Windows Vista 2022 Edition es otro de esos «conceptos» que diseñadores entusiastas proponen de vez en cuando como alternativa a los sistemas operativos de Microsoft. Y te va a gustar seguro. Claro que, si piensas el porqué una compañía con enormes recursos no puede replicarlos, hay que insistir en lo que hemos dicho otras veces: trasladar esa visión desde imágenes a «ceros y «unos» en un ecosistema tan gigantesco como el de Windows es altamente complicado.

Windows Vista 2022 Edition es una puesta al día de algunos de los conceptos visuales del sistema con el último lenguaje de diseño usado por Microsoft en Windows 11, ‘Fluent’ y ‘Mica’. Y está muy bien conseguido como puedes ver en las imágenes y vídeo mostrados por el diseñador Abdi4789 en DeviantArt.

Conviene recordar que aunque Windows Vista se calificó en su día como «uno de los peores» sistemas operativos de Microsoft, visualmente era tan ambicioso como atractivo, con la interfaz gráfica Windows Aero al frente, que ofreció la transparencia en las ventanas, el cambio entre ellas o una vista preliminar de las que estaban abiertas. La barra lateral Windows Sidebar y sus gadgets, fueron otra de las novedades en la interfaz junto a Avalon, la API para dibujar ventanas mediante gráficos vectoriales.

Debo ser del grupo de usuarios que me gustó Windows Vista, y mucho, aunque reconozco que había que tener un PC de gama alta para ejecutarlo y evitar la inestabilidad de funcionamiento en una mayoría de equipos que simplemente no contaban con el hardware necesario. Y eso en consumo, porque en empresas fue aún peor y simplemente se saltaron la versión hasta que no llegó Windows 7.

Fue la crítica principal que no única (como la incompatibilidad de software, la pesadez irritante de las advertencias de seguridad, aplicaciones OEM sin validar…), pero visualmente era -para mi gusto- de lo más atractivo que ha salido de la sede de Redmond.

Sobre el Aero Glass de Vista, el diseñador incluye conceptos modernos de Windows 11, la barra de tareas y menú de inicio tuneados, vuelta de los widgets de escritorio o aplicaciones revisadas como el explorador de archivos con cinta ribbon y pestañas múltiples.

Y todo muy bien integrado, con atención por los detalles y la consistencia requerida en todo escritorio moderno que llevamos reclamando los fieles de Windows desde hace muchos años. Te dejamos con el vídeo de este Windows Vista 2022 Edition a ver si te gusta. «The Wow is back».