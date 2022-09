iPhone 14: problemas y soluciones

Han pasado ya unas semanas desde la presentación de los iPhone 14 y, aunque con más que acusadas diferencias en la disponibilidad actual en el mercado, los cuatro modelos de esta generación ya están a la venta. Si quieres un 14 o un 14 Plus solo tendrás que esperar unas horas o unos pocos días, mientras que si te decantas por el Pro, o por el impresionante iPhone 14 Pro Max, que ya hemos probado, la espera se extenderá a semanas, y puede que en poco tiempo a más de un mes, dada la alta demanda.

Ahora bien, con la llegada de las primeras unidades al mercado, hemos empezado a tener noticias sobre algunos problemas en esta nueva generación. Algunos afectarían a todos los modelos, mientras que otros se circunscriben exclusivamente a parte de ellos. Y lo más llamativo es que, según dónde lo leamos, parecen ser incidentes en vía de solución o poco menos que el Armagedón del iPhone, de Apple y hasta puede que de la civilización tal y como la hemos conocido hasta hoy. Recuerda un poco a esos recuentos de participantes en manifestaciones y eventos similares, en las que los organizadores hablan de cientos de miles de asistentes, sus detractores afirman que fueron cinco o seis personas y al final, prácticamente siempre, el valor numérico real es una incógnita entre ambos valores.

Por eso, vamos a dar un repaso a los principales problemas que se han mencionado hasta el momento, intentando aclarar en qué punto se encuentra cada uno de ellos. Si esta información debe disuadirte de momento de adquirir un iPhone 14 o sí, por el contrario, la encuentras tan tranquilizadora como para decidir que sí que es el momento, y que quieres estrenar móvil nuevo lo antes posible, no es algo que debamos decirte nosotros, sino una decisión que debes tomar tú.

A principios de la semana pasada, Apple liberaba iOS 16, la esperada revisión del sistema operativo del iPhone. Lo que pasó un poco más desapercibido es que, horas después del lanzamiento, Apple liberó su primera actualización, iOS 16.0.1. ¿Por qué? Pues porque Apple ya había identificado algunos problemas que se circunscribían exclusivamente a los iPhone 14. Así, lograron adelantarse a la llegada de los primeros modelos al mercado, con una actualización que solventaba los siguientes problemas, descritos por Apple:

La activación de iMessage y FaceTime podía no completarse.

Las fotos podían verse difuminadas al hacer zoom con el iPhone 14 Pro Max en horizontal.

Las apps empresariales con inicio de sesión único podían fallar durante la autenticación.

Por su parte, días después, Apple ha liberado una nueva actualización, iOS 16.0.2, ésta para más modelos y versiones de iPhone que,

Al usar algunas apps de terceros para hacer fotos en el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, la cámara podía vibrar y ocasionar que las fotos salieran borrosas.

Durante la configuración del dispositivo, la pantalla podía quedarse completamente en negro.

Al copiar y pegar contenido entre apps, podía aparecer un mensaje sobre los permisos más veces de lo esperado.

VoiceOver podía no estar disponible tras reiniciar el dispositivo.

Se ha corregido un problema que hacía que algunos iPhone X, iPhone XR y iPhone 11 no respondieran a los toques en la pantalla después de una reparación.

Por su parte, los tres problemas que más se han mencionado con respecto a los iPhone 14 son los siguientes:

Vibración de la cámara con apps de terceros.

Problemas con la migración de datos entre dispositivos.

Problemas con la calidad de sonido de las llamadas a través de CarPlay.

Así pues, basta con dar un rápido vistazo a iOS 16.0.2 y los problemas que soluciona para ver que, al menos en principio, esta actualización debería resolver los dos primeros. En cuanto al tercero, es cierto que Apple no parece haber dado acuse de recibo sobre el mismo, pero a poco que conozcamos como suele actuar Cupertino en estos casos, suelen guardar silencio hasta tener una respuesta definitiva, ya sea en forma de actualización que soluciona el problema o, en caso de no ser posible (algo que dudo que ocurra en este caso), con un plan de servicio especial para reparar/sustituir los dispositivos afectados.

Así, con un poco de perspectiva, personalmente creo que en algunos casos se está exagerando ostensiblemente con respecto no a los problemas, que efectivamente existen y están acreditados, como al impacto real de los mismos. Dicho lo cual, reitero lo que comentaba anteriormente, no seré yo quien te diga si deberías o no deberías comprar un iPhone 14 en este momento. A diferencia de lo que parecen pensar en otros medios, yo creo que tú tienes criterio más que suficiente como para llegar a la conclusión que mejor se adapte a ti.

Más información: actualizaciones de iOS 16