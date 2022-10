Apple sube los precios de sus servicios online

Parece que Apple se encuentra en proceso de revisión de precios, y por desgracia la tendencia es, en casi todos los casos, al alza. La gran excepción al respecto la encontramos en la nueva generación del Apple TV 4K, que no solo llega con mejoras sustanciales, sino también con una reducción de precio con respecto a su modelo predecesor. Pero, como digo, esto es una excepción, dentro de lo que ya empieza a parecer una tendencia, que nos lleva a observar con bastante atención el resto de catálogo de los de Cupertino.

Como ya te contamos la semana pasada, la compañía aprovechó la presentación de los nuevos iPad y iPad Pro para, por sorpresa, subir el precio del iPad Mini nada menos que un 18%, una subida a la que debemos sumar el incremento que ya experimentó el año pasado, con la presentación de la generación actual frente a la anterior. Así, en poco más de un año, hacerse con uno de estos iPads cuesta un 45% más de lo que costaba hace poco más de un año.

Y como decía, esta no es la única subida de precios, y es que según podemos ver en la página web de la compañía, Apple ha subido el precio de parte de sus suscripciones digitales. Veamos los precios anteriores y los actuales:

Servicio P. Anterior P. Actual Incremento Apple One individual 14,95 € 16,95 € 13% Apple One familiar 19,95 € 22,95 € 15% Apple One Premium 28,95 € 31,95 € 10% Apple Music Voice 4,99 € 4,99 € 0% Apple Music estudiantes 5,99 € 5,99 € 0% Apple Music individual 9,99 € 10,99 € 10% Apple Music Familiar 14,99 € 16,99 € 13% Apple TV+ 4,99 € 6,99 € 40% Apple Fitness+ 9,99 € 9,99 € 0% Apple Arcade 4,99 € 4,99 € 0% iCloud+ 50GB 0,99 € 0,99 € 0% iCloud+ 200GB 2,99 € 2,99 € 0% iCloud+ 2TB 9,99 € 9,99 € 0%

Como puedes ver, el mayor incremento, y con diferencia, se produce en la suscripción a Apple TV+, el servicio de vídeo bajo demanda que, poco a poco, va creciendo en volumen de contenido. No obstante, si somos sinceros, a día de hoy es el catálogo más limitado, algo que podemos achacar a que se basa, principalmente, en producciones propias y, por lo tanto, exclusivas. Pero aún así, una cuota mensual de 6,99 euros, a día de hoy, me parece excesiva para el contenido del servicio. No diré por calidad, pues tiene producciones muy interesantes,

A continuación, vemos que que las subidas en Apple Music y en Apple One, el pack que aglutina todos los servicios, ambos en sus diversas modalidades, suben entre un 10% y un 15%. En el caso de Apple One, la mayor subida se la apunta el plan familiar, que pasa de 19,95 a 22,95 euros, anotándose un 15%.

Por su parte, el servicio de música en streaming ve crecer el precio de dos de sus cuatro modalidades. La más novedosa, Apple Music Voice, lanzada este mismo año y que solo permite el acceso al catálogo de música a través de Siri, se mantiene en los 4,99 euros al mes, y tampoco sube el precio del plan especial para estudiantes, similar en lo que ofrece al plan individual, pero con un precio de 6,99 euros. Si suben, sin embargo, la suscripción individual, que pasa de 9,99 a 10,99 euros mensuales, y el plan familiar, que pasa de 14,99 a 16,99 euros.

No hay subida de precios, al menos de momento, en el resto de los servicios, si bien mantendremos la atención puesta en los mismos, para ver si también se produce algún incremento en ellos más adelante.