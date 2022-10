Los iPhone 14 tienen un problema con la tarjeta SIM

Un nuevo problema para los iPhone 14, si bien lo justo es reconocer que los detectados anteriormente en esta nueva generación del smartphone de Apple han sido solventados con las primeras actualizaciones de iOS 16, principalmente con iOS 16.0.2, pero en menor medida también con iOS 16.0.1 y iOS 16.0.3. A este respecto, ya hicimos hace unas semanas un repaso a los problemas detectados en los primeros días, y como los de Cupertino los han solventado rápidamente. Ya lo dije entonces y me ratifico ahora: es cierto que había problemas, lo que es reprochable, pero también hubo mucho catastrofismo.

Y ahora nos encontramos con otro problema del que se hace eco MacRumors, que afirma haber tenido acceso a documentos internos de Apple, más concretamente un memorando, en el que se reconoce que los iPhone 14 están teniendo un problema que afecta a la tarjeta SIM y, por tanto, a la conectividad celular. Un problema para el que, al menos de momento, no parece haber una solución definitiva, aunque la compañía ya está trabajando en ello.

Según dicho documento interno, el fallo afecta a toda la familia, es decir, que se reproduce en iPhone 14‌, ‌iPhone 14‌ Plus, iPhone 14 Pro y ‌iPhone 14 Pro‌ Max y, al producirse, los usuarios ven un mensaje con el texto «SIM no compatible» en su dispositivo. Esto, claro, se traduce en que el dispositivo pierde la conectividad celular, aunque al menos en principio parece que el resto de funciones se mantienen inalteradas, por lo que su funcionalidad, aún limitada, no se perderá por completo al emplear redes WiFi.

El problema, según la investigación llevada a cabo hasta el momento, señala que no se trata de un fallo de hardware, algo que encaja con que sea en estos días cuando ha empezado a circular información sobre el problema. Así, todo señala a que el problema habría llegado de la mano de alguna de las actualizaciones del sistema operativo. Por lo tanto, si eres usuario de un iPhone 14 cuya conectividad celular funciona bien, de momento lo más recomendable es que no actualices iOS. Para los usuarios que se encuentren con el mensaje de error, de momento Apple recomienda dejar pasar unos minutos, pues en algunos casos el mensaje ha desaparecido y el funcionamiento de la conectividad celular se ha restaurado sin problemas.

Incluso si Apple encuentra rápidamente la solución a este problema en los iPhone 14 con iOS, queda la duda de cómo se integrará en las actualizaciones del sistema operativo. Apple ya prueba iOS 16.1 entre los desarrolladores, y su llegada al mercado está prevista para finales de este mes. Así, parece más probable que una vez detectada la causa de este problema, que esperemos que se produzca lo antes posible, ésta llegue a los usuarios en iOS 16.1.1.