pidieras a una sala de personas que lo describiera todas sus definiciones serían «totalmente diferentes». Lo mismo explicó el jefe de dispositivos de Amazon: «si preguntas a unos cientos de personas qué pensaban que era el metaverso, obtendrías 205 respuestas diferentes».

Lo del Metaverso está muy verde

Realmente no hay una definición común de un término que se usó por primera vez en la novela Snow Crash publicada en 1992 por Neal Stephenson. Un título de ciencia ficción que se convirtió en la novela de cyberpunk más vendida de los años noventa y que además de un montón de elementos referenciales al género, no esquivó los conceptos matemáticos y científicos en torno a nuevas tecnologías e incluyó la mención del término avatar como imagen de una persona en Internet.

En la novela, el metaverso es un espacio virtual compartido que usa realidad virtual, realidad aumentada, avatares e Internet. La idea propuesta por Zuckerberg va por ahí, aunque con ciertas diferencias y enfoque. No es la primera vez que se intenta y ya pudimos verlo en Second Life, una red social lanzada en junio de 2003 como mundo virtual con programación abierta. Tras un gran tirón inicial, el uso de Second Life se redujo a la mínima expresión, pero seguramente su concepto no pasó desapercibido para el desarrollo de nuevos mundos virtuales que pretenden ser ‘revolucionarios’.

No es fácil saber si las declaraciones de Tim Cook tienen el objetivo de ‘frenar’ el impacto de Meta o es que realmente piensa lo que dice, que el metaverso no será para tanto. Desde Intel ya salieron a relajar el hype indicando que para desarrollar los mundos virtuales descritos por Zuckerberg necesitaríamos multiplicar por mil la potencia informática actual.

Tendremos que esperar. Apple lleva años invirtiendo grandes sumas de efectivo en tecnología y talento en tecnologías de realidad aumentada (incluida la adquisición de PrimeSense, la firma que desarrolló la tecnología de sensores del Microsoft Kinect) y solo es cuestión de tiempo que comercialice su propio hardware.

¿Tú que opinas? ¿Será el metaverso la gran revolución que promete Zuckerberg? ¿O acabará siendo un fiasco como hasta ahora ha sido la realidad virtual?