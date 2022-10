YouTube actualiza interfaz y apps con nuevas funciones

A lo largo de los años, la interfaz de YouTube, tanto en su versión de navegador como en las apps para Android e iOS, ha experimentado una evolución más que destacable. Como ocurre siempre en estos casos, al haber ido viendo los cambios de manera progresiva, puede llegar a dar la sensación de que no ha sido tanto, pero si hacemos un ejercicio de memoria nos encontraremos con que el salto ha sido más que considerable.

Unos cambios que también han afectado a sus «tripas» (recordemos que, durante muchos años, se basó en Flash). Por si no lo recuerdas, o no lo viviste en su momento, aquí tienes una imagen que muestra cómo era la home de YouTube en 2005. Desgraciadamente, archive.org no conserva las miniaturas de los vídeos, pero aún así, sirve para hacerse una idea bastante concreta y, sobre todo, para comparar con su interfaz actual:

Con los años, YouTube ha sabido convertirse en el servicio de referencia, al punto de haber albergado el nacimiento de la figura del youtuber, que tan exitosa ha resultado ser con el paso de los años. Pero, claro, mantenerse en la posición más alta no es sencillo, y se complica todavía más si a la competencia en tu campo de actividad en concreto, se suma la evolución del mercado y de sus usuarios, como hemos vivido en los últimos años, viendo como muchos creadores de contenido pasaban de subir vídeos a emitir en directo a través de otras plataformas. Un desafío bastante complejo.

Y esto se complica todavía más cuando hablamos de la necesidad de monetizar el servicio. Como ya te contamos hace unos días, la compañía ha decidido subir el precio de YouTube Premium en algunos países, después de plantearse (y posteriormente descartar) el limitar el contenido en 4K a las cuentas de pago. En la clásica analogía del palo y la zanahoria, se han ido sumando algunos palos, por lo que era perentorio que la compañía ofreciera, en breve, alguna zanahoria.

Y, como podemos leer en su blog, así ha sido. y es que YouTube le ha dado un buen lavado de cara a su interfaz, sumando algunas novedades muy interesantes y que además, según parece, llegarán a todos los usuarios del servicio, no solo a los de YouTube Premium.

La novedad más interesante es que las apps de Android e iOS permitirán, por fin, «pellizcar» para hacer zoom en los vídeos. Esta función ha sido demandada desde hace años por muchos usuarios, que llevan más de una década empleándola con sus fotografías. Si hacemos zoom de ese modo, no tendremos que aguantar con la mano en la pantalla para que este se mantenga. Podremos retirarla y seguir viendo ampliada la parte del vídeo a la que hayamos hecho zoom.

Otra función que mejora sustancialmente es la de búsqueda, con el modo de búsqueda precisa, disponible tanto en dispositivos como en escritorio. Con la misma, solo tendremos que arrastras o deslizar hacia arriba en la barra de reproducción par5a que se muestre una fila de miniaturas con ajuste fino, que nos permitirá desplazarnos exactamente al momento del vídeo que queremos.

Otra novedad muy interesante, y que de hecho estoy deseando probar, es el modo ambiente. Cuando este se activa, se produce un muestreo dinámico del contenido que se está mostrando en el vídeo y, automáticamente, se aplica una sutil corrección de color a la interfaz, de modo que ésta se adapte, dinámicamente, al contenido en vídeo que se está mostrando. Algo que recuerda a la tecnología Ambilight de Philips, solo que sin salir del dispositivo.

Por otra parte, YouTube también afirma haber mejorado su modo oscuro, que ahora es «aún más oscuro«, lo que proporcionará un mayor contraste tanto con el vídeo como con los elementos de la interfaz que deben destacar.

También hay cambios en lo referido a cómo se muestran elementos comunes de la interfaz, desde enlaces en las descripciones de los vídeos, que ahora se mostrarán como botones, a los controles de acciones frecuentes (Me gusta, Compartir, etcétera), que han sido rediseñados para reducir su impacto visual y que, por lo tanto, no resten protagonismo al vídeo.

Aunque todas estas actualizaciones han sido anunciadas hoy, el despliegue de las mismas será progresivo, por lo que es posible que todavía tengamos que esperar unos días, puede que quizá incluso alguna semana, para empezar a disfrutarlas. No obstante, y a falta de probarlas, sobre el papel parece que la espera merecerá la pena.