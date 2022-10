YouTube adoptará identificadores como nombres de usuario

YouTube ha empezado a informar a todos los usuarios que cuentan con un canal (es decir, a todos aquellos que hayan subido al menos un vídeo a la plataforma), de que durante las próximas semanas va a adoptar un sistema de nombres de usuario, con el formato de identificadores (sí, el cada vez más omnipresente en Internet, con una @ sucedida por la cadena alfanumérica única que identifica al usuario). Un cambio que, en verdad, tiene tanto sentido que no entiendo cómo es que no se ha producido antes, pues como decía, es un sistema que casi podemos considerar como universal en Internet.

Para iniciar este cambio, el servicio de Google ha remitido a todos los usuarios de la plataforma un correo electrónico en el que informa de esta circunstancia, si bien el cambio todavía no se ha iniciado, aunque el proceso no se va a alargar demasiado. Según podemos leer en dicho mensaje, la opción de elección de nombre se irá activando, de manera progresiva, durante las próximas semanas. No se especifica, eso sí, el sistema de orden que se empleará para elegir qué cuentas podrán elegir primero su identificador.

Sea como fuere, en la misma comunicación se indica que «A partir del 14 de noviembre del 2022, si no has seleccionado ningún nombre de usuario para tu canal, YouTube te asignará uno automáticamente, que, si quieres, podrás cambiar en YouTube Studio«. Por lo tanto, podemos extrapolar que en un máximo de seis semanas desde este momento, la gran mayoría de los usuarios ya deberían poder elegir su nombre de usuario personalizado.

Otro detalle importante es que los usuarios que ya cuentan con una URL del canal personalizada, obtendrán como identificador por defecto dicho nombre pero, si lo desean, podrán cambiarlo. Esto, claro, nos invita a pensar que los creadores podrán diferenciar el nombre del canal de su propio nombre de usuario, segregando de este modo, si lo desean, sus actividades como creadores de contenido y como usuarios de YouTube.

Estos son los requisitos establecidos por YouTube para la creación de los identificadores:

Tener entre 3 y 30 caracteres

Estar compuesto por caracteres alfanuméricos (AZ, az, 1-9) Puede incluir guiones bajos (_), guiones (-) y puntos (.)

No parecerse a una URL ni a un número de teléfono

No estar en uso actualmente

Seguir las Normas de la Comunidad de YouTube

Adicionalmente, se indican dos razones por las que la elección de un nombre de usuario podría ser rechazado por YouTube:

Nombres de usuario violentos, ofensivos, sexualizados o con contenido inadecuado

La venta y transferencia de nombres de usuario

Adicionalmente, y para los usuarios que nunca hayan llegado a subir algún vídeo a YouTube, en el momento en el que lo hagan por primera vez, la plataforma les asignará un identificador automáticamente, pero se les ofrecerá la posibilidad de modificarlo si lo desean. No obstante, podemos esperar que ocurra lo mismo que con el resto de servicios de uso masivo en Internet, es decir, que obtener un nombre de usuario original, sin tener que recurrir a poner varios números a su derecha, se reduzca sustancialmente tras las primeras semanas de esta función. Así pues, si vas a emplearlo, lo más recomendable es que permanezcas bastante atento las próximas semanas, para solicitar el tuyo lo antes posible.