Youtube abandona su polémico experimento y no limitará el acceso a vídeos en 4K

Hace un par de semanas os contamos que Google había establecido, a modo de prueba, una polémica limitación en la aplicación móvil de Youtube que impedía a los usuarios estándar utilizar resolución 4K en vídeos. Para poder acceder a dicha resolución, la aplicación mostraba el mensaje «Premium. Toca para mejorar».

Esto generó muchas dudas, y con razón. Normalmente cuando una empresa realiza este tipo de pruebas suele ser porque está pensando en aplicarlas de manera general, es decir, todo indicaba que Google podría acabar convirtiendo la reproducción de vídeo 4K en Youtube en algo limitado a los usuarios premium. Esto tiene sentido además, ya que ayudaría al gigante de Mountain View a «justificar» el precio de 11,99 euros que tiene la suscripción mensual a la modalidad Youtube Premium.

El rechazo que generó esto fue tan grande que al final Google se ha dado cuenta de que iba a cometer un grave error y ha dado marcha atrás, aunque parece que no lo ha descartado por completo. Os explico la situación para que no tengáis ninguna duda al respecto. Por un lado el equipo de Youtube ha confirmado que ha desactivado por completo este cambio, lo que significa que aquellos usuarios recibieron el aviso con esa limitación ya pueden volver a acceder al contenido 4K con normalidad.

Por otro lado, Youtube todavía está acumulando «feedback» sobre ese cambio, lo que significa que no ha abandonado la idea de limitar la reproducción de contenidos en 4K a los usuarios de la modalidad premium de dicha plataforma. Esto quiere decir que puede que en un futuro vuelvan a intentarlo, y cabe la posibilidad de que al final la reproducción de vídeo en 4K acabe siendo una opción exclusiva para los usuarios de pago.

El problema aquí es claro, y es que Google estaría privando a los usuarios de una característica que han venido disfrutando de manera totalmente gratuita, y todo para mejorar de forma artificial el valor de un servicio que no ha terminado de tener el éxito que esperaba la compañía estadounidense. Yo tengo muy claro que no pagaría por ver vídeo en 4K en Youtube, ¿y vosotros? Os leo en los comentarios.

we’ve fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we’re here if you have other q’s

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022