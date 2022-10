Explora el Universo en Minecraft

Quienes me conocen ya deben imaginar la lucha que se está produciendo ahora mismo en mi interior. Y es que una parte, la profesional, me empuja a escribir esta noticia, pero otra, la lúdica, me pide que abra Minecraft y me ponga a explorar esta creación tan pronto como sea posible, que le dedique tantas horas como sea necesario y, si se hace de día, pues que me tome el martes con calma. Afortunadamente estoy escribiendo y ya tengo una edad como para quedarme toda la noche en vela por un juego, pero seguramente me iré a dormir pensando en ello.

Ya hemos hablado anteriormente, en alguna ocasión, de que Minecraft además de un juego también es un lienzo. O, para ser más exactos, un juego de construcción con bloques, como LEGO, TENTE, Meccano y similares. El modo creativo (aquí te contamos los diferentes modos de Minecraft), ya sea solo con las funciones del juego o empleando herramientas externas (algo necesario a partir de cierto punto), la aparente simplicidad del juegos, sus bloques, físicas y funciones, se convierte en una formidable plataforma para la creación.

Un ejemplo de ello, y que me dejó con la boca abierta hace un par de años por un excepcional calidad, fue el mapa que reproducía el mundo de Harry Potter, y además proponía una aventura que nos ponía en la piel del joven hechicero. Todavía tengo pesadillas si pienso en el tiempo que debió llevar crearlo, y me sigue dejando con la boca abierta el ejercicio de generosidad practicado por su creador, al ofrecerlo de manera gratuita.

Y hoy sabemos de otro proyecto, ya concluso, igualmente fascinante, y cuya presentación podemos ver en este vídeo. Y es que ChrisDaCow, un popular creador de mapas para Minecraft, y que ya nos sorprendió anteriormente con otras creaciones como una impresionante reproducción de La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, acaba de publicar una reproducción en Minecraft del Universo conocido.

En este caso, eso sí, el mapa es de pago, si bien su coste parece nimio, y es que su creador ofrece sus mapas a aquellos usuarios que lo apoyen a través de Patreon. Ofrece una selección de sus creaciones por dos euros mensuales, y la totalidad de las mismas, incluidos los mapas del Universo y la reproducción del cuadro de Van Gogh, por 4,50 euros mensuales. En este punto, no obstante, es importante aclarar que los mapas no son un servicio de suscripción, por lo que es posible darse de alta un único mes para descargarlos, y posteriormente darse de baja. Esto, claro, queda a la elección de cada cual.

El mapa ha sido creado para Minecraft Java (recuerda que aquí te explicamos las diferencias entre Java y Bedrock), pero antes de que empieces a lamentarte si en su momento compraste Bedrock, recuerda también que con la llegada de Minecraft 1.19, Microsoft decidió regalar la otra a los usuarios que ya contaban con una de ellas. Es decir, si tenías Java, te regalan Bedrock, y viceversa. Y claro, quienes lo compren en la actualidad, accederán directamente al pack que incluye ambas versiones.

Para la creación del mapa, que ChrisDaCow afirma que es el mayor desafío que ha afrontado hasta el momento, se dedicó al proyecto durante dos meses a tiempo completo, si bien podemos entender que la planificación precia pudo llevar tiempo adicional. Y con eso y con todo, a la vista tanto del nivel de detalle, como del cuidado puesto en mantener la escala en parte de sus elementos y, claro, del enorme volumen del mismo, haya podido crearlo en ese plazo. Caray, yo no soy un profesional, pero probablemente tendría que dedicar un mes solo a plantearme si podría hacerlo o no. Aquí tenemos, sin duda, un ejemplo de una posibilidad que ya lleva un tiempo planteándose, y es la de Minecraft como trabajo.

Para la creación, obviamente se han empleado herramientas externas, como la infalible WorldEdit, que permite crear grandes áreas con solo unos pocos comandos. Y es que, de lo contrario, una creación así bloque a bloque podría llevar años y, por lo tanto, resultar mental e incluso físicamente agotadora. A la vista de las imágenes la prueba palpable de que el esfuerzo ha merecido la pena, y de que, al menos durante un mes (probablemente más, aunque como decía antes esa es una decisión personal), voy a ser mecenas de este creador. ¡Nos vemos en una nebulosa de Minecraft!