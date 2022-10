Microsoft declara estable el Subsistema de Windows para Android

El Subsistema de Windows para Android (WSA) o lo que es lo mismo, la capacidad de ejecutar apps Android en Windows, fue una de las grandes novedades anunciadas para Windows 11. Microsoft lanzó el sistema inacabado y como otras características prometidas se ha ido desarrollando después. Ahora tenemos novedades.

Lanzada hace un año para el canal de prueba Insider, ha estado en fase de «vista previa» hasta ahora que Microsoft ha anunciado el lanzamiento de la versión 1.0 y la consideración de software «estable». Ello quiere decir que está listo para un uso generalizado. Aún así, a WSA aún le queda desarrollo y Microsoft ni siquiera ha realizado un anuncio oficial, ya que ha sido el responsable de WSA quien lo ha comunicado en Twitter.

Windows Subsystem for Android is officially v1. 31 markets and over 50,000 apps! The amazing thing is just how pedestrian it is to run these apps. They feel like running a normal windows app… WAPost, Kindle Reader (on my SurfaceGo3), and Subway surfer are my favs. pic.twitter.com/jBu1KkMqFj

— Cory Hendrixson (@chendrixson) October 18, 2022