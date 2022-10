Fallout 3: Edición Juego del Año, gratis en Epic Games

Fallout 3: Edición Juego del Año está disponible gratis en la Epic Games Store como el gran juego que la plataforma regala semana a semana. Si llevas tiempo dándole duro a los juegos será difícil que no hayas jugado a este título, pero si no lo tienes no debes dejar de añadirlo a tu colección para tenerlo gratis y para siempre.

Bethesda está celebrando los 25 años del lanzamiento de la saga de videojuegos de rol Fallout. Aunque la productora no desarrolló las cuatro primeras entregas, compró los derechos a Interplay Enterteinment para precisamente desarrollar el juego que nos ocupa, y los posteriores.

Crea un personaje de tu elección y entra en un mundo postapocalíptico donde debes luchar por la supervivencia en cada momento. ¡Explora los parajes del enorme Yermo Capital! ¡Visita los grandiosos monumentos de los Estados Unidos en las posapocalípticas ruinas de la capital del país! Toma las decisiones que te definirán como personaje y cambia el mundo. Pero cuidado, ¡tendrás que vigilar con mucho ojo tu medidor de radiación!.

Así comienza un juego de rol de acción y supervivencia en mundo abierto que nos pone en la piel de un habitante del Refugio 101, un refugio diseñado para proteger a mil humanos de los efectos de la radiación nuclear y cuya ambientación transcurre 200 años después que un apocalipsis nuclear devastara el mundo.

Fallout 3 fue aclamado universalmente por crítica y público, resaltando el sistema de niveles del personaje y las opciones abiertas de jugabilidad, Fue uno de los más vendidos de 2008 cuando llegó al mercado y superó las ventas (610.000 copias en el primer mes) del anterior juego de Bethesda, el Elder Scrolls IV: Oblivion.

Sus requisitos mínimos de hardware están -como era esperable por su edad- al alcance de cualquier equipo actual:

CPU Intel Pentium 4 a 2,4 GHz o un AMD equivalente.

2 GB de RAM.

Gráfica DirectX 9.0c.

7 GB de espacio de almacenamiento.

Cómo conseguir gratis Fallout 3: Edición Juego del Año

Muy sencillo. Entra en este enlace de Epic Games, loguéate con tu cuenta o crea una si no tienes y pulsa sobre «Obtener» para añadir el juego a tu colección. Tienes de plazo hasta el 27 de octubre.

El juego tiene textos en español y además, al tratarse de una versión especial incluye también gratis las cinco expansiones publicadas para el juego: Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout y Mothership Zeta. ¡Aprovecha!