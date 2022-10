Ni los empleados de Meta quieren usar Horizon Worlds, la aplicación estrella del Metaverso

Parece que el Metaverso no ha empezado bien, hasta el extremo que ni siquiera los empleados de Meta utilizan Horizon Worlds, la aplicación estrella, debido a que esta tiene muchos fallos y está presentando muchos problemas.

Según cuentan en The Verge, la situación dentro de Meta y en torno a Horizon Worlds y el Metaverso se ha puesto un poco desagradable, ya que en un memorando enviado a los empleados el pasado 15 de septiembre de 2022 se anunció que el asunto quedaría bloqueado durante el resto del año para “garantizar que corrijamos nuestras brechas de calidad y problemas de rendimiento antes de abrir Horizon a más usuarios”.

Horizon Worlds es una aplicación del Metaverso que permite a las personas construir e interactuar en mundos virtuales como avatares sin piernas. Meta intentó vender la idea como si fuera algo revolucionario, pero la realidad es que, desde hace aproximadamente veinte años, existen proyectos y mundos virtuales que parten de una base similar.

Dicho de otra forma, Horizon Worlds intenta venderse como algo revolucionario sin serlo realmente, aunque eso no ha frenado a Meta a la hora de invertir miles de millones al año para seguir construyendo su Metaverso, lo que obviamente ha abarcado un casco de realidad virtual propio para sacarle todo el partido.

En el memorando, que fue enviado por Vishal Shah, vicepresidnete de Meta para el Metaverso, se expuso que “desde su lanzamiento a fines del año pasado, hemos visto que la tesis central de Horizon Worlds, una red social síncrona donde los creadores pueden construir mundos atractivos, es sólida. Pero actualmente los comentarios de nuestros creadores, usuarios, probadores de juegos y muchos de nosotros en el equipo es que el peso agregado de los cortes de papel, los problemas de estabilidad y los errores hacen que sea demasiado difícil para nuestra comunidad experimentar la magia de Horizon. En pocas palabras, para que una experiencia se vuelva placentera y retentiva, primero debe ser utilizable y estar bien diseñada”.

De entre todos los problemas que afronta Horizon Worlds está una calidad gráfica aparentemente pobre incluso comparada con rivales no orientados a la realidad virtual como Fortnite, que tampoco es que sobresalga en ese frente con el fin de soportar la mayor cantidad de máquinas posibles.

Shah ha expuesto que uno de los problemas que se está encontrando Horizon Worlds en su desarrollo es que pocas personas dentro de Meta lo usan. Viendo que la aplicación no gusta dentro de las instalaciones de la compañía, no hace falta ser un genio para adivinar que a los usuarios finales tampoco les gustará (a pesar de ello, tenemos géneros en los videojuegos como los immersive sim, los cuales no suelen ser superventas incluso tras recibir notazas por parte de crítica y público).

Quince días después, el 30 de septiembre, Shah envió otro memorando quejándose de que los empleados de Meta seguían sin usar Horizon Worlds lo suficiente, así que les ha dicho que “todos en esta organización deberían tener como misión enamorarse de Horizon Worlds. No puedes hacer eso sin usarlo. Entra allí. Organice tiempos para hacerlo con sus colegas o amigos, tanto en las compilaciones internas como en la compilación pública para que pueda interactuar con nuestra comunidad”.

El vicepresidente de Meta volvió a mencionar algunos problemas como que la “experiencia de incorporación es confusa y frustrante para los usuarios” y que el equipo necesitaba “presentar nuevos usuarios a mundos de primer nivel que garantizaran que su primera visita sea un éxito”. También ha apelado una mejor colaboración entre los equipos de trabajo para implementar más y mejores cambios en el futuro.

Como vemos, parece que el Metaverso y la que se supone que es su aplicación estrella, Horizon Worlds, no han empezado con buen pie, cosa que no es difícil imaginarse viendo una de las primeras imágenes promocionales. Meta tiene claro, o al menos eso muestra de cara de cara al público, que seguirá picando piedra en la misma dirección, pero cuando el actual estado de Horizon Worlds dista mucho de contentar incluso a los propios empleados, significa que hay muchas probabilidades de que haya cosas que están mal.