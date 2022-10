Twitter prueba «desenlazar» los hashtags

Es sabido que de manera constante, y más aún durante los últimos tiempos, el equipo de ingeniería de Twitter realiza pruebas de nuevas funciones, así como de cambio en las ya existentes. Desde MuyComputer nos solemos hacer eco de ellas, pues muchas terminan llegando, de una u otra manera, a la red social. Bastantes de ellas experimentan algunos cambios durante el proceso de pruebas y, claro, algunas se quedan por el camino. Y, no sé, tengo la sensación de que eso es lo que ocurrirá con la última prueba que ha trascendido hasta el momento.

Y es que, según ha detectado la infalible Jane Manchun Wong, y así lo cuenta en este mensaje, Twitter está experimentando con la posibilidad de que los hashtags dejen de ser enlaces. Como ya sabrás, si eres usuario de esta red social, cuando incluimos un hashtag en un tweet, este se convierte de manera automática en un enlace que dirige, claro, a una landing en la que se recopilan todos los mensajes publicados con el mismo, y en la que podemos, como en otras búsquedas, organizar los resultados por publicaciones destacadas, más recientes, de personas, etcétera.

Twitter is working on an experiment where #hashtags are no longer clickable links

(unless the Tweet contains Branded Hashtags like #OneTeam and #Periscope that brands pay to add an icon next to hashtags for a while to promote stuff)

Not sure what this is for… pic.twitter.com/DdcYyDVaNM

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 10, 2022